Аграрная выставка и книжная ярмарка: афиша на выходные в Ярославской области

В субботу и в воскресенье, 20 и 21 сентября, на Советской площади в Ярославле пройдет агропромышленная ярмарка «ЯрАгро-2025» (6+). Впервые мероприятие состоится в двухдневном формате. Время работы площадки: 20 сентября — с 10:00 до 17:00, 21 сентября — с 11:00 до 18:00.

Свою продукцию на ярмарке представят более 100 фермеров, ремесленников и сельхозпроизводителей из разных округов региона. Ярославцы смогут купить сыры, мясные и молочные продукты, ягоды, овощи, фрукты, товары для дома, сувениры и многое другое.

Также на площадке пройдет выставка сельскохозяйственной техники, конкурс ярославских медоваров и пчеловодов, где гости смогут продегустировать продукцию и выбрать лучших мастеров. Растениеводы и флористы проведут мастер-классы по созданию композиций из цветов. Для детей подготовлены интерактивные программы и развлечения.