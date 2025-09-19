Аграрная выставка и книжная ярмарка: афиша на выходные в Ярославской области

В выходные, 20–21 сентября, в Ярославской области пройдет ярких событий. Публикуем афишу мероприятий.
- Ярмарка «ЯрАгро-2025»
- Книжная ярмарка в Рыбинске
- Фестиваль урожая и традиций в Ростове
- Бесплатная экскурсия в музее-заповеднике
- Космический праздник в «Ауре»
- День рождения «Рио»
- Встреча с художниками
- Цыганский концерт в Ростове
Ярмарка «ЯрАгро-2025»
В субботу и в воскресенье, 20 и 21 сентября, на Советской площади в Ярославле пройдет агропромышленная ярмарка «ЯрАгро-2025» (6+). Впервые мероприятие состоится в двухдневном формате. Время работы площадки: 20 сентября — с 10:00 до 17:00, 21 сентября — с 11:00 до 18:00.
Свою продукцию на ярмарке представят более 100 фермеров, ремесленников и сельхозпроизводителей из разных округов региона. Ярославцы смогут купить сыры, мясные и молочные продукты, ягоды, овощи, фрукты, товары для дома, сувениры и многое другое.
Также на площадке пройдет выставка сельскохозяйственной техники, конкурс ярославских медоваров и пчеловодов, где гости смогут продегустировать продукцию и выбрать лучших мастеров. Растениеводы и флористы проведут мастер-классы по созданию композиций из цветов. Для детей подготовлены интерактивные программы и развлечения.
Книжная ярмарка в Рыбинске
19-21 сентября на Красной площади в Рыбинске развернется масштабная книжная ярмарка «Литературный город» (0+). Событие соберет 12 издательств, 30 современных авторов, будет представлено свыше трех тысяч книг. Также в рамках ярмарки пройдут спектакли, кинопоказ, мастер-классы, лотерея и прочие активности для весей семьи. Здесь же можно будет приобрести различные сувениры.
20 сентября в 17:00 состоится открытие арт-объекта в виде печатной машинки «Москва-4». Тематический памятник изготовлен по инициативе объединения рыбинских литераторов в знак присвоения Рыбинску в 2022 году статуса «Литературный город России».
19 сентября — день патриотической литературы. 20 сентября — день Литературного города, когда акцент будет сделан на современных авторах и современной литературе. 21 сентября — день семейной книги. Будут представлены детские книги, подростковая литература, издания для родителей, пройдут интерактивные чтения, мастер-классы и спектакли.
Вход свободный
Программа
19 сентября
12:00-13:00 — открытие выставки;
13:00-13:10 — старт лотереи «Читательский билет»;
13:10-14:00, 14:50 — 17:40, 18:00–18:50 — творческие встречи с писателями;
13:00 — 15:00 — мастер-семинар по изделиям из натуральной кожи;
14:00-14:20- презентация книг издательства «Факел»;
14:00-15:10 — старт экскурсий для гостей выставки (от ул Крестовой, 48);
14:20-14:50 — презентация книги «Дважды рожденные» Константина Брендючкова;
17:40-18:00 — презентация издательства «СТиХИ»;
19:00-2:30 — спектакль «В землянке» (ул. Стоялая, 15);
20:00-21:30 — открытие культурно-ресторанного комплекса «Столбы».
20 сентября
11:00-11:20 — открытие второго дня ярмарки;
11:20 — 12:00, 13:30–14:50, 15:10-16:00, 16:40–17:00, 17:30–19:40 — творческие встречи с писателями;
12:00-13:30 — презентация книг издательств РМП и ВНД;
12:00-12:50 — открытие художественной выставки (ул. Крестовая, 46);
12:50-13:30 — открытие марафона бесплатных экскурсий по музею «Литературный город» (ул. Крестовая, 46);
13:00-14:30 — посадка аллеи рыбинских писателей (Волочаевский парк);
14:00-15:00 — лекторий «Краеведческие книгоиздания» (спикер Дмитрий Полознев совместно с издательством ВНД);
14:50-15:10 — презентация типографии «Стерх»;
15:00-16:30 — панельная дискуссия на тему «Литературный город России как инструмент культурного развития региона»;
16:00-16:20 — презентация журнала «Угличе поле»;
16:20-16:40 — презентация журнала «Содружество культур»;
16:30-18:00 — мастер-класс по изготовлению деревянных рыбок;
17:00-17:30 — мастер-класс по историческому танцу;
17:00-17:30 — открытие монумента «Литературный город России» (Ротонда на Волжской набережной);
19:00-20:30 — авторский поэтический проект «Крылья» Александра Скачкова (ул. Стоялая, 15).
21:00-22:00 — литературный капустник (ул. Крестовая, 46).
19:40-21:00 — творческий концерт с участием Хорошего театра и Музея-мастерской фортепиано Алексея Ставицкого.
21 сентября
12:00-12:30 — открытие третьего дня ярмарки;
12:30-13:30 — презентация издательств РК и «Цитата плюс»;
13:30-14:00, 14:30–15:00, 16:00–16:30 — творческие встречи с писателями;
13:00-15:00 — марафон настольной игры «Ярославия. Путешествие в глубь веков»;
14:00-14:30 — презентация настольной игры «Ярославия. Путешествие в глубь веков»;
14:00-16:00 — кинопоказ «Хронотоп Ухтомского» (ул. Крестовая, 46);
15:00-15:30 — презентация издательства «Цитата плюс»;
15:00 -17:00 — мастер-классы по сочнению детектива и сказки
15:30-16:00 — выступление литературного объединения имени Н.М Якушева;
16:30-17:00 — объявление победителей лотереи «Читательский билет»;
17:00-18:00 — торжественное закрытие ярмарки с театрализованным представлением;
18:00-19:30 — спектакль «Музыка для толстых» (ул Стоялая, 15).
Фестиваль урожая и традиций в Ростове
20 сентября в Ростове Великом на территории Ростовского кремля пройдет Фестиваль урожая и традиций (6+). Мероприятие запланировано с 11:00 до 19:00. Для посетителей будет работать гастрономическая ярмарка. Здесь же можно будет приобрести изделия мастеров-ремесленников, поучаствовать в мастер-классах по традиционным народным промыслам и звонарному искусству.
Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечат ансамбли ранней европейской и русской этнической музыки — «Водораздел» и «Алькантар». Также в 11:50 и 17:15 прозвучит колокольная музыка.
Кроме того организаторы обещают душевное чаепитие с душистыми травами в уютной Садовой палатке Митрополичьего сада.
Для детей подготовлена интерактивная игровая программа в Митрополичьем саду (сеансы в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00).
Вход для местных жителей бесплатный. Для туристов взрослый билет — 250 рублей, для детей от 7 до 18 лет — 125 рублей.
Бесплатная экскурсия в музее-заповеднике
В Ярославском музее-заповеднике 20 сентября пройдет бесплатная экскурсия Елены Федорычевой «Московские великие князья и Спасо-Преображенский собор» (6+). Посетители узнают, зачем великому князю Василию III понадобился храм в Ярославле и какой смысл в его росписи вкладывал Иван Грозный.
Вход свободный. Бесплатный билет можно приобрести в кассах музея или онлайн.
Космический праздник в «Ауре»
20 сентября в ТЦ «Аура» пройдет праздник с участием Ярославского музея-заповедника и музея «Космос». Начало — в 13:00.
На мероприятии можно будет узнать захватывающие факты о легендарной «Чайке» — Валентине Терешковой, проверить в интерактивной викторине, готовы ли вы к полету на Марс, потрогать «космические» предметы и выиграть билеты в музей «Космос», разгадать космические загадки и получить призы!
Вход свободный.
День рождения «Рио»
21 сентября ТРЦ «Рио» на Тутаевском шоссе в Ярославле отмечает День Рождения. Для посетителей приготовили развлечения:
13:00 — анимационная программа;
14:00 — розыгрыш подарков;
15:00 — танцевальный марафон от зажигательного движения «Буги-вуги»;
16:00 — бумажная дискотека;
на 2 этаже бесплатный аквагрим.
Встреча с художниками
20 сентября в 14:00 в музее зарубежного искусства в Ярославле (Советская площадь, 2) состоится творческая встреча с художниками — участниками выставки современной скульптуры «IV» (16+): Павлом Беланом, Александром Кабиным и Иосифом Дашевским.
Сама выставка сейчас проходит в парке музея. Ее название символично и связано с четырьмя стихиями, окружающими человека, четырьмя сезонами, определяющими ход его жизни, четырьмя фазами развития — рождение, жизнь, смерть и возрождение и т. д.
Вход свободный
Цыганский концерт в Ростове
20 сентября в 15:00 в театре Ростова Великого пройдет бесплатный театрализованный концерт «Романо дром» (12+). В программе — традиции цыганской свадьбы, рассказ о жизни цыган в годы Великой Отечественной войны, выступление артистов, танцоров и музыкантов (прозвучат песни, романсы, инструментальные произведения), выставка, на которой будут представлены цыганские костюмы, украшения, музыкальные инструменты, предметы быта и другое.