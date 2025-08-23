Сюрпризы — его стихия: как Киркоров менялся сквозь годы — фотообзор

Нулевые и десятые годы в России можно было смело назвать временем Киркорова: не было ни одного гражданина, который бы не знал, кто этот человек в блестящем костюме. За пару десятков лет на сцене он успел собрать коллекцию званий — от заслуженного и народного до короля сцены. Заодно Киркоров успел примерить на себя роли продюсера и киноактера. В общем, скучать Бедросович себе не позволял.