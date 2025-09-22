«Мое кредо — не жалеть себя»: как многодетная мама из России переплыла Босфор. Вдохновляющая история

Готовиться к заплыву пришлось в течение 9 месяцев Источник: Данажан Киспаева

В конце августа многодетная мама из Барнаула Данажан Киспаева переплыла Босфор и получила статус кросс-континентального пловца. В разговоре с NGS22.RU героиня рассказала, как прошли соревнования и сложно ли вести активный образ жизни, совмещая его с воспитанием пятерых детей.

Страшно не было

Данажан в шутку называет себя мастером спорта по спорту, поскольку не имеет разряда, хотя перепробовала множество дисциплин: от фехтования и борьбы до бальных танцев.

— Я чистокровный любитель. Мне нравится прикладывать определенные усилия и понимать свои границы, анализировать, как подготовиться к соревнованиям и что мне для этого потребуется, работать на выносливость и смотреть, к каким нагрузкам адаптируется организм.

Всем, кто преодолел дистанцию и уложился в тайминги, дали медали Источник: Данажан Киспаева

С рождением пятого ребенка врачи на время запретили Дане заниматься физическими нагрузками, чтобы восстановиться. Тогда она обратила свое внимание на плавание:

— Я подумала: хорошо, было бы неплохо реабилитировать все свои травмы в воде. К Босфору я начала готовиться за год до заплыва: плавала в открытой воде, чтобы понять, смогу или нет, пробовала дистанции километр, два, три, пять и шесть.

Источник: Городские медиа

Чтобы стать участницей заплыва через пролив, нужно было купить слот, который всегда приобретается заранее, поэтому у Данажан было ровно 9 месяцев на подготовку. С каждым заплывом в открытой воде она понимала, что расстояние в 6,5 километра кажется ей вполне подвластным, но отдавала себе отчет: если не будет готова, не поплывет, ведь вода ошибок не прощает. За месяц до поездки на Босфор Киспаева участвовала в пятикилометровом заплыве на Волге.

Источник: Данажан Киспаева Источник: Данажан Киспаева

— Когда у меня спрашивают, было ли страшно, я говорю: «Не было». Это было легко, а главное, доступно. Я бы хотела популяризировать спорт, чтобы не запугивать тех, кто хочет, а, наоборот, дать им поддержку. К тому же такие поездки — настоящий туризм, где просто совмещается приятное с полезным.

Перед стартом Данажан нанесла на тело переводные наклейки-татуировки по совету своих детей, чтобы быть более заметной среди 2800 участников. Плыть нужно было не перпендикулярно, а вдоль Босфора, причем любым стилем, главное — уложиться в два часа.

— Надо иметь определенную смелость, чтобы плыть и понимать, что берегов тут нет и ты их пока не увидишь. Нам не очень повезло с погодными условиями, были волны и дождь. Но в целом для меня было всё комфортно, солнце не слепило мне глаза. В какой-то момент я нырнула и думала, что будет течение, поэтому начала его резать. В итоге оказалось, что я поплыла в обратную сторону, но мне посвистели и сказали, что надо разворачиваться. Потеряла время.

Героиня всю жизнь занимается различными видами спорта Источник: Данажан Киспаева

Больше приключений на пути Данажан не было, чего нельзя сказать о других участниках. Одной из спортсменок стало плохо, но с дистанции сойти она не решилась:

— У нее случилась паническая атака, и она просто не смогла смотреть в воду, поэтому плыла на спине в сопровождении кораблика. Сказала, что доплывет, поэтому на протяжении всего пути ее сопровождали.

По словам Даны, только около 300 участников не смогли прыгнуть в воду с корабля, на котором всех привезли к старту:

— Там у людей началась массовая истерия: кто-то плакал, кто-то молча сидел в углу, но в итоге некоторые так и не отважились начать заплыв.

«Всё индивидуально»

Ранее стало известно, что в том же заплыве через Босфор пропал без вести российский пловец, мастер спорта Алексей Свечников. Его поиски до сих пор продолжаются. Мы спросили у Данажан, как она оценивает безопасность соревнований.

— Тут самый главный процесс — это подготовка и анализ своего состояния. Я могу лишь догадываться, что с ним случилось. Но считаю, что спортсмены бассейна и пловцы открытой воды — это две разные категории. Я десятилетиями не плавала «от бортика до бортика», привыкла к воде без границ, где нет кафеля под ногами, где волны, ветер, дождь, глубина. Для меня это нормально, я не чувствую паники. А вот у спортсменов бассейна восприятие воды иное.

По ее словам, уровень безопасности на заплыве был достаточно высоким Источник: Данажан Киспаева

По ее мнению, в трагедии могли сыграть роль психологические факторы.

— Он был титулованным спортсменом, мастером спорта. Возможно, ему стало плохо, но эго сыграло против того, чтобы подать сигнал и попросить помощи. Это тоже человеческий фактор: дотерплю, доплыву. А я любитель — если бы стало плохо, я бы сразу попросила: «Поднимите меня на кораблик». Мне не было бы стыдно признать, что не справилась.

Данажан подчеркивает: уровень безопасности на заплыве был высоким: сопровождение катеров, квадрокоптеры, морская полиция. Результат заплыва, по ее словам, напрямую зависел от того, насколько человек трезво оценивает собственные силы.

— Это всё индивидуально. Для меня Босфор оказался легче Волги. Но были и те, кто плыл скорее ради статуса: «Вот я открыл школу плавания, повешу табличку, что я межконтинентальный пловец». У всех разная мотивация и разный опыт, поэтому нельзя глобально говорить, что организаторы что-то не учли. Всё упирается в личную подготовку и психологию.

Все пятеро — в спорте

Сейчас Дана находится в декрете Источник: Данажан Киспаева

Помимо спорта, Дана успешна и в профессиональном плане. Она работает на крупнейшем пивоваренном предприятии края, где возглавляет департамент маркетинга и продаж, а также занимает должность советника генерального директора и исполняет обязанности руководителя маркетинга. Несмотря на то что сейчас находится в декрете, выходит работать лишь до 14:00, а дальше уже развозит детей по их кружкам, занимается семьей и саморазвитием.

— Понятно, что я стремлюсь к каким-то результатам, но результат для меня — это, наверное, борьба с собой. Просто хочу быть чуточку лучше, чем вчерашняя я. Звучит как цитата из «ВКонтакте», да? — улыбается Данажан.

Пятеро детей, спортивные достижения и карьера — всё это кажется невозможным уместить в одни сутки. Но, по словам героини, еще один ее секрет в том, что такие задачи никогда не ставились искусственно.

Источник: Данажан Киспаева Источник: Данажан Киспаева

— Конечно, в 20 лет ни одна девушка не планирует сразу стать многодетной мамой. Но это приходит, когда встречаешь правильного человека, того самого, с которым готов разделить ответственность за рождение и воспитание. Я всегда говорю, что воспитание детей начинается с хорошо подобранного отца. Мне исключительно повезло с супругом, который поддерживает все мои начинания. А количество детей — это даже не идея, просто так сложилось. Мы понимали, что у нас есть возможность и резерв времени, который мы можем посвятить детям.

«Воспитание детей начинается с хорошо подобранного отца» Источник: Данажан Киспаева

При этом учеба и новые проекты никогда не откладывались на потом. Все пять высших образований Дана получила уже в период, когда семья активно пополнялась.

— Мое кредо — не жалеть себя. Как только начинается жалость к себе, на этом всё останавливается. Я сама по себе человек ленивый, поэтому предпочитаю делать всё изначально хорошо, чтобы потом не переделывать. Так у меня и с учебой, и со спортом, и с семьей. Совмещать всё помогает тайм-менеджмент и настрой: понятно, что у каждого свои барьеры и сложности, но всё это решаемо. Мы же ограничены во времени, а сколько его у нас, непонятно.

Поддержка семьи, по словам Данажан, еще один важный ресурс.

— У меня очень много помощников, и это правда. Есть муж, который участвует в воспитании детей. Есть крестные, которые помогают во время моих отъездов. Есть бабушки и дедушка. Наш дедушка вообще любимец старших детей, потому что там «можно всё».

Семья спортсменов Источник: Данажан Киспаева

При этом все пятеро детей активно занимаются спортом и творчеством. Старшая дочь играет в сборной «Алтай-баскета» и танцует, сыновья осваивают настольный теннис, футбол, борьбу, гитару и плавание. Младший уже заявил, что пойдет в музыкальную школу на барабаны.