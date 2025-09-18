«Стал народным хитом»: снятый в Ярославле сериал про мэра-взяточника продлили на второй сезон

PREMIER снимет продолжение сериала «Домашний арест» Источник: «Домашний арест», реж. Петр Буслов, онлайн-кинотеатр PREMIER

Онлайн-кинотеатр «PREMIER» сообщил о продлении на второй сезон сериала «Домашний арест» про мэра-коррупционера, которого отправляют под домашний арест по прописке в коммуналку. Об этом стало известно 17 сентября на фестивале «Новый сезон» в Сочи.

«Сериал с Павлом Деревянко и Александром Робаком в главных ролях о пойманном за взятку чиновнике был одним из первых российских оригинальных проектов, с которого началось бурное развитие отечественной сериальной индустрии. Он стал народным хитом и спустя годы все еще остается популярным у зрителей PREMIER», — сообщили 76.RU в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Напомним, первый сезон был снят в Ярославле. Действие сериала разворачивалось в вымышленном городе Синеозерске, однако ярославцы с первых минут узнали родные места. Кстати, судя по кадрам, глава города в фильме работал в здании правительства Ярославской области на Советской площади.

Спустя почти 8 лет после выхода первого сезона «Домашний арест» все-таки получит продолжение.

«Сценарий уже находится в разработке», — сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров.

Актерский состав нового сезона будет раскрыт позднее.