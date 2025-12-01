НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Не только пляжи и «всё включено»: почему на новогодние праздники стоит поехать в Каир. Видео

Не только пляжи и «всё включено»: почему на новогодние праздники стоит поехать в Каир. Видео

Какие места посетить и что необходимо учесть при планировании поездки в столицу Египта, чтобы отдых запомнился навсегда

92
Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Египет на Новый год — это не только пляжи, «всё включено» и привычные курорты. Настоящий Египет живет в Каире — городе, где древность встречается с шумными улицами, ароматами специй и видом на пирамиду Хеопса прямо из окна отеля.

Корреспондент 26.RU отправилась в Каир и показала, каким Египет бывает на самом деле: без фильтров и туристических штампов. В видео — рассвет над пирамидами, легендарная пирамида Хеопса изнутри, улочки Старого города, базары, где едят сами местные, и виды на Нил, от которых перехватывает дыхание.

Девушка побывала в Музее египетской цивилизации, взлетела над пустыней по пути в Луксор, увидела древние храмы, гробницы и жила так, как живет большая часть Каира — между рынками, жарой, молитвами, такси и настоящим восточным колоритом.

«Настоящий Египет — не на море. Он здесь, в Каире. Когда утром открываешь окно и видишь пирамиду Хеопса настолько близко, что кажется, будто она дышит. Когда пьешь сок из сахарного тростника на рынке и понимаешь: вот он, живой город, который запоминается навсегда», — говорит корреспондент 26.RU.

Каир — идеальное направление для тех, кто хочет провести новогодние каникулы необычно: увидеть древнейшие памятники мира, попробовать настоящую египетскую кухню, почувствовать атмосферу города, до которого редко доезжают туристы, и открыть Египет с новой, удивительной стороны.

Габриелла ЗахароваГабриелла Захарова
Габриелла Захарова
Корреспондент
