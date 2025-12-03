НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

ю-з.

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,46
EUR 89,85
Экопроекты российских компаний
На СВО погиб воспитатель
«Умные решения»
Десятки домов — без отопления
Что подарить и как отметить Новый год
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Умерла старейшая ярославна
Будет ли обмеление Волги?
Развлечения Эксклюзив «Нам с Жуковым даже ругаться стало лень»: как и почему развалился дуэт «Руки Вверх!» — откровения Алексея Потехина

«Нам с Жуковым даже ругаться стало лень»: как и почему развалился дуэт «Руки Вверх!» — откровения Алексея Потехина

Эксклюзивное интервью с одним из создателей легендарной группы

104
Алексей Потехин дал эксклюзивное интервью журналисту 63.RU | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАлексей Потехин дал эксклюзивное интервью журналисту 63.RU | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Алексей Потехин дал эксклюзивное интервью журналисту 63.RU

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Знакомые до слез мотивы «Руки Вверх!», звучавшие из каждого утюга в начале нулевых. Хиты, которые пела вся страна — от детсадовцев до офисных менеджеров. Алексей Потехин — соавтор главных песен группы, ставших саундтреками целого поколения. Сегодня он говорит с нами совсем иначе: сдержанно, взвешенно, без намека на былой кураж.

На церемонии Народной премии наши коллеги из 63.RU поговорили с Алексеем о прошлом группы «Руки Вверх!», которое не отпускает, о творческом «разводе» с Сергеем Жуковым и о том, почему дела о песнях группы до сих пор кочуют по судам.

Алексей Потехин вручил награду самой народной кофейне Самары&nbsp;— «Корж» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАлексей Потехин вручил награду самой народной кофейне Самары&nbsp;— «Корж» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Алексей Потехин вручил награду самой народной кофейне Самары — «Корж»

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Алексей Потехин — один из создателей легендарной группы «Руки Вверх!», родился 9 августа 1971 года в Тольятти. Именно он был творческим ядром дуэта, написав большинство хитов: «Крошка моя», «Алешка», «Он тебя целует» и многие другие. Потехин был «мозгом» дуэта: отвечал за музыкальную составляющую, аранжировки и тексты, имел высшее образование, что было редкостью в поп-среде тех лет.

 Алексей, давайте начнем с мыслей о прошлом. Представьте, что с вашим сегодняшним опытом вы встречаете того молодого Потехина из конца 90-х — того парня, который только собирается покорять страну с «Руки Вверх!» Что бы вы ему сказали?

— Знаете, я бы, наверное, просто промолчал. Бесполезно что-то говорить 18-летнему парню, когда мир перевернулся с ног на голову. Все эти советы… они просто висят в воздухе. Жизнь — это как собрать сложный пазл, где все детали через одно место. Тебе нужно самому их перебрать, почувствовать руками. Только свой собственный опыт, свои шишки и синяки имеют значение. Можно было бы пожелать только одного — чтобы внутри горел тот самый огонь, эта вера. А дальше — только вперед, с песней, как у нас и было.

Потехин откровенно рассказал о своей жизни до и после «Руки Вверх!» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПотехин откровенно рассказал о своей жизни до и после «Руки Вверх!» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Потехин откровенно рассказал о своей жизни до и после «Руки Вверх!»

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

 Эпоха «Руки Вверх!» была как яркая вспышка. Но почему она так быстро погасла? Что на самом деле стало главной причиной распада — взросление или что-то личное?

— Вы знаете, чтобы понять финиш, нужно вспомнить старт. Мы прошли настоящие огонь, воду и медные трубы. Помню время, когда на концертах было по 5–6 человек. А потом бац! — и через 3–4 месяца ты выходишь на сцену, а на тебя смотрит 20 тысяч глаз! А самый наш рекорд — около 100 тысяч человек, все поют твои песни. Эта энергия… она сносила крышу, это было невероятно.

Но представьте: вчера у тебя в кармане 10 рублей, а сегодня — миллионы на счету. Голова идет кругом. А потом началась рутина: 6–7 лет бесконечных гастролей, поезда, самолеты, плохие гостиницы. Мы открывали площадки, где не было даже нормальной аппаратуры. В какой-то момент я поймал себя на мысли: «Я не помню, в каком я городе». Всё стало серым.

А самое страшное — творчество кончилось. Раньше мы с Сергеем могли спорить до хрипоты из-за одной строчки, это был азарт, драйв! А потом… даже ругаться стало лень. Мы просто сели в болото. Искра между нами погасла. Ты чувствуешь это даже на сцене: нет того самого зажигания, когда ты летишь и ведешь за собой зал.

— То есть корень проблемы в том, что вы с Сергеем стали двумя разными людьми с разными целями?

— Абсолютно верно. У нас была общая мечта — добиться успеха, увидеть мир. Но когда мы этого достигли, оказалось, что нам нужно разное. Он хотел работать один, а я понял, что мне нужно что-то менять в жизни. Я ему прямо так и сказал: «Серега, работай один, в чем проблема?» Для меня это было логично. Так и получилось.

 Если копнуть глубже, вы — про музыку, про идею, а Сергей — больше про бизнес?

— Он действительно больше про бизнес. Он режиссер-постановщик, который зажигает зал. А я… я был тем, кто следил, чтобы всё было красиво, чтобы музыкальная основа была крепкой. Мы как два винтика в механизме: сначала идеально подходили друг другу, а потом один сточился, и всё, скрип начался. Наши вкусы перестали совпадать. Пропал тот самый кайф от совместного творчества.

 В одном из старых интервью вы проронили фразу, что Сергей часто принимал решения, о которых потом жалел. Не могли бы вы привести пример? О чем вообще шла речь?

— О, это была целая эпопея! Он очень хотел строить бизнес, но его настоящий талант — это музыка. Когда он начинал какой-то проект, то вбухивал туда огромные деньги… которые почти всегда «улетали в трубу». Понимаете, одно дело — гениальная идея, а другое — грамотный бизнес-план, правильные люди, а не просто знакомые или родственники.

Он даже ревновал меня к бизнесу, чувствовал, что у меня может получиться. Бывало, я предлагал какую-то дельную идею, а через время он приходил ко мне с этой же идеей, но уже «переработанной» на свой лад. Я всегда говорил: «Да ради бога, работай!» Но одного желания мало. Нужна система.

Алексей Потехин осознанно ушел из большого шоу-бизнеса, выбрав более камерное творчество | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАлексей Потехин осознанно ушел из большого шоу-бизнеса, выбрав более камерное творчество | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Алексей Потехин осознанно ушел из большого шоу-бизнеса, выбрав более камерное творчество

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

 Ваши песни стали настоящим народным достоянием, но в последние годы они же — причина судебных исков. Как вы ко всему этому относитесь? Не странно ли, что творчество вашей молодости теперь разбирают в судах?

— Это больная тема. Тогда, в 90-е, мы, как и многие музыканты, подписывали бумаги, не особо вникая в юридические дебри. Авторское право в России только зарождалось. Знаете, какие цифры? За три года было продано около 200 миллионов пиратских кассет! Мы с этого не получили ни копейки. Конечно, обидно.

Но с другой стороны… когда я думаю о том, что у каждого подростка в те годы была кассета «Руки Вверх!»… это согревает душу. Наша музыка стала частью жизни целого поколения. А эти суды… Это уже борьба за наследие, процесс неизбежный. Сейчас многие разбираются с теми старыми договорами, и мы не исключение.

 Как сейчас складываются ваши отношения с Сергеем? Вы вообще общаетесь?

— Нормально. Но общего у нас ничего нет. У него свой круг общения, у меня — свой. Мы договорились не пересекаться по работе. Например, если у него через два месяца концерт в Самаре, то меня в этот период в местные клубы приглашать не будут. Это просто деловая договоренность.

 А лично? Вы же были крестным его старшей дочери… Неужели всё окончательно ушло в прошлое?

— Нет, личного общения нет. И я не стремлюсь. Знаете, я даже старые фотографии и видео не люблю пересматривать. Зачем? Это как постоянно перечитывать одну и ту же книгу, которую ты уже знаешь наизусть. У меня столько новых идей в голове, столько интересных людей вокруг! Зачем возвращаться в то болото? Я из него выбрался.

 Вы бы вообще рассмотрели вариант воссоединения «золотого состава»? Хотя бы для одного большого концерта?

— Нет. Я человек принципиальный. Понимаете, в творческих тандемах всегда есть два типа людей: те, кто умеет делиться, и те, кто завидует. Зачем ему со мной чем-то делиться? Он может всё забрать, я это уже проходил. Смысл снова связываться? Мы уже один раз прошли весь этот путь. Проще и честнее идти своей дорогой.

Экс-участник «Руки Вверх!» продолжает выступать со своей новой группой «Потехин Бэнд» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЭкс-участник «Руки Вверх!» продолжает выступать со своей новой группой «Потехин Бэнд» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Экс-участник «Руки Вверх!» продолжает выступать со своей новой группой «Потехин Бэнд»

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

 Чем вы живете сейчас? Что для вас сейчас музыка?

— Я работаю! У нас есть группа «Потехин Бэнд». Пишем новые песни, у нас замечательный новый солист. Мы ездим на концерты, не такие громкие, как раньше, но зато душевные. И знаете, что самое приятное? Когда после выступления ко мне подходят люди и говорят: «Знаете, а „Потехин Бэнд“ мне нравится даже больше». Вот ради этого стоит работать! Это искренне, без фальши.

 И последний, философский вопрос. Представьте, что проходит еще 20 лет. Какими строками из вашего общего с Сергеем творчества вы бы хотели, чтобы вас обоих помнили?

— Забирай меня скорей, 18 мне всегда!

ПО ТЕМЕ
Наталья АртяковаНаталья Артякова
Наталья Артякова
Интервью Шоу-бизнес Эксклюзивное интервью Сергей Жуков Группа Руки Вверх
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
12 минут
Потехин — это тот, кто внёс свой вклад в музыку? Интересно, что он скажет в интервью.
Гость
11 минут
Потехина не ценили по достоинству, пока он был в группе. А теперь он сам по себе — о нём и не вспоминают.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление