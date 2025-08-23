Сюрпризы — его стихия: как Киркоров менялся сквозь годы — фотообзор
Вспоминаем самые неожиданные преображения поп-короля
Нулевые и десятые годы в России можно было смело назвать временем Киркорова: не было ни одного гражданина, который бы не знал, кто этот человек в блестящем костюме. За пару десятков лет на сцене он успел собрать коллекцию званий — от заслуженного и народного до короля сцены. Заодно Киркоров успел примерить на себя роли продюсера и киноактера. В общем, скучать Бедросович себе не позволял.
После 40 лет певец слегка сбавил обороты в экспериментах с внешностью. Никаких кардинальных метаморфоз, разве что ради хулиганских клипов. В «Цвете настроения синем», например, Киркоров щеголял с каре, словно выпускник рэп-школы 2018 года.
Казалось, король эстрады навсегда застыл в своем узнаваемом образе. Но не тут-то было: на шестом десятке Филипп снова напомнил, что сюрпризы — его стихия. Он решился на пластические операции, экстремально похудел и забил тело татуировками.
Предлагаем посмотреть, как менялся образ Киркорова в разное время.