«Будет непросто». Александр Петров помогает искать сокровища Петра Первого — кого еще увидим в экстремальном шоу

За золотыми монетами, спрятанными в кронштадтском морском форте, охотятся Яна Рудковская, Инстасамка, Дана Борисова и прославленные российские спортсмены. MSK1.RU рассказывает о новом телепроекте с российскими звездами, который должен выйти на экраны сегодня, 26 октября.
Из «Форта Боярд» в «Чумной» форт
Никаких Паспарту, мудреца Фура и других привычных зрителям французских персонажей. Придумывать сложнейшие испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях участникам приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды» будут таинственные обитатели отечественной крепости: левша Емельян, солдат Преображенского полка Лаврентий, таинственная Иноземка, загадочный Чумной доктор и шут Яшка, повсюду следующий за ведущим и героями. Единственным французским персонажем станет шеф-повар Оливье, который приготовит для команд не самые приятные кушанья. Но даже он — «наш француз»: актер Оливье Сиу много лет живет в России и снимается в фильмах. Все герои нового масштабного проекта, который покажет телеканал СТС в эти выходные, могли бы жить в петровскую эпоху. Именно они хранят тайну сокровищ Петра Первого, которые должны отыскать звездные участники.
— Конечно, мы вдохновлялись «Фортом Боярд», но у нас получился свой оригинальный проект, — рассказывает креативный продюсер канала СТС Александра Гройсман. — Во-первых, здесь совершенно другой исторический антураж: всё происходит в эпоху Петра Первого и связано с военно-морским делом. Во-вторых, большинство испытаний и сама легенда шоу придуманы нами. Безусловно, часть привычных испытаний «Форта Боярд», которые особенно полюбились зрителям, появится и в нашем шоу. Но даже в этом случае старались привнести российский колорит.
Также, в отличие от французского шоу, в российском «Форте» участникам придется искать не отдельные ключи, а собирать из разных частей один в виде якоря, который откроет им двери в сокровищницу.
— Снимая российскую версию в форте Боярд, признаюсь, мы восхищались французскими коллегами, которые не только создали зрелищное шоу, но и имеют в своем распоряжении такое грандиозное сооружение. Хотелось, чтобы подобный телепроект возник и у нас, ведь в России много морских фортов, поэтому несколько лет работали над этой затеей, — рассказывает Александра Гройсман.
— Как удалось найти свой форт?
— Многие, кто проплывал мимо форта Император Александр Первый, отмечали, что он поразительно похож на форт Боярд. И это не игра воображения. Император Александр Первый построили в 1845 году, а французский Боярд возвели только через 12 лет, причем на основе чертежей нашего форта. Поэтому выбор очевиден.
В шоу мы задействовали еще один форт Кроншлот — первый форт в стране. Он намного старше собратьев, построен в 1704 году по указу Петра Первого, который принимал участие в проектировании. Там мы оборудовали сокровищницу, где наших участников ожидали последнее испытание и сокровищница.
— И много монет в сокровищнице?
— Для шоу отчеканили больше ста килограммов монет, так что было ради чего побороться.
Трудно пришлось даже Плющенко и Валуеву
Испытания, придуманные авторами компании «ВайТ Медиа», для большинства участников стали серьезной проверкой сил. Даже если ты титулованный спортсмен, как Евгений Плющенко, Александр Большунов и Мария Шурочкина, или влиятельный продюсер Яна Рудковская, или тяжеловес и депутат Николай Валуев, всегда найдется испытание, требующее нестандартного решения или преодоления страхов.
— Мы снимали развлекательное шоу, но и драматических моментов хватало, — говорит Александра Гройсман. — Например, певица Саша Савельева с детства боялась высоты, и вся съемочная группа переживала, наблюдая за тем, как она бросает себе вызов. Преодоление себя — главная цель, к которой шли участники.
— Для меня самое ценное и, надеюсь, для зрителя тоже, когда в ходе игры наши любимые герои преодолевают страхи и показывают то, что всегда прятали или боялись продемонстрировать, — считает и Александр Петров, который стал ведущим нового проекта. Ему тоже пришлось преодолеть себя, примерив новую роль телеведущего.
— Безусловно, для меня это выход из зоны комфорта, ведь на телевизионных съемках совсем другие правила игры, — добавляет он.
Актер признается, что перед съемками советовался с ведущими «Форта Боярд» Леонидом Ярмольником и Сергеем Буруновым: «Когда сообщил новость, что буду ведущим „Форта“, и Бурунов, и Ярмольник выдержали долгую паузу. Тогда я и понял, что будет непросто».
Непросто было и уговорить такого востребованного актера принять участие в телешоу.
— Думаю, сыграло то, что мы снимали на территории форта Император Александр Первый, участники искали сокровища Петра Первого, и Александр Петров тоже стал первым — ведущим первого отечественного шоу такого масштаба. И со своим первым опытом в качестве телеведущего он справился блестяще, — говорит Александра Гройсман.
Новый телепроект стал испытанием не только для Петрова и звездных команд, но и съемочной группы.
— Одно дело снимать на территории форта Боярд, который давно стал телевизионной площадкой, другое — задействовать Император Александр Первый, который является архитектурным памятником и объектом культурного наследия, включенным в список ЮНЕСКО. Пришлось строить фальш-стены, ставить двери, ворота, превращать форт в съемочную площадку в сжатые сроки. Снимать приходилось и с воды, для чего подвели баржи, плавучие краны. Кроме того, кронштадтская погода за день менялась по пять раз: то сильный ветер, то дождь, то холод, — вспоминает Александра.
Перед съемками команда из 14 каскадеров прошла все испытания и проверила каждую конструкцию на прочность. Чтобы наполнить помещения и кельи трехэтажного форта, понадобилось 300 тонн песка, 200 тюков сена и 1000 единиц реквизита.
— В Кронштадте форт Император Александр Первый не очень любили, считалось, что даже смотреть на него не к добру. Это связано с тем, что в 1897 году на его территории создали первую в стране лабораторию по исследованию инфекционных заболеваний, поэтому форт даже получил прозвище «Чумной». Когда стали снимать, сначала нам даже показалось, что форт нас не принял, — рассказывает Александра Гройсман. — Но в крайний день плакали, не хотелось с ним расставаться. Уверена, что мы сняли с форта зловещую ауру, что теперь к нему проникнуться любовью и уважением и телезрители. Ведь это грандиозное сооружение защищало Россию в нескольких войнах, даже не вступая в бой — на него просто не решались напасть.
— За время подготовки испытали невероятное количество эмоций и трудностей, решили сотни сложнейших задач, — признается руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. — Мы очень рады, что форт Император Александр Первый, в спасение которого вложили столько трудов и души, обрел новую жизнь и становится телезвездой. Надеюсь, что благодаря шоу гораздо больше людей узнают о легендарных фортах и станут нашими гостями.