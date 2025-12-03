НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Популярен у педофилов»: Роскомнадзор заблокировал онлайн-игру Roblox за пропаганду терроризма и ЛГБТ*

3 декабря пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к серверам

312
В России Роскомнадзор заблокировал Roblox | Источник: Roblox Corporation / roblox.comВ России Роскомнадзор заблокировал Roblox | Источник: Roblox Corporation / roblox.com

В России Роскомнадзор заблокировал Roblox

Источник:

Roblox Corporation / roblox.com

В России официально заблокировали игру Roblox. Об этом сообщили в Роскомнадзоре (РКН). В ведомстве объяснили это экстремистской и террористической деятельности, а также пропагандой ЛГБТ*.

«РКН ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики,» — объяснили в пресс-службе ведомства.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи сами могут создавать собственные игры и принимать участие в чужих. В ней есть возможность генерировать свои виртуальные площадки и серверы, где ты будешь играть с друзьями или незнакомыми тебе людьми. Игра очень популярна среди детей и подростков.

Как уточнили в ведомстве, они неоднократно подавали обращения и требовали обеспечить безопасность для пользователей. Но в итоге на требования РКН в американской компании так и не отреагировали.

По данным РКН, в игре чуть ли не имитировали террористическую деятельность в школе.

«В так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх», — уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Roblox популярен у педофилов. По их данным, в игре нередко детей склоняют к развратным действиям и сексуальному насилию. Подобные случаи были зафиксированы и в России, и в США.

* ЛГБТ — деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Ранее MSK1.RU писал, что в Москве перестал работать Roblox. Пользователи сообщили о проблемах с доступом к мобильной игре. По данным сервисов Downdetector и Сбой.рф, первые сообщения о сбоях появились утром 3 декабря.

Дмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Комментарии
4
Гость
1 час
Надеюсь в танчиках лгбт не найдут?
Гость
32 минуты
Какой же это всё маразм. Столько реальных проблем кругом, а а они игру заблокировали.
Читать все комментарии
Гость
