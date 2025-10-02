В центре Ярославля заметили теплоход с казино и БТР. Что происходит

В Ярославле проходят съемки нового сериала про 1991 год Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Днем 2 октября возле речного вокзала на Волге в центре Ярославле горожане заметили необычный теплоход с вывеской «Казино». На территории, где обычно собираются туристические автобусы, выставили декорации, световое оборудование и актерские вагончики. Как стало известно 76.RU, на точке проходят съемки.

«Сериал называется „Казино“. Действия происходят в 1991 году. Кто играет в главных ролях, сказать не можем», — рассказал работник съемочной группы.

Информации о сериале пока не раскрывается. Известно, что съемки пройдут в Ярославле со 2 по 6 октября. Подготовка к проекту впечатляет: у причала разместили бронетранспортер и транспортные контейнеры, завешанные синим полотном, а на теплоход установили яркую вывеску «Queen's Casino». Кроме того, для оформления локации привезли гигантский бюст Ленина.

В фоторепортаже делимся кадрами масштабных съемок нового сериала в Ярославле.

Съемочная площадка привлекает внимание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемочная группа отделила съемочную локацию от набережной большими контейнерами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На теплоход установили яркую вывеску казино Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для съемок привезли бюст Ленина, гигантский серп и молот, а также неизвестные скульптуры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из них — бюст Ленина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Более десятка автомобилей частично перекрыли проезжую часть и парковку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед теплоходом припаркован советский грузовик Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для съемок использовали раритетный автомобиль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также был замечен БТР, который, видимо, ждет своего часа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С верхнего яруса Волжской набережной съемки видны в полном масштабе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Информации о сериале практически нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Контейнеры спрятали под полотно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемки начались 2 октября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Закончат снимать 6 октября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU