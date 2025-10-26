«Будет непросто». Александр Петров помогает искать сокровища Петра Первого — кого еще увидим в экстремальном шоу

Для Александра Петрова участие в шоу стало не меньшим испытанием, чем для других участников, ведь это его первый телевизионный проект Источник: предоставлено телеканалом СТС

За золотыми монетами, спрятанными в кронштадтском морском форте, охотятся Яна Рудковская, Инстасамка, Дана Борисова и прославленные российские спортсмены. MSK1.RU рассказывает о новом телепроекте с российскими звездами, который должен выйти на экраны сегодня, 26 октября.

Из «Форта Боярд» в «Чумной» форт

Никаких Паспарту, мудреца Фура и других привычных зрителям французских персонажей. Придумывать сложнейшие испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях участникам приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды» будут таинственные обитатели отечественной крепости: левша Емельян, солдат Преображенского полка Лаврентий, таинственная Иноземка, загадочный Чумной доктор и шут Яшка, повсюду следующий за ведущим и героями. Единственным французским персонажем станет шеф-повар Оливье, который приготовит для команд не самые приятные кушанья. Но даже он — «наш француз»: актер Оливье Сиу много лет живет в России и снимается в фильмах. Все герои нового масштабного проекта, который покажет телеканал СТС в эти выходные, могли бы жить в петровскую эпоху. Именно они хранят тайну сокровищ Петра Первого, которые должны отыскать звездные участники.

Еще один персонаж шоу, шут Яшка, повсюду следует за героями и ведущим шоу Александром Петровым Источник: предоставлено телеканалом СТС

— Конечно, мы вдохновлялись «Фортом Боярд», но у нас получился свой оригинальный проект, — рассказывает креативный продюсер канала СТС Александра Гройсман. — Во-первых, здесь совершенно другой исторический антураж: всё происходит в эпоху Петра Первого и связано с военно-морским делом. Во-вторых, большинство испытаний и сама легенда шоу придуманы нами. Безусловно, часть привычных испытаний «Форта Боярд», которые особенно полюбились зрителям, появится и в нашем шоу. Но даже в этом случае старались привнести российский колорит.

Также, в отличие от французского шоу, в российском «Форте» участникам придется искать не отдельные ключи, а собирать из разных частей один в виде якоря, который откроет им двери в сокровищницу.

Чумной доктор — один из обитателей Форта, приготовивший для команд сложные испытания Источник: предоставлено телеканалом СТС

— Снимая российскую версию в форте Боярд, признаюсь, мы восхищались французскими коллегами, которые не только создали зрелищное шоу, но и имеют в своем распоряжении такое грандиозное сооружение. Хотелось, чтобы подобный телепроект возник и у нас, ведь в России много морских фортов, поэтому несколько лет работали над этой затеей, — рассказывает Александра Гройсман.

— Как удалось найти свой форт?

— Многие, кто проплывал мимо форта Император Александр Первый, отмечали, что он поразительно похож на форт Боярд. И это не игра воображения. Император Александр Первый построили в 1845 году, а французский Боярд возвели только через 12 лет, причем на основе чертежей нашего форта. Поэтому выбор очевиден.

В шоу мы задействовали еще один форт Кроншлот — первый форт в стране. Он намного старше собратьев, построен в 1704 году по указу Петра Первого, который принимал участие в проектировании. Там мы оборудовали сокровищницу, где наших участников ожидали последнее испытание и сокровищница.

— И много монет в сокровищнице?

— Для шоу отчеканили больше ста килограммов монет, так что было ради чего побороться.

Трудно пришлось даже Плющенко и Валуеву

Телеведущая Дана Борисова согласилась на участие в шоу, чтобы испытать свои силы — физические и моральные Источник: предоставлено телеканалом СТС

Испытания, придуманные авторами компании «ВайТ Медиа», для большинства участников стали серьезной проверкой сил. Даже если ты титулованный спортсмен, как Евгений Плющенко, Александр Большунов и Мария Шурочкина, или влиятельный продюсер Яна Рудковская, или тяжеловес и депутат Николай Валуев, всегда найдется испытание, требующее нестандартного решения или преодоления страхов.

— Мы снимали развлекательное шоу, но и драматических моментов хватало, — говорит Александра Гройсман. — Например, певица Саша Савельева с детства боялась высоты, и вся съемочная группа переживала, наблюдая за тем, как она бросает себе вызов. Преодоление себя — главная цель, к которой шли участники.

— Для меня самое ценное и, надеюсь, для зрителя тоже, когда в ходе игры наши любимые герои преодолевают страхи и показывают то, что всегда прятали или боялись продемонстрировать, — считает и Александр Петров, который стал ведущим нового проекта. Ему тоже пришлось преодолеть себя, примерив новую роль телеведущего.

— Безусловно, для меня это выход из зоны комфорта, ведь на телевизионных съемках совсем другие правила игры, — добавляет он.

Александра Гройсман, креативный продюсер телеканала СТС Источник: предоставлено телеканалом СТС

Актер признается, что перед съемками советовался с ведущими «Форта Боярд» Леонидом Ярмольником и Сергеем Буруновым: «Когда сообщил новость, что буду ведущим „Форта“, и Бурунов, и Ярмольник выдержали долгую паузу. Тогда я и понял, что будет непросто».

Непросто было и уговорить такого востребованного актера принять участие в телешоу.

— Думаю, сыграло то, что мы снимали на территории форта Император Александр Первый, участники искали сокровища Петра Первого, и Александр Петров тоже стал первым — ведущим первого отечественного шоу такого масштаба. И со своим первым опытом в качестве телеведущего он справился блестяще, — говорит Александра Гройсман.

Новый телепроект стал испытанием не только для Петрова и звездных команд, но и съемочной группы.

— Одно дело снимать на территории форта Боярд, который давно стал телевизионной площадкой, другое — задействовать Император Александр Первый, который является архитектурным памятником и объектом культурного наследия, включенным в список ЮНЕСКО. Пришлось строить фальш-стены, ставить двери, ворота, превращать форт в съемочную площадку в сжатые сроки. Снимать приходилось и с воды, для чего подвели баржи, плавучие краны. Кроме того, кронштадтская погода за день менялась по пять раз: то сильный ветер, то дождь, то холод, — вспоминает Александра.

Перед съемками команда из 14 каскадеров прошла все испытания и проверила каждую конструкцию на прочность. Чтобы наполнить помещения и кельи трехэтажного форта, понадобилось 300 тонн песка, 200 тюков сена и 1000 единиц реквизита.

Певец Митя Фомин только в шоу Форт взял в руки лук и стрелы. А куда прилетит пущенная им стрела, станет сюрпризом для всех — и участников, и зрителей Источник: предоставлено телеканалом СТС

— В Кронштадте форт Император Александр Первый не очень любили, считалось, что даже смотреть на него не к добру. Это связано с тем, что в 1897 году на его территории создали первую в стране лабораторию по исследованию инфекционных заболеваний, поэтому форт даже получил прозвище «Чумной». Когда стали снимать, сначала нам даже показалось, что форт нас не принял, — рассказывает Александра Гройсман. — Но в крайний день плакали, не хотелось с ним расставаться. Уверена, что мы сняли с форта зловещую ауру, что теперь к нему проникнуться любовью и уважением и телезрители. Ведь это грандиозное сооружение защищало Россию в нескольких войнах, даже не вступая в бой — на него просто не решались напасть.

Как заставить себя съесть отвратительную на вкус гадость, приправленную мертвыми насекомыми, теперь знает Инстасамка Источник: предоставлено телеканалом СТС