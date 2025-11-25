«Не представляю другого папы для Веры». История любви певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, у которого нашли рак

Несмотря на развод, Юлия и Евгений до самой смерти певицы поддерживали хорошие отношения Источник: Юлия Началова / Vk.com; julianachalova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

22 ноября стало известно, что у Евгения Алдонина — экс-футболиста ЦСКА и бывшего мужа известной певицы Юлии Началовой — выявили тяжелое заболевание. Издание «СтарХит» выяснило: у Алдонина обнаружили рак в тяжелой форме. У футболиста трое детей. Младшие, Артем и Анжелика, — от нынешней жены Ольги. Старшая дочь, Вера, появилась в браке с Юлией Началовой. После внезапной смерти матери в 2019 году тогда еще 12-летняя девочка лишилась самого важного человека в своей жизни. А теперь ей придется вынести еще одно испытание — борьбу за здоровье отца. Наши коллеги из Voronezh1.RU рассказывают, какой была такая короткая, но яркая жизнь Юлии Началовой, почему распался их брак с Алдониным и как живет уже совершеннолетняя дочь звездной пары. Пела с годика, а в 14 лет обошла Кристину Агилеру Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье музыкантов. Отец, Виктор Началов, был композитором, автором песен и руководителем ансамбля «Карусель» при Воронежской филармонии. Мать Таисия — певица, солистка того же ансамбля. Жила семья в Северном микрорайоне, на бульваре Победы. Юля ходила в школу № 43, позже — в гимназию № 2.

Юля с мамой Источник: julianachalova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не удивительно, что девочка начала заниматься музыкой с раннего детства: уже в пять она вышла на сцену вместе с родителями. — Юля была очень солнечной девочкой с обаятельной улыбкой. Первый раз она меня удивила своими вокальными данными, когда ей было около года. Только начала ходить, еще плохо говорила, и я вдруг услышал, как она напела сложный музыкальный фрагмент из Эл Джерро. Я, будучи сам поющим музыкантом, с наслаждением и азартом начал с ней заниматься, — рассказывал Виктор Началов. Дальше всё как в сказке. В 11 лет Началова победила в телевизионном конкурсе детских талантов «Утренняя звезда», знакомство с певицей и актрисой Ириной Понаровской, победа на международном вокальном конкурсе Big Apple-95 в Нью-Йорке. В Америке 14-летняя Юля вырвала победу у своей ровесницы Кристины Агилеры. В том же году девочка выпустила свой первый альбом «Ах, школа, школа». Всей стране Началова стала известна в 1998 году благодаря песне «Герой не моего романа». Слова написала тетя Юли, поэтесса Антонина Владимирова, а музыку — отец. Позже певица признавалась: будучи подростком, она даже толком не понимала, о чем песня, ведь в ее жизни еще не было столь сильных чувств. «Я была еще нетронутым цветком у родителей. А в песне слова о любви, о чувствах. И нужно было сделать так, чтобы зритель мне поверил. Что оказалось непростой задачей», — признавалась Юля. Несмотря на стремительное развитие карьеры, не забывала девушка и про образование. К началу нулевых она успела окончить не только музыкальную школу, но и музыкальное училище имени Гнесиных в Москве.

В мир шоу-бизнеса Юлия Началова попала еще в детстве. А когда она выросла, Иосиф Кобзон пел на ее свадьбе Источник: julianachalova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первый брак и анорексия Первый раз замуж Юлия Началова вышла в 2001 году за солиста дико популярной тогда группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. Длившийся всего несколько лет брак оказался не просто неудачным — как выяснится позже, именно первое замужество фатально подорвало здоровье певицы. Поддавшись критике со стороны мужа и модным веяниям тех лет, Юля стремительно похудела — на 25 килограммов. В какой-то момент она весила всего 43 кило.

Отец Юлии и ее первый муж Источник: «Мой герой» / телеканал ТВ «Центр»

«Я вообще всё перестала есть, просто пила воду, а потом и воду организм перестал воспринимать. И я стала себя очень плохо чувствовать», — рассказывала певица в интервью Борису Корчевникову. Также она утверждала, что муж подобные метаморфозы с телом и организмом жены только одобрял. Это подтверждал позже и отец певицы. После смерти дочери он признавался телеведущему Андрею Малахову: в руки Ланскому «дали здоровую нормальную девочку, а он черт-те что наделал с ней». Впрочем, сам Дмитрий Ланской заявлял, что никакой анорексии у Началовой не было, а вся история про похудение — просто придумана «горе-пиар-менеджерами». «Нет ни одного подтверждающего болезнь медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация. На все 100 процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь. Юлия была яркой и независимой личностью, и, думаю, вряд ли кто-то мог заставить ее делать что-то помимо ее воли», — утверждал Ланской. Брак с Алдониным и долгожданная дочь С Евгением Алдониным Началова познакомилась в 2005 году — их свел одноклубник футболиста вскоре после того, как ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. «Меня подвел к Юле Дэвид Шемберас на праздновании победы. <…> Дэвид знал, что Юля мне нравится. Смутно помню, как потом с кем-то здоровался, принимал поздравления… Я не мог оторвать взгляд от этой девушки! До этого мы с Юлей пересекались в ресторанах, но она всегда была в компании, и я не решался к ней подойти. Ведь Юля могла решить, что я очередной назойливый поклонник, и не воспринимать меня всерьез», — делился позже Евгений.

Источник: Юлия Началова / Vk.com

Роман развивался стремительно, и к началу следующего года Алдонин уже сделал Юлии предложение. А 1 декабря 2006 года у них родилась дочь Вера. «Женя — это судьбоносный человек в моей жизни. Я совершенно не представляю другого папы для Веры», — говорила певица. Крестной матерью девочки, кстати, стала певица Лариса Долина. А крестным отцом — еще один одноклубник Алдонина, футболист Ролан Гусев.

Счастливые родители с крестными своего маленького ангелочка Источник: Вера Алдонина / Vk.com

Однако звездному браку не суждено было продержаться долго. Причина развода в 2011 году оказалась банальной: супруги попросту почти не проводили время друг с другом. Евгений занимался спортивной карьерой, Юлия — музыкальной. Певица несколько лет провела в Америке, где успела выпустить англоязычный альбом. «Мы всё время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказывала Началова в 2018 году. После Евгения в жизни Юлии были и другие мужчины, в том числе хоккеист Александр Фролов. Но замуж она больше не вышла, а Вера осталась ее единственным ребенком. Алдонин же женился во второй раз и завел еще двоих детей, однако про дочь от первого брака никогда не забывал.

Певица с Александром Фроловым Источник: Юлия Началова / Vk.com

Стремительная и ранняя смерть Рождение дочери принесло в жизнь Началовой не только счастье — артистка комплексовала из-за внешности. И если стройную фигуру удалось вернуть собственными силами, то с грудью была беда. Поэтому певица решилась на пластику — фатальное решение. Делать операцию Началова решила в Лос-Анджелесе, но импланты не прижились. Неудачная операция вызвала заражение крови и отказ почек — сказались и старые проблемы со здоровьем из-за анорексии. «Надо отдать должное врачам — они сделали всё возможное в этой ситуации. Буквально вытащили меня с того света. После сепсиса началось осложнение: стали отказывать почки. Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня уходит жизнь. В голову лезли черные мысли. В произошедшем я не винила ни врачей, ни судьбу. Во всем виновата сама. Ведь это блажь и глупость — исправлять природу!» — рассказывала Началова.

Всего за год до смерти Юлия признавалась: несмотря на болезни, она остается оптимистом и не опускает руки Источник: «Судьба человека» / smotrim.ru

Однако одной проблемой с имплантами всё не обошлось. С начала 2010-х певица боролась с серьезным хроническим заболеванием — подагрой. А позже добавился еще и сахарный диабет второго типа. При этом лечением этого букета болезней артистка заниматься не спешила. Закончилось всё в 2019 году. Началось всё с незначительного инцидента: Юлия натерла ногу, но не стала обращать большого внимания на мелкую ранку. Но для больных диабетом даже небольшая травма может быть фатальной. Вот и в этом случае последствия оказались ужасными: незначительная ранка обернулась гангреной. 11 марта певица упала в обморок прямо на репетиции, ее экстренно госпитализировали Боткинскую больницу. Дело шло едва ли не к ампутации ноги. Уже через два дня певицу перевели на искусственную вентиляцию легких, ее вели в искусственную кому. 16 марта звезде сделали операцию на ноге, но это уже не помогло — сердце Юлии не выдержало и она скончалась в возрасте 38 лет. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Наследие Вере Алдониной, единственной дочери Юлии Началовой, в этом году исполняется 19 лет. В прошлом году девушка, удивительно похожая на мать, окончила школу с золотой медалью и поступила во ВГИК.

Вера с мамой были не разлей вода Источник: julianachalova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О матери будущая актриса вспоминает с неизменными теплотой и любовью. «Я не считаю, что я без нее. У меня груда воспоминаний. Не обнимешь, не позвонишь, не поговоришь — это очень тяготит, но мама незримо присутствует в моей жизни. Мне многие говорят, что голос похож, внешне чем-то похожа. В этом и есть, как мне кажется, физическое продолжение человека», — признавалась Вера в прошлом году. С отцом девушка видится не так часто, как хотелось бы: всё дело в занятости обоих. Но связь они не разрывают — Евгений Алдонин был на выпускном дочери, а позже девушка ездила отдыхать вместе с отцом и его семьей.

Источник: Городские медиа

Вера — не только красавица, но и отличница Источник: Вера Алдонина / Vk.com Евгений Алдонин с женой Ольгой и тремя детьми Источник: соцсети Евгения Алдонина