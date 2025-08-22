НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

 749мм 82%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Бизнесмен пожаловался губернатору
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Ярославский бренд покорил Россию
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Развлечения Обзор Новолуние 23 августа 2025 года — что оно принесет разным знакам зодиака

Новолуние 23 августа 2025 года — что оно принесет разным знакам зодиака

Узнайте, где вас ждет удача, а где — испытания

269
Написать комментарий
Звезды шепчут, что пора навести порядок и в документах, и в мыслях, и в ящике с носками | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUЗвезды шепчут, что пора навести порядок и в документах, и в мыслях, и в ящике с носками | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Звезды шепчут, что пора навести порядок и в документах, и в мыслях, и в ящике с носками

Источник:
Мария Ленц / NGS24.RU

В августе небесная канцелярия затевает не просто перезагрузку, а тотальный аудит! Виновница — Дева, которая выходит на сцену вместе с новолунием. Придется забыть про хаос, ведь это время для выверенных планов, идеального порядка и работы над деталями. Но есть нюанс: перфекционизм хорош, только если он не доводит до безумия.

Как найти этот баланс и превратить энергию Девы в свой главный козырь? Астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова раскрыла неочевидные особенности этого новолуния.

Что особенного в новолунии 23 августа

Новолуние достигнет пика своей силы 23 августа в 09:05 по московскому времени, а его активная фаза продлится до 05:06 следующего дня. При этом астрологическое влияние этого периода мы будем ощущать до 26 августа. По словам Яны Пустоваловой, в момент пика новолуние может принести чувство упадка, эмоциональную нестабильность и снижение жизненной энергии.

— Новолуние в Деве открывает новый этап, и хотя перемены затронут всех, у каждого они проявляются в разных сферах жизни. Главный вопрос, который встанет перед каждым: готовы ли вы остановиться и навести порядок в мыслях и пространстве вокруг себя, — приоткрывает тайны будущего астропсихолог.

Яна отмечает, что в жизни каждого в этот период появится небольшой элемент хаоса, но скорее как недостающий штрих, а не помеха. Привычные схемы могут перестать работать, и именно здесь проявляется сила Девы: она поможет взглянуть на ситуацию рационально и найти новые, более эффективные решения.

Что можно делать в новолуние

Самое время заняться очищением пространства: разобрать завалы, подарить новую жизнь старым вещам и создать вокруг себя атмосферу, в которой легко дышится и творится. Такой порядок не только порадует глаз, но и поможет мягко настроиться на новую энергетику, которую несет это новолуние. Представителям всех знаков зодиака в этот период желательно:

  • записать свои намерения и планы в деталях;

  • зажечь свечи или благовония;

  • завязать новые контакты и начать общение;

  • принять ванну с морской солью и маслами;

  • уделить время медитации;

  • составить карту желаний.

Что нельзя делать в новолуние

Августовское новолуние проходит в напряженном аспекте Девы с Ураном, а это значит — лучше семь раз отмерить, прежде чем резать. Старайтесь избегать конфликтов и не поддаваться на провокации. Если чувствуете, что нужно что-то резко изменить в жизни, то хорошенько подумайте, действительно ли это необходимо. Пусть ваши решения будут взвешенными, а не продиктованы сиюминутными эмоциями.

Прогноз для всех знаков зодиака

Новолуние в Деве — время навести порядок в жизни, мыслях и чувствах. Астропсихолог Яна Пустовалова расшифровала тайные знаки звезд и рассказала, что в этот период ждать представителю каждого знака зодиака.

Овен

В это полнолуние обратите особенное внимание на здоровье: пересмотрите привычки, режим дня и найдите комфортные способы заботы о себе. Также наведите порядок в повседневных делах, чтобы высвободить больше времени для отдыха и хобби.

Телец

Новолуние в Деве активирует сферу творчества и вопросы, связанные с детьми. Доверяйте интуиции, именно она подскажет верные решения. Сейчас лучше не строить планы, строго привязанные к датам, а слушать внутренний голос и доверять интуиции.

Близнецы

В центре внимания в это время окажутся семья и недвижимость. Устройте семейный ужин с близкими, чтобы укрепить отношения или урегулировать недопонимания. Августовское полнолуние — хороший момент, чтобы задуматься о покупке или продаже жилья, а также о благоустройстве дома.

Рак

Для вас наступает благоприятное время, чтобы обновить свой круг общения. Отпустите тех, с кем ваши пути разошлись, и уделите внимание тем людям, кто вам действительно близок. Кстати, будет полезно избавиться и от старой, дышащей на ладан техники, вместе с ней уйдет застоявшаяся негативная энергия.

Лев

Сейчас для вас на первый план выходит финансовая тема. В конце августа возможны крупные траты или появится непреодолимое желание накопить побольше денег. Помните: если вы будете распоряжаться средствами бездумно, это отразится и на вашем здоровье. А грамотные, продуманные шаги, наоборот, укрепят ваше финансовое состояние и улучшат самочувствие.

Дева

Новолуние в вашем знаке потребует от вас активных действий, например выйти из привычной тени. Пора заявить о себе, показать миру свои таланты и продемонстрировать ваши глубокие знания. Это касается и профессиональной сферы, и эрудиции. Подумайте о том, чтобы записаться на курсы по ораторскому искусству или публичным выступлениям, это станет вашей сильной стороной в будущем.

Весы

Августовское новолуние для вас — это время работы с внутренними страхами и теневой стороной личности. Справляться в одиночку будет непросто, поэтому найдите наставника или психолога, который поможет пройти этот путь осознанно. Такой подход принесет хороший результат и изменит вашу жизнь к лучшему.

Скорпион

Пришло время заявить о себе и выйти на публику. Используйте шанс стать более заметным, делитесь своими идеями, выходите в медийное пространство. Не обращайте внимания на критику, ведь вы способны покорить аудиторию своими знаниями, уверенностью и харизмой.

Стрелец

Новолуние в Деве затрагивает сферу социального статуса и общественного положения. Не стоит бояться перемен, они приведут к карьерному и личностному росту, а еще обозначат новые перспективы. Сейчас для вас очень важно проявить готовность меняться и увидеть новые возможности.

Козерог

Новолуние в конце августа идеально подходит для того, чтобы пойти на курсы повышения квалификации или получить престижное образование. А если обучение не входит в ваши планы, то задумайтесь о путешествии за границу. Звезды обещают: новые знания и впечатления окажутся одинаково полезны для вас.

Водолей

Новолуние в Деве открывает перед вами новые горизонты, но путь к ним будет пролегать через кризисные ситуации. Не стоит бояться испытаний, именно они помогут вам изменить свою жизнь к лучшему и перейти на новую карьерную ступень. Благодаря сложностям, которые подкинет вам жизнь в конце этого лета, вы станете сильнее и мудрее.

Рыбы

Августовское новолуние заставит обратить ваше внимание на сферу отношений — как личных, так и деловых. Попытки скрывать или недоговаривать приведут к потерям, поэтому стоит изменить стратегию общения. Выберите сторону честности и открытого диалога, и это поможет укрепить ваши отношения как с коллегами, так и с любимым человеком. Главное — умейте не только объяснять свою позицию, но и слышать партнера.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Новолуние Астрологический прогноз Астрология Прогноз нумеролога Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Уран Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Луна
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление