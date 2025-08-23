НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 747мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Бизнесмен пожаловался губернатору
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Ярославский бренд покорил Россию
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Развлечения Обзор Сюрпризы — его стихия: как Киркоров менялся сквозь годы — фотообзор

Сюрпризы — его стихия: как Киркоров менялся сквозь годы — фотообзор

Вспоминаем самые неожиданные преображения поп-короля

201
Написать комментарий
Показываем, как менялся стиль поп-короля | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПоказываем, как менялся стиль поп-короля | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Показываем, как менялся стиль поп-короля

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Нулевые и десятые годы в России можно было смело назвать временем Киркорова: не было ни одного гражданина, который бы не знал, кто этот человек в блестящем костюме. За пару десятков лет на сцене он успел собрать коллекцию званий — от заслуженного и народного до короля сцены. Заодно Киркоров успел примерить на себя роли продюсера и киноактера. В общем, скучать Бедросович себе не позволял.

После 40 лет певец слегка сбавил обороты в экспериментах с внешностью. Никаких кардинальных метаморфоз, разве что ради хулиганских клипов. В «Цвете настроения синем», например, Киркоров щеголял с каре, словно выпускник рэп-школы 2018 года.

Казалось, король эстрады навсегда застыл в своем узнаваемом образе. Но не тут-то было: на шестом десятке Филипп снова напомнил, что сюрпризы — его стихия. Он решился на пластические операции, экстремально похудел и забил тело татуировками.

Предлагаем посмотреть, как менялся образ Киркорова в разное время.

Помните Киркорова с такой прической? | Источник: Олег Дьяченко / ИТАР-ТАССПомните Киркорова с такой прической? | Источник: Олег Дьяченко / ИТАР-ТАСС

Помните Киркорова с такой прической?

Источник:

Олег Дьяченко / ИТАР-ТАСС

Неизменно сверкающий образ | Источник: Елизавета Клементьева / ТАССНеизменно сверкающий образ | Источник: Елизавета Клементьева / ТАСС

Неизменно сверкающий образ

Источник:

Елизавета Клементьева / ТАСС

Короткая стрижка выглядит непривычно | Источник: Максим Шеметов / ТАССКороткая стрижка выглядит непривычно | Источник: Максим Шеметов / ТАСС

Короткая стрижка выглядит непривычно

Источник:

Максим Шеметов / ТАСС

Пожалуй, самый привычный образ артиста | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПожалуй, самый привычный образ артиста | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Пожалуй, самый привычный образ артиста

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU
Только посмотрите на эту оправу! | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUТолько посмотрите на эту оправу! | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Только посмотрите на эту оправу!

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU
Розовый с оранжевым&nbsp;— смелое сочетание | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРозовый с оранжевым&nbsp;— смелое сочетание | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Розовый с оранжевым — смелое сочетание

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Короткая эра артиста&nbsp;— с белоснежной гривой и драматичными бровями | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКороткая эра артиста&nbsp;— с белоснежной гривой и драматичными бровями | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Короткая эра артиста — с белоснежной гривой и драматичными бровями

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Перья&nbsp;— визитная карточка Киркорова | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПерья&nbsp;— визитная карточка Киркорова | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Перья — визитная карточка Киркорова

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Длинные волосы превратились в аккуратное каре | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUДлинные волосы превратились в аккуратное каре | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Длинные волосы превратились в аккуратное каре

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

А на этой дорожке Филипп напугал всех худобой | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUА на этой дорожке Филипп напугал всех худобой | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

А на этой дорожке Филипп напугал всех худобой

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Весной 2025 года поклонники начали переживать за здоровье артиста | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВесной 2025 года поклонники начали переживать за здоровье артиста | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Весной 2025 года поклонники начали переживать за здоровье артиста

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Широкоплечий и поджарый&nbsp;— таким Филипп стал на шестом десятке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUШирокоплечий и поджарый&nbsp;— таким Филипп стал на шестом десятке | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Широкоплечий и поджарый — таким Филипп стал на шестом десятке

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

ПО ТЕМЕ
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора 76.RU
Филипп Киркоров Новая волна Имидж Фото Певец Артист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление