Стали известны подробности сюжета сериала, ради которого в Ярославле открыли казино

С верхнего яруса Волжской набережной съемки были видны в полном масштабе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Появились подробности сериала, который снимали в начале октября в Ярославле. Напомним, в городе пришвартовался теплоход с казино, а также появилась военная техника и множество скульптур на советскую тематику.

По сюжету основное действие разворачивается в 1991 году в Москве, когда англичане открывают элитное казино в самом центре столицы.

«Перспективная студентка мехмата МГУ Маша — в кризисе: наука никому не нужна, зато очень нужны деньги. Приехав в родной Новосибирск навестить отца, она узнает, что квартиры у них больше нет, а семья в долгах. Тогда девушка бросает учебу и устраивается работать крупье в игровое заведение», — указано в описании сериала на сайте «Кинопоиск».

Затем Маша знакомится с предпринимателем Мавриным, который втягивает ее в опасную авантюру. Сцены для сериала снимали в Ярославле, Рыбинске, а также Москве и Пущино.

Съемочная площадка заинтересовала ярославцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для съемок привезли бюст Ленина и гигантский серп и молот Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сюжет сериала разворачивается в 1991 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главную роль в сериале исполнит звезда российского кино Константин Хабенский. Его партнершей по съемкам станет Лена Тронина, известная по проектам Happy End (18+), «Идентификация» (18+), «Триггер» (18+).