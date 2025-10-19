Стали известны подробности сюжета сериала, ради которого в Ярославле открыли казино

Появились подробности сериала, который снимали в начале октября в Ярославле. Напомним, в городе пришвартовался теплоход с казино, а также появилась военная техника и множество скульптур на советскую тематику.
По сюжету основное действие разворачивается в 1991 году в Москве, когда англичане открывают элитное казино в самом центре столицы.
«Перспективная студентка мехмата МГУ Маша — в кризисе: наука никому не нужна, зато очень нужны деньги. Приехав в родной Новосибирск навестить отца, она узнает, что квартиры у них больше нет, а семья в долгах. Тогда девушка бросает учебу и устраивается работать крупье в игровое заведение», — указано в описании сериала на сайте «Кинопоиск».
Затем Маша знакомится с предпринимателем Мавриным, который втягивает ее в опасную авантюру. Сцены для сериала снимали в Ярославле, Рыбинске, а также Москве и Пущино.
Главную роль в сериале исполнит звезда российского кино Константин Хабенский. Его партнершей по съемкам станет Лена Тронина, известная по проектам Happy End (18+), «Идентификация» (18+), «Триггер» (18+).
Режиссер «Казино» — Алексей Кузмин-Тарасов, который ранее работал над сериалом «Неверные» (18+) с Оксаной Акиньшиной. Съемки ведет компания «Лунапарк» совместно с «Плюс студией». Предварительно, сериал выйдет на экраны в 2026 году.