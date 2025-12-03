НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
На билеты надо было потратиться: ярославцы раскупили места на концерт «Любэ»

На билеты надо было потратиться: ярославцы раскупили места на концерт «Любэ»

Сольник пройдет в КЗЦ «Миллениум»

570
Группа «Любэ» даст сольный концерт в столице Золотого кольца | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUГруппа «Любэ» даст сольный концерт в столице Золотого кольца | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Группа «Любэ» даст сольный концерт в столице Золотого кольца

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

8 декабря в Ярославле выступит (6+) группа «Любэ». Концерт пройдет в КЗЦ «Миллениум».

Местные жители раскупили почти все билеты: из полутора тысяч мест, которые вмещает зал, свободными остались лишь два — по 7,5 и 9,5 тысячи рублей.

Ярославцы раскупили билеты на концерт «Любэ» | Источник: Яндекс АфишаЯрославцы раскупили билеты на концерт «Любэ» | Источник: Яндекс Афиша

Ярославцы раскупили билеты на концерт «Любэ»

Источник:

Яндекс Афиша

«Любэ» — российская музыкальная группа, созданная в 1989 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым. Музыка группы сочетает рок, фолк и элементы русской военно-патриотической песни.

За более 36 лет существования «Любэ» выпустили десятки популярных композиций. Среди самых известных песен — «Комбат», «Конь», «Атас», «Березы», «Ты неси меня, река», «Позови меня тихо по имени» и др.

Николай Расторгуев редко оказывается в центре скандалов, однако в сентябре 2025 года обсуждался один резонансный эпизод. Артист нагрубил журналисту, который спросил музыканта о гонорарах. Расторгуев кинул фразу: «Не ваше собачье дело», чем вызвал бурную и неоднозначную реакцию со стороны аудитории. Позже он заявил, что журналист был провокатором.

Какие концерты пройдут в Ярославле в декабре — смотрите в нашей предновогодней афише.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
5
Гость
1 час
Кто эти люди, которые скупают все билеты так быстро?
Гость
1 час
Интересно, сколько стоит билет на такой концерт?
Читать все комментарии
Гость
