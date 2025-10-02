НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В центре Ярославля заметили теплоход с казино и БТР. Что происходит

В центре Ярославля заметили теплоход с казино и БТР. Что происходит

Объекты появились на набережной

100
В Ярославле проходят съемки нового сериала про 1991 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проходят съемки нового сериала про 1991 год

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Днем 2 октября возле речного вокзала на Волге в центре Ярославле горожане заметили необычный теплоход с вывеской «Казино». На территории, где обычно собираются туристические автобусы, выставили декорации, световое оборудование и актерские вагончики. Как стало известно 76.RU, на точке проходят съемки.

«Сериал называется „Казино“. Действия происходят в 1991 году. Кто играет в главных ролях, сказать не можем», — рассказал работник съемочной группы.

Информации о сериале пока не раскрывается. Известно, что съемки пройдут в Ярославле со 2 по 6 октября. Подготовка к проекту впечатляет: у причала разместили бронетранспортер и транспортные контейнеры, завешанные синим полотном, а на теплоход установили яркую вывеску «Queen's Casino». Кроме того, для оформления локации привезли гигантский бюст Ленина.

В фоторепортаже делимся кадрами масштабных съемок нового сериала в Ярославле.

Съемочная площадка привлекает внимание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСъемочная площадка привлекает внимание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемочная площадка привлекает внимание

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемочная группа отделила съемочную локацию от набережной большими контейнерами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСъемочная группа отделила съемочную локацию от набережной большими контейнерами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемочная группа отделила съемочную локацию от набережной большими контейнерами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На теплоход установили яркую вывеску казино | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа теплоход установили яркую вывеску казино | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На теплоход установили яркую вывеску казино

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для съемок привезли бюст Ленина, гигантский серп и молот, а также неизвестные скульптуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля съемок привезли бюст Ленина, гигантский серп и молот, а также неизвестные скульптуры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для съемок привезли бюст Ленина, гигантский серп и молот, а также неизвестные скульптуры

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из них&nbsp;— бюст Ленина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдин из них&nbsp;— бюст Ленина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из них — бюст Ленина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Более десятка автомобилей частично перекрыли проезжую часть и парковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБолее десятка автомобилей частично перекрыли проезжую часть и парковку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Более десятка автомобилей частично перекрыли проезжую часть и парковку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед теплоходом припаркован советский грузовик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеред теплоходом припаркован советский грузовик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед теплоходом припаркован советский грузовик

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для съемок использовали раритетный автомобиль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля съемок использовали раритетный автомобиль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для съемок использовали раритетный автомобиль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также был замечен БТР, который, видимо, ждет своего часа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакже был замечен БТР, который, видимо, ждет своего часа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также был замечен БТР, который, видимо, ждет своего часа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С верхнего яруса Волжской набережной съемки видны в полном масштабе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС верхнего яруса Волжской набережной съемки видны в полном масштабе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С верхнего яруса Волжской набережной съемки видны в полном масштабе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Информации о сериале практически нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИнформации о сериале практически нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Информации о сериале практически нет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Контейнеры спрятали под полотно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонтейнеры спрятали под полотно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Контейнеры спрятали под полотно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемки начались 2 октября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСъемки начались 2 октября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Съемки начались 2 октября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Закончат снимать 6 октября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗакончат снимать 6 октября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Закончат снимать 6 октября

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы показывали, как проходили съемки второго сезона исторического детектива «Высшая мера».

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Кино Сериал Съемки
Комментарии
3
Гость
7 минут
Не понимаю, зачем такое афишировать. Лучше бы развивали нормальные развлечения.
Гость
6 минут
Давно пора навести порядок с этими заведениями, особенно с БТР!
Читать все комментарии
