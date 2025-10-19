НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

вос.

 757мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Ретро Ярославль
На Соколе сдали новый дом
Новый сериал
«Умные решения» в недвижимости
Питание в холода
Отзыв на отдых во Вьетнаме
Зарплаты в садиках
Повысят налоги
Тарифы на парковку
Новый микрорайон у моста
Развлечения Стали известны подробности сюжета сериала, ради которого в Ярославле открыли казино

Стали известны подробности сюжета сериала, ради которого в Ярославле открыли казино

В главных ролях — Хабенский и Тронина

370
С верхнего яруса Волжской набережной съемки были видны в полном масштабе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС верхнего яруса Волжской набережной съемки были видны в полном масштабе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С верхнего яруса Волжской набережной съемки были видны в полном масштабе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Появились подробности сериала, который снимали в начале октября в Ярославле. Напомним, в городе пришвартовался теплоход с казино, а также появилась военная техника и множество скульптур на советскую тематику.

По сюжету основное действие разворачивается в 1991 году в Москве, когда англичане открывают элитное казино в самом центре столицы.

«Перспективная студентка мехмата МГУ Маша — в кризисе: наука никому не нужна, зато очень нужны деньги. Приехав в родной Новосибирск навестить отца, она узнает, что квартиры у них больше нет, а семья в долгах. Тогда девушка бросает учебу и устраивается работать крупье в игровое заведение», — указано в описании сериала на сайте «Кинопоиск».

Затем Маша знакомится с предпринимателем Мавриным, который втягивает ее в опасную авантюру. Сцены для сериала снимали в Ярославле, Рыбинске, а также Москве и Пущино.

Съемочная площадка заинтересовала ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСъемочная площадка заинтересовала ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемочная площадка заинтересовала ярославцев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для съемок привезли бюст Ленина и гигантский серп и молот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля съемок привезли бюст Ленина и гигантский серп и молот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для съемок привезли бюст Ленина и гигантский серп и молот

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сюжет сериала разворачивается в 1991 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСюжет сериала разворачивается в 1991 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сюжет сериала разворачивается в 1991 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главную роль в сериале исполнит звезда российского кино Константин Хабенский. Его партнершей по съемкам станет Лена Тронина, известная по проектам Happy End (18+), «Идентификация» (18+), «Триггер» (18+).

Режиссер «Казино» — Алексей Кузмин-Тарасов, который ранее работал над сериалом «Неверные» (18+) с Оксаной Акиньшиной. Съемки ведет компания «Лунапарк» совместно с «Плюс студией». Предварительно, сериал выйдет на экраны в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Константин Хабенский Съемки в сериале
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Не слышала о сериале с Хабенским и Трониной, надо посмотреть.
Гость
1 час
Интересно, что за сериал такой, раз ради него в Ярославле казино открыли?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление