Был зависим от ставок 10 лет. Как фитнес-тренер победил лудоманию и пробился в финал шоу «Суперниндзя»

Он мог проиграть 400 тысяч за 2 дня, но справился с собой

105
Долгое время Андрей Кулешов был лудоманом — ставил деньги на спорт

Долгое время Андрей Кулешов был лудоманом — ставил деньги на спорт

Источник:

скриншот из телепрограммы на СТС

Фитнес-тренер из Барнаула Андрей Кулешов стал участником экстремального проекта «Суперниндзя» (16+) на СТС и сумел дойти до финала. NGS22.RU поговорил со спортсменом и узнал, как он оказался на шоу, что было самым сложным на пути к решающему этапу и чем запомнилось участие в одном из самых зрелищных проектов канала.

Стал «нерукопожатным»

Всю свою жизнь Андрей увлекался различным спортом — дзюдо, легкой атлетикой и даже футболом, искал себя в этом многообразии, поэтому за достижением регалий не гнался. В конечном счете его выбор пал на баскетбол.

Помимо фитнес-зала, Андрей Кулешов увлекается баскетболом

Помимо фитнес-зала, Андрей Кулешов увлекается баскетболом

Источник:

скриншот из телепрограммы на СТС

В программе Андрей признался, что практически всё это время серьезно увлекался азартными играми, в частности ставками на спорт. То, что он склонен к такому, было понятно еще с ранней юности, когда, будучи семиклассником, он просаживал все свои обеденные деньги в игровых автоматах. В более взрослом возрасте всё началось с безобидных ставок на футбол, которые переросли в настоящую зависимость с постоянным поиском денег, обрастанием долгами и попытками отыграться:

— Сколько бы я ни проиграл, всегда хотелось отыграться. Берешь кредит, деньги уходят, снова ищешь их, отыгрываешься — и так по кругу. Помню, брал в банке 400 тысяч на машину, проиграл их за 2 дня, думая, что быстро отыграюсь, а в итоге 5 лет выплачивал кредит за несуществующую машину.

Зависимость серьезно сказывалась на отношениях с людьми. В какой-то момент, как говорят в среде лудоманов, он стал «нерукопожатным», поскольку все понимали, что очередной звонок повлечет за собой просьбу занять еще немного денег. Не меняли ситуацию даже крупные выигрыши: иногда Андрей мог выиграть до 150 тысяч в день, но проигрыши, долги и кредиты тут же съедали весь эффект.

Источник:

Городские медиа

— Спорт в какой-то степени стал причиной моей зависимости от ставок, в которой я находился 10 лет. Я начал интересоваться ими, потому что постоянно варился в этой среде, разбирался в чём-то. Может быть, если бы спорта в моей жизни не было, то меня бы и не затянуло. Но в дальнейшем он помог мне и преодолеть себя, поскольку я разгружал голову от проблем и выруливал свое психоэмоциональное состояние. В один момент понял, что надо действовать. Живешь как бедолага, а люди ведь при этом видят, что с тобой что-то не так, и уже постепенно перестают брать трубки и отвечать на сообщения. Я знаю, что бывших наркоманов не бывает. Но теперь просто живу и понимаю, что мне категорически нельзя, потому что даже во время лечения были откаты.

Считался самым тяжелым финалистом

Долгое время Андрей мечтал попасть на шоу «Титаны» (16+), поэтому изначально заявку подавал туда. Правда, отбор не прошел, поскольку не имеет профессиональных регалий и даже не ведет свои социальные сети.

Поэтому тренер принял решение начать записывать короткие ролики, чтобы набрать свою аудиторию и попытаться подать заявку еще раз. Спустя время его страницу заметили и предложили участие в «Суперниндзя». Причем кастинг, как уточняет Андрей, был простым, а вот этап интервью длился у него дольше остальных: редактора заинтересовала история о зависимости.

Специально для шоу барнаулец не готовился

Специально для шоу барнаулец не готовился

Источник:

скриншот из телепрограммы на СТС

— Я вешу 93 килограмма, а другие участники были в пределах 70–80, а это, конечно, позволяло им быть еще более ловкими на полосе препятствий. Ответа от организаторов я ждал очень долго, причем позвонили мне прямо в день моего рождения. Попросили особо никому не говорить, а я сидел за столом, вокруг 20 друзей, говорю: «Так вы на громкой связи, все уже знают». Уже через неделю полетел на съемки в Минеральные Воды, — смеется спортсмен.

«Результат решает каждая секунда»

Времени для подготовки к шоу у Андрея не было, но его физическая форма и умение справляться с нервными ситуациями сыграли ключевую роль.

— У меня было преимущество: я всё лето отдыхал, а значит, сохранил для шоу больше сил, чем соперники, — смеется Андрей. — В нём важно не столько быть крутым ниндзя, сколько суметь совладать с нервами. Там у тебя всего одна попытка, и результат решает каждая секунда. Я особо никогда не тренировался специально под такие полосы препятствий, просто всегда любил лазить и прыгать. Очень многое в этом всём решают случай и совокупность факторов: физподготовка участника, нервное состояние и немного везения. Иногда победу приносит именно способность справиться с волнением в нужный момент.

Съемки передачи проходили поздней ночью

Съемки передачи проходили поздней ночью

Источник:

скриншот из телепрограммы на СТС

Атмосфера на шоу, по его словам, была доброжелательной, а участники почти не пересекались, поскольку проходили трассы независимо друг от друга. Сами же съемки шли с 5 часов вечера до поздней ночи, что еще больше усложняло прохождение испытаний.

— Конечно, это всё эмоционально и физически расхолаживает. Кто-то лежит на матах, пытается поспать, кто-то там всячески отвлекается. Самое сложное — просто дождаться своей очереди. У меня был легкий мандраж. Камеры, болельщики — хотелось показать себя. Но сильного давления я не чувствовал. Просто понимал, что уже хорошо то, что прошел отбор и вышел в полуфинал. Такие лютые спортсмены отлетали, а я на одной общей физподготовке прошел. Моя задача была просто не накосячить, — в шутку признаётся спортсмен.

Источник: скриншот из телепрограммы на СТСИсточник: скриншот из телепрограммы на СТС
Источник:

скриншот из телепрограммы на СТС

За время пребывания в Минеральных Водах Андрей успел объехать все окрестности и как следует набраться сил перед первым съемочным днем и полуфиналом, который снимали лишь спустя 4 дня.

— Жили мы в отеле, спортсмену и одному болельщику полностью оплачивались и дорога, и проживание. Поэтому у меня с моей девушкой, группой поддержки, образовался 9-дневный отпуск, — подытожил он.

Теперь зрители увидят Андрея Кулешова уже в финале, где он поборется за 5 миллионов рублей.

Полина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Спорт СТС Шоу Лудомания Зависимость
Комментарии
3
Гость
16 минут
Без хорошего тренера и в спорте не разберёшься, и с зависимостями не справишься.
Гость
17 минут
Десять лет — это серьёзно, надо было раньше принимать меры.
Читать все комментарии
Гость
