«Рассказывать о своих целях никому не стоит»: психолог объяснил, как правильно загадывать желания на Новый год

С приближением боя курантов многие из нас по традиции начинают строить планы и загадывать желания на следующий год. Но почему одни цели успешно воплощаются в жизнь, а другие так и остаются мечтами? Стоит ли делиться своими заветными планами с друзьями и как пережить неудачу, если что-то пошло не так? На эти вопросы Voronezh1.ru ответил психолог Артем Сазыкин.

Почему мы верим в силу желаний под бой курантов?

Психолог отмечает, что тяга к планированию именно в канун Нового года имеет глубокие корни. Этот праздник выполняет важную психологическую функцию точки отсчета.

«Практически для каждого человека Новый год ассоциируется со сказкой, это прививается с детства, и это очень хорошо. Завершение года — значимое событие, потому что за один год всегда происходит очень многое. Ставить цели (загадывать желания) обязательно стоит, иначе человек не будет замечать своей жизни, ему не с чем будет сравнивать то, что произошло», — говорит психолог.

Главная ошибка новогоднего планирования

Самая распространенная ошибка, по мнению эксперта, — это попытка объять необъятное и составить длинный список желаний из десятков пунктов или собрать обширную карту желаний. Такой подход обречен на провал из-за особенностей работы нашего внимания.

«Когда желаний слишком много, нашему сознанию не на чем сосредотачиваться. По-хорошему, у человека должно быть порядка трех целей, ну, может быть, пять — и то это уже много. Основные глобальные цели должны исходить из истинных потребностей», — поясняет Артем Сазыкин.

Психолог приводит пример: желание купить «Феррари» при скромном доходе и жизни в деревне — это цель, не отвечающая реальным потребностям и контексту жизни. Гораздо эффективнее и полезнее желать то, что действительно сделает жизнь лучше и комфортнее здесь и сейчас.

Почему молчание — золото

«Хочешь насмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Это поговорка прекрасно отражает объективную действительность работы нашего мозга», — считает психолог.

Один из самых неочевидных, но ключевых советов — хранить свои планы в тайне. Артем Сазыкин объясняет это с точки зрения работы системы вознаграждения в нашей голове.

«Я убежден, что рассказывать о своих желаниях абсолютно никому не стоит. Когда мы рассказываем о целях, хвастаемся, мозг реагирует так, будто всё уже произошло. Вырабатывается дофамин — гормон, который вознаграждает нас за достижение. Получая социальное вознаграждение в виде одобрения, мы крадем у себя мотивацию двигаться дальше. Возникает вопрос: а ради чего тогда стараться?», — говорит он.

Тетрадь вместо бокала

Вопреки популярной традиции писать желание на бумажке, сжигать ее и пепел бросать в бокал с шампанским, психолог предлагает более практичный и эффективный метод.

«Я, например, записываю цели (желания) в тетрадь. Кто-то хочет сжигать и пить с шампанским — ради Бога. Я когда-то так сделал, желание не сбылось, я запомнил. Когда мы написали на бумажке, сожгли и выпили, мы можем даже забыть, что загадывали. А открыв тетрадь через год, мы видим: вот эту цель достиг, а про эту забыл, значит она стала неважной», — рассказывает эксперт.

Такой подход превращает процесс из мистического ритуала в инструмент. Записанные цели можно анализировать, отслеживать прогресс и понимать, куда двигаться дальше.

Что делать с несбывшимися мечтами

Невыполненные планы — не повод для уныния, а ценный материал для работы над ошибками. Главное — подойти к анализу конструктивно.

«Нужно смотреть, а почему не сбылось? Может, я недоработал, ситуация поменялась или желание стало неважно. Если оно по-прежнему актуально, нужно задать себе вопрос: „Что я могу сделать сейчас, чтобы изменить ситуацию?“ Этот подход с точки зрения психологии отличается от эзотерики — здесь мы можем всё измерить и проанализировать», — поделился психолог.

Резюме: шесть шагов к исполнению желаний

Подводя итог, Артем Сазыкин формулирует четкий алгоритм:

Ставить цели важно. Это дает жизни измеримость и направление. Цели должны отвечать истинным потребностям и вписываться в контекст вашей жизни. Не рассказывать о целях другим. Делитесь только с теми, кто непосредственно поможет в достижении. Записывать цели в тетрадь, создавая личную систему отчетности. Анализировать итоги года: что сбылось, что нет и почему. Воспринимать несбывшуюся цель как шаг к ее достижению. Понимание причин неудачи дает силы и новые идеи для движения вперед.

«Несбывшаяся цель — это шаг, на самом деле, к ее достижению. Потому что, когда мы поняли, почему цель была не достигнута, мы можем теперь понять, что нужно делать. И этот фактор как раз поможет не впадать в депрессию, а с новыми силами идти дальше», — добавил психолог.