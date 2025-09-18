НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Стал народным хитом»: снятый в Ярославле сериал про мэра-взяточника продлили на второй сезон

Первая часть нашумевшей картины вышла почти 8 лет назад

221
PREMIER снимет продолжение сериала «Домашний арест» | Источник: «Домашний арест», реж. Петр Буслов, онлайн-кинотеатр PREMIERPREMIER снимет продолжение сериала «Домашний арест» | Источник: «Домашний арест», реж. Петр Буслов, онлайн-кинотеатр PREMIER

PREMIER снимет продолжение сериала «Домашний арест»

Источник:

«Домашний арест», реж. Петр Буслов, онлайн-кинотеатр PREMIER

Онлайн-кинотеатр «PREMIER» сообщил о продлении на второй сезон сериала «Домашний арест» про мэра-коррупционера, которого отправляют под домашний арест по прописке в коммуналку. Об этом стало известно 17 сентября на фестивале «Новый сезон» в Сочи.

«Сериал с Павлом Деревянко и Александром Робаком в главных ролях о пойманном за взятку чиновнике был одним из первых российских оригинальных проектов, с которого началось бурное развитие отечественной сериальной индустрии. Он стал народным хитом и спустя годы все еще остается популярным у зрителей PREMIER», — сообщили 76.RU в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Напомним, первый сезон был снят в Ярославле. Действие сериала разворачивалось в вымышленном городе Синеозерске, однако ярославцы с первых минут узнали родные места. Кстати, судя по кадрам, глава города в фильме работал в здании правительства Ярославской области на Советской площади.

Читайте также
По сюжету мэра Синеозерска ловят на взятке | Источник: «Домашний арест», реж. Петр Буслов, онлайн-кинотеатр PREMIERПо сюжету мэра Синеозерска ловят на взятке | Источник: «Домашний арест», реж. Петр Буслов, онлайн-кинотеатр PREMIER
Большинство сцен снимали в Ярославле | Источник: «Домашний арест», реж. Петр Буслов, онлайн-кинотеатр PREMIERБольшинство сцен снимали в Ярославле | Источник: «Домашний арест», реж. Петр Буслов, онлайн-кинотеатр PREMIER
Первый сезон «Домашнего ареста» вышел 8 лет назад | Источник: ТНТПервый сезон «Домашнего ареста» вышел 8 лет назад | Источник: ТНТ
+2
В сериале снимались популярные актеры | Источник: ТНТВ сериале снимались популярные актеры | Источник: ТНТ
О съемках продолжения сериала стало известно на фестивале «Новый сезон» | Источник: ТНТО съемках продолжения сериала стало известно на фестивале «Новый сезон» | Источник: ТНТ

Спустя почти 8 лет после выхода первого сезона «Домашний арест» все-таки получит продолжение.

«Сценарий уже находится в разработке», — сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров.

Актерский состав нового сезона будет раскрыт позднее.

А вы смотрели первый сезон «Домашнего ареста»?

Да, классная идея
Да, не понравилось
Нет
Теперь планирую посмотреть
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
5
Гость
25 минут
Кстати это бы подошла история Волку в овечьей шкуре, который наварился на двух городах, Переславль Залесский, и Ярославль не будем показывать пальцем кто это
Гость
22 минуты
Чиновники разных уровней , наживаются на пенсионерах и инвалидах, выделяют миллиарды на доску почёта, только кому не понятно, выделяют миллиарды на обычную табличку которая уже исчезла, не повод ли прокуратуре задуматься об уголовном деле 🤔, о махинациях, когда сдадут модульную поликлинику на Гоголя??? У людей накопилось вопросы к власти города
Читать все комментарии
