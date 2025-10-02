В центре Ярославля заметили теплоход с казино и БТР. Что происходит

Днем 2 октября возле речного вокзала на Волге в центре Ярославле горожане заметили необычный теплоход с вывеской «Казино». На территории, где обычно собираются туристические автобусы, выставили декорации, световое оборудование и актерские вагончики. Как стало известно 76.RU, на точке проходят съемки.
«Сериал называется „Казино“. Действия происходят в 1991 году. Кто играет в главных ролях, сказать не можем», — рассказал работник съемочной группы.
Информации о сериале пока не раскрывается. Известно, что съемки пройдут в Ярославле со 2 по 6 октября. Подготовка к проекту впечатляет: у причала разместили бронетранспортер и транспортные контейнеры, завешанные синим полотном, а на теплоход установили яркую вывеску «Queen's Casino». Кроме того, для оформления локации привезли гигантский бюст Ленина.
В фоторепортаже делимся кадрами масштабных съемок нового сериала в Ярославле.
