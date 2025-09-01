Скорпионы наломают дров, а Девы захотят любви. Гороскоп на сентябрь от астролога

Эльза Кушина подготовила свежий гороскоп на сентябрь Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Начало осени подарит большинству знаков зодиака новый виток в жизни. Запутанные ситуации наконец разрешатся, а дела пойдут в гору. Придаст движение всему этому Меркурий, который развернется и пойдет по прямой… Венера заставит задуматься об отношениях, а Марс добавит «перчинку», которая или наградит решимостью, или накажет разрушением планов. Какими еще сюрпризами запомнится сентябрь — читайте в гороскопе Эльзы Кушиной — его записал корреспондент 72.RU.

Овен

Большую часть времени в сентябре Овен будет посвящать теме партнерства. В этот период идет переоценка окружения. Все, кому с вами не по пути, исчезнут из поля зрения (кто-то по своей воле, а кто-то по инициативе представителя знака зодиака). Не всегда будет удаваться избегать громких ссор.

Также Овны в первый месяц осени захотят преобразиться, отсюда траты на себя.

Телец

Для Тельца неплохой период для получения информации, поэтому представителям знака рекомендуется запланировать обучения, поиск новых увлечений и путешествия. Новый опыт не только позволит расширить кругозор, но и подарит ценные знакомства.

Не исключено также, что именно в сентябре у Тельцов на первое место выйдут вопросы, связанные с родом. Представители знака будут много времени уделять семье или дому, затеяв там ремонт.

Близнецы

Настрой Близнецов в сентябре скачет то вверх, то вниз: сегодня хочу одно, завтра другое. Такое непостоянство может привести к серьезным эмоциональным переживаниям (от слез и истерик до смеха со срывом голоса). Здесь важно не впадать из крайности в крайность, успокоиться и понять, что действительно важно. В противном случае легко эмоционально выгореть.

Совет Близнецам: уделите хотя бы час в день себе, займитесь приятными вещами и перестаньте хвататься за все дела одновременно.

Рак

Транзит Юпитера по Ракам всё так же проходит в сентябре, поэтому они — счастливчики фортуны. Это значит, что все дела, за которые берутся в данный период представители знака, имеют огромный успех. В такой момент важно не упускать возможности и пользоваться помощью «свыше»: не пренебрегайте советами наставников и сами помогайте другим.

Таким образом Раки могут здорово продвинуться как по карьерной лестнице, так и в личной жизни.

Лев

В сентябре Лев становится щепетильным, поэтому докапывается до всего, что видит, даже до себя. В этом месяце представители знака анализируют свою жизнь, желания и привычки, фильтруют окружение и пытаются увеличить достаток.

Также большой уклон Львы делают на тему ресурсов. Поэтому возникают мысли о смене профессии или места работы. Решаться на перемены в этот период можно смело, представителям знака сопутствует удача.

Дева

Девы будут уделять пристальное внимание теме отношений. Представители знака бросят все силы на то, чтобы обрести гармонию в этой области жизни. Одни захотят выстроить серьезные отношения (вплоть до брака). Но другие Девы, что уже долгое время страдали в своем союзе, решатся на разрыв (расставание или развод). В обоих случаях — это шаг вперед. Главное, помнить, что перемены для Дев — это то, что доктор прописал.

Также в данный период важно уделить внимание здоровью, поэтому чек-ап всего организма не будет лишним, особенно в тех случаях, когда что-то болит уже долгие годы.

Весы

Весы этой осенью будут сконцентрированы на себе. Представители знака захотят изменить внешность, поменять образ жизни и открыть в себе что-то новое и неизведанное. Поэтому сентябрь для Весов будет наполнен чувством новизны: тут и неожиданное преображение внешности, и спонтанные поездки, обучения и даже знакомства.

Это всё подарит Весам силы и вдохновение на новый этап в жизни.

Скорпион

«Спокойствие и только спокойствие» — главный совет Скорпионам в сентябре. Месяц выдастся необычайно сложным для представителей этого знака. И так еще будет продолжаться какое-то время, пока управитель знака не выйдет из ретрограда. Склоки, агрессия и недопонимание — это всё будет буквально преследовать Скорпионов на протяжении месяца. Без последствий такое положение вещей не обойдется. Кто-то наживет себе врагов, а кто-то убедится в том, что его окружают настоящие друзья и товарищи.

Также важно понимать, что в этот период Скорпионы подвержены искушениям (так как фиктивная точка темных сил Лилит всё так же проходит по данному знаку зодиака). Но лучше не поддаваться соблазну, иначе последствия придется отрабатывать ближайшие девять лет.

Стрелец

В положительном аспекте Стрельцы в сентябре занимаются преображением своего «я», как внешних качеств (внешность), так и внутренних (прокачивают мышление; возможно, через обучение новому). В негативе: все подобные изменения происходят через «неприятные ситуации», например если и бросают вредные привычки, то из-за проблем со здоровьем. Так что в этот период Стрельцам следует отнестись к нему внимательнее.

Козерог

Козерог в сентябре может витать в иллюзиях, поэтому представители знака будут страдать от собственной лени, апатии и чувства безнадежности (из-за нежелания брать на себя ответственность за собственную жизнь).

Но такой сценарий может привести к серьезным последствиям — вплоть до потери работы и авторитета в обществе. Козерогам как никогда важно взять себя в руки и начать действовать, даже если не сразу получается и дела не идут в гору.

Водолей

В сентябре управитель данного знака зодиака меняет свое положение — становится ретроградным, отсюда Водолей пересматривает свои цели, планы, желания. Представители знака захотят нарушить ранние договоренности, разорвать отношения (деловые или любовные). И всё это в глазах окружающих будет выглядеть как временное помешательство, но это не так. Поэтому градус конфликтности может сильно возрасти, а часть контактов удалиться из телефонной книги.

Рыбы

Рыбы в начале осени захотят перемен, поэтому задумаются об истинных желаниях и целях в своей жизни. Поэтому периодически представители знака будут вести себя неестественно, что заставит окружение встревожиться. Период опасен тем, что Рыб может потянуть на коварство: обман или хитрость ради собственной наживы. Такой исход событий чреват серьезными последствиями, поэтому лучше не поддаваться таким желаниям.

Что еще мы писали об эзотерике?

Если вы постоянно видите три тройки — на часах, номерах машин, купюрах, в телефоне или даже в чеке из магазина, то это не случайность, утверждают эзотерики. Три тройки подряд — не простые цифры. Числу 333 приписывают сакральный смысл и называют ангельским. Как прочитать это послание Вселенной, рассказала нумеролог и астропсихолог Яна Пустовалова в этом материале.