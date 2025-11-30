Шнур, Аллегрова, «Руки Вверх!» или Кадышева с Дмитриенко? Кто из звезд обойдется дороже всех на новогодних корпоративах

Надежа Кадышева (справа ее сын) обрела такую популярность, о которой и не мечтала Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Зима близко, и большинство жителей страны уже планируют свои новогодние каникулы. А щедрые работодатели — проведение достойного праздника для вымотавшегося за год коллектива. MSK1.RU узнал, кто из звезд самый востребованный и самый дорогой. Еще несколько лет назад артистов и мастеров разговорного жанра выступления на корпоративах кормили следующие полгода. Несколько лет назад к ним присоединились многочисленные кавер-группы для тех заказчиков вечеринок, кто хотел получить песни, любимые сотрудниками, но по «дисконтной» цене. Сейчас же, как утверждают эксперты, жизнь российского шоу-бизнеса полна противоречий. Часть участников индустрии утверждает, что корпоративы совсем закончились — не те времена и экономические реалии. Другие, наоборот, рассказывают о том, кто из артистов и насколько подняли гонорары, мол, Дмитрий Дибров после развода и скандального видео поднял расценки за ведение вечеринки до 5 миллионов. Надежда Кадышева, поймав волну популярности у зумеров, требует за выступление 25 миллионов рублей. А лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров задрал ценник на лихие 27 миллионов рублей.

Группировка «Ленинград» во главе со Шнуровым популярности не теряет Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Что в реальности происходит в шоу-бизнесе накануне всеобщих новогодних праздников, узнали у одного из самых авторитетных участников индустрии, директора артистов и многолетнего организатора событий Табриза Шахиди. Популярные артисты подняли гонорары на 30–50 процентов — Табриз, в последнее время в СМИ всё чаще пишут о том, что в нынешнем году корпоративов будет существенно меньше, чем в предыдущем. Вы считаете, что такая оценка справедлива? И кто будет в нынешнем декабре проводить большинство мероприятий: бизнес, государственные компании или частные лица? — СМИ не могут доподлинно знать о количестве корпоративов и частных мероприятий. Дело в том (и это оправдано общей политической ситуацией), что большинство событий сегодня проходят «негромко» и без прежнего размаха и масштаба. Всё чаще клиенты просят организаторов соблюдать так называемый NDA (Non-Disclosure Agreement (англ.) — соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. — Прим. ред.) и не публиковать отчеты о мероприятии, а гостям рекомендуют не выкладывать в социальные сети фото и видео с праздников. Это касается не только государственных мероприятий, но и частных торжеств.

Татьяна Куртукова с ее хитом «Матушка-земля» вошла в топ востребованных артистов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1. RU

— В этом году заметно больше артистов выступают 31 декабря в дорогих ресторанах. Рестораны — это сейчас основные заказчики? — Это было всегда. В ночь на 31 декабря мало кто гуляет на корпоративах, точнее, никто уже не гуляет, потому что у всех выходные. Артисты в это время свободны и спокойно могут выступить и для людей, то есть для тех, кто купил место за праздничным столом в ресторане. — Еще одна тема, которую перед новогодними праздниками всё чаще обсуждают, это гонорары наших звезд на корпоративах и частных выступлениях. Скажите, в этом декабре они упали, как утверждают многие, или, наоборот, поднялись? Что больше влияет на цены: спрос или инфляция? — Гонорары первого ценового сегмента — это топ-20 самых дорогих артистов — за последних года поднялись на 30–50 процентов. Влияет, очевидно, и рост популярности взлетевших в этом и прошлом сезонах артистов, таких как Ваня Дмитриенко, Татьяна Куртукова, Макан. Новый виток популярности Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой аналогично сильно влияет на увеличение гонораров. Однако недавние горячие новости про 25 миллионов за выступление Надежды Кадышевой сильно преувеличены. Редкий клиент может себе позволить артистов с такими гонорарами на свой частник или корпоратив. Вы спросите: откуда тогда такие цифры? А цифры эти появляются после того, как считаются доходы от масштабного кассового концерта. К примеру, проданная с аншлагом арена в любом городе-миллионнике, вмещающая в себя 12 000 зрителей, купивших билеты в среднем по 7000 рублей, приносит общий вал кассы в 84 миллиона рублей. За минусом расходов на аренду, рекламу, техническое обеспечение концерта и оплату бытовых райдеров, путем несложных математических расчетов можно понять гонорар артиста. И здесь важно отметить: деньги эти в кассу принесли люди. Самолично. Не город заплатил из бюджета, не корпорация из сверхдоходов, а народ. Ведущие дешевле певцов почти в три раза

«Руки Вверх!» возглавляет все рейтинги Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

— А кто в этом году пользуется самым большим спросом и за кого заказчики готовы выложить самые большие гонорары? — Топ-10 артистов у нас не меняется из года в год. И тут неверно было бы считать самых высокооплачиваемых. К примеру, Агутин не является самым дорогим артистом, но работает больше всех. Верхняя четверка топов в части гонораров в декабре — это группировка «Ленинград», Баста, группа «Руки Вверх!» и Ирина Аллегрова. Далее с небольшим отрывом в гонорарной сетке расположились Анна Асти, Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, группа «Звери», Григорий Лепс, Полина Гагарина и SHAMAN.

Ирина Аллегрова не забыта поклонниками Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

— В лидерах продаж в этом году, как и прежде,: Zivert, Николай Басков, Леонид Агутин, группа «Иванушки International», Владимир Пресняков, группы UMA2RMAN, «Дискотека Авария», Алексей Чумаков, Татьяна Буланова. Что касается гонораров всех вышеперечисленных артистов, то эти суммы можно поделить на три категории: от 20 миллионов рублей (плюс налоги и райдеры), от 15–14 миллионов рублей (плюс налоги и райдеры) и до 6 миллионов (плюс налоги и райдеры).

Агутин всегда на плаву и в хорошей форме Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

— Помимо артистов, большой спрос на новогодних вечеринках и на ведущих. Кто на сегодняшний день самый дорогой и популярный? — Здесь особых изменений или дополнений нет. Самые востребованные: Дмитрий Нагиев, Марина Кравец, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Азамат Мусагалиев, Екатерина Скулкина, Дмитрий Хрусталев. Ведение вечера продолжительностью до 5 часов с участием мастеров церемоний такого уровня — от 3 до 7 миллионов рублей плюс налоги. — В списках самых популярных артистов и ведущих в основном заслуженные деятели российского шоу-бизнеса. А есть те, кто взлетел за последнее время и кого заказчики хотят видеть на своих новогодних корпоративах?

Ваня Дмитриенко лучше всех и моложе Источник: Устюжанин / MSK1.RU