«В отелях скидки»: турагенты рассказали, сколько стоит отдых в бархатный сезон на Черном море

На фото — море в Анапе, где купаться официально запрещено, но не всех это останавливает Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

По прогнозу главного синоптика страны Романа Вильфанда, бархатный сезон в этом году продлится до 10 октября. Черное море хорошо прогрелось и не готово прощаться с отдыхающими.

Пока одни россияне ведут детей в школу, другие берут туры в Краснодарский край, чтобы отдохнуть без толп и значительно сэкономить, ведь по традиции отели снижают стоимость проживания на несколько десятков тысяч рублей.

Сколько стоит отдых на двоих в бархатный сезон на главных курортах — в Сочи, Геленджике и Анапе — узнали наши коллеги из 93.RU.

Когда дешевле отдыхать?

В этом году с погодой Краснодарскому краю везло с переменным успехом, поэтому дождливый и пасмурный июнь выбыл из летней гонки. Как говорят туроператоры, некоторые из-за этого перенесли отпуска как раз на сентябрь. И не прогадали.

«Цены постепенно падают после летнего сезона. Если брать первые две недели сентября, то снижение еще небольшое — 10–15%. Если брать вторую половину сентября, там можно рассчитывать на снижение до 20–25% от летней цены. Многие отдыхающие это знают и едут в бархатный сезон, потому что купаться еще можно, а туристов меньше и цены ниже», — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин.

Так сейчас выглядят пляжи в курортном селе Витязево (Анапа). Год назад они были забиты туристами Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

При этом, если сравнивать с прошлым бархатным сезоном, то туры подорожали на 10–12%, и это было ожидаемо, достаточно вспомнить уровень инфляции. При этом рост стоимости проживания обошел стороной Анапу, пострадавшую от мазутной катастрофы. Там, наоборот, отельеры предлагают скидки до 50%.

«Разброс цен сильный. Это может быть 15 тысяч за сутки в номере с трехразовым питанием или 5 тысяч рублей, если это без питания в гостевом доме. В первую очередь продаются объекты с бассейнами. Всё-таки погода переменчивая, и в сентябре - октябре по вечерам уже прохладно. Больший спрос на „полный пансион“ и „всё включено“. Средняя продолжительность отдыха — около семи дней», — рассказала 93.RU представитель туроператора «Мультитур» Евгения Кизей.

В Анапе остаются закрытыми пляжи

В прошлый бархатный сезон Анапа была курортом № 1 в регионе по росту бронирований. Но в этот раз всё иначе. Несмотря на ожидания и прогнозы, Роспотребнадзор так и не разрешил купаться на пляжах курорта из-за декабрьского разлива мазута. Благодаря работе спасателей и волонтеров побережье удалось существенно очистить, и, несмотря на запрет, часть туристов всё равно загорает на пляжах и купается в море. Но глобально это сильно отразилось на сезоне.

Карта с зонами для купания Источник: Мария Романова / Городские медиа

«К прошлому году падение спроса на отдых в Анапе — чуть больше 50%», — рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

При этом по объектам «всё включено» с интересной инфраструктурой, включая бассейны и спа, Анапе нет равных, поэтому бронирования продолжаются.

«Бархатный сезон, как ни странно, продается даже лучше, чем июнь и июль. Последние туристы, которые сейчас возвращаются из Анапы, выкладывают видео и, как правило, сообщают о том, что сейчас море чистое», — рассказала нам директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур» Евгения Кизей.

Геленджик vs Сочи — два курорта с открытыми аэропортами

Главные курорты бархатного сезона — 2025 в Краснодарском крае — Сочи и Геленджик, причем до второго с недавних пор стало легче добираться. Спустя 3,5 года открыли геленджикский аэропорт. По последним данным, авиагавань принимает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Хотя цены на билеты еще кусаются — в среднем в одну сторону около 20 тысяч рублей.

В Геленджике самолеты на посадку заходят с моря Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Как говорят туроператоры, на стоимость проживания в Геленджике открытие аэропорта не оказало влияния, хотя сделало хорошую рекламу, и теперь курорт полноправно борется за отдыхающих с Сочи.

«Разница в стоимости отдыха в Геленджике и Сочи не очень большая, мы анализировали на этой неделе. Сочи в сентябре стоит примерно 90 тысяч на двоих, это будет отель 3 звезды с двухразовым питанием на 10 дней, а в Геленджике это около 80 тысяч рублей. Геленджик, может быть, раньше был дешевым курортом, но эти времена позади. Сейчас он тоже достаточно дорогой», — заключил Сергей Ромашкин.

Сколько стоит отдых в отелях?

93.RU узнали у директора краснодарской турфирмы «Карта Мира» Надежды Скрипник, какие варианты популярны среди туристов в бархатный сезон и какие цены на недельный отдых для двух взрослых.

Сочи

«Сочи-Бриз Спа Отель», 3 звезды — отель в старом центре Сочи, поэтому будет где погулять. Есть бассейн, в стоимость также включен завтрак. Неделя с 8 сентября обойдется в 57 000 рублей, с 8 октября — уже 50 000 рублей;

Alean Family Sputnik, 4 звезды — единственный отель в Сочи с водными горками, работает по системе «всё включено», рядом много зеленых деревьев. Дети до 12 лет бесплатно. Если заезжать на неделю с 8 сентября, то отдых будет стоить 176 100 рублей, если с 8 октября — то 129 100 рублей.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Геленджик

«Калифорния», 3 звезды — экономичный отель с бассейном. В стоимость включены завтраки. Если заезжать 8 сентября на 7 дней — 57 500 рублей, 8 октября — 18 900 рублей;

Alean Family Biarritz, 4 звезды — отель с крытым аквапарком по системе «всё включено», дети до 12 лет размещаются бесплатно. С 8 сентября неделя стоит 189 500 рублей, с 8 октября — 109 200 рублей.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Анапа

«Де Ла Мапа», 3 звезды — экономичный отель в центре Анапы с бассейном. В стоимость входит завтрак. Неделя с заездом 8 сентября обойдется в 44 800 рублей, с 8 октября — 23 000 рублей;

Город Mira Resort & Spa Miracleon, 5 звезд — отель с большим подогреваемым открытым и крытым бассейнами. Дети до 12 лет бесплатно. Работает по системе «всё включено». Если заезжать на неделю с 8 сентября — 101 300 рублей, если с 8 октября — 95 700 рублей.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

А если остановиться в гостевом доме?

Для тех, кто ищет отдых бюджетнее, есть гостевые дома. Тут за питание вы сами отвечаете, как и за уборку номера во время проживания. Для сравнения мы зашли на сайт «Островок» и посмотрели варианты размещения для двух туристов на те же даты, что и в отелях — с 8 сентября и с 8 октября на неделю.

Цены в Сочи, если мы берем Лоо или Вардане, начинаются от 4,5 тысячи рублей за недельный отдых. А вот в Адлере это уже будет от 10 тысяч рублей. В обоих случаях это проживание в 500–800 метрах от моря. Средняя стоимость — 20 тысяч рублей. А вот в октябре уже и в Адлере можно найти номер за 5–6 тысяч рублей за 7 дней.

Самые низкие цены на отдых в Лоо и Вардане Источник: ostrovok.ru А вот для сравнения на те же даты проживания в Адлере Источник: ostrovok.ru

В Геленджике и соседней Кабардинке цены начинаются за недельный отдых в сентябре от 8–9 тысяч рублей, в том числе есть предложения с бассейном. Средняя стоимость — 15–20 тысяч рублей. В октябре — от 5–7 тысяч рублей. Дешевле всего в Дивноморском.

Самые дешевые гостевые дома на сентябрь Источник: ostrovok.ru Самые дешевые гостевые дома на октябрь Источник: ostrovok.ru

В Анапе в этот бархатный сезон рекордные скидки, цены на проживание дешевле, чем 10 лет назад. Так, в сентябре отдых в гостевом доме с бассейном в течение недели обойдется в 3,5 тысячи рублей. В среднем в районе 6–7 тысяч рублей. В октябре цены те же.

Цены начинаются от 3,5 тысячи за неделю Источник: ostrovok.ru Предложений масса Источник: ostrovok.ru