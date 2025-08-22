Новолуние 23 августа 2025 года — что оно принесет разным знакам зодиака

Звезды шепчут, что пора навести порядок и в документах, и в мыслях, и в ящике с носками Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В августе небесная канцелярия затевает не просто перезагрузку, а тотальный аудит! Виновница — Дева, которая выходит на сцену вместе с новолунием. Придется забыть про хаос, ведь это время для выверенных планов, идеального порядка и работы над деталями. Но есть нюанс: перфекционизм хорош, только если он не доводит до безумия.

Как найти этот баланс и превратить энергию Девы в свой главный козырь? Астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова раскрыла неочевидные особенности этого новолуния.

Что особенного в новолунии 23 августа

Новолуние достигнет пика своей силы 23 августа в 09:05 по московскому времени, а его активная фаза продлится до 05:06 следующего дня. При этом астрологическое влияние этого периода мы будем ощущать до 26 августа. По словам Яны Пустоваловой, в момент пика новолуние может принести чувство упадка, эмоциональную нестабильность и снижение жизненной энергии.

— Новолуние в Деве открывает новый этап, и хотя перемены затронут всех, у каждого они проявляются в разных сферах жизни. Главный вопрос, который встанет перед каждым: готовы ли вы остановиться и навести порядок в мыслях и пространстве вокруг себя, — приоткрывает тайны будущего астропсихолог.

Яна отмечает, что в жизни каждого в этот период появится небольшой элемент хаоса, но скорее как недостающий штрих, а не помеха. Привычные схемы могут перестать работать, и именно здесь проявляется сила Девы: она поможет взглянуть на ситуацию рационально и найти новые, более эффективные решения.

Что можно делать в новолуние

Самое время заняться очищением пространства: разобрать завалы, подарить новую жизнь старым вещам и создать вокруг себя атмосферу, в которой легко дышится и творится. Такой порядок не только порадует глаз, но и поможет мягко настроиться на новую энергетику, которую несет это новолуние. Представителям всех знаков зодиака в этот период желательно:

записать свои намерения и планы в деталях;

зажечь свечи или благовония;

завязать новые контакты и начать общение;

принять ванну с морской солью и маслами;

уделить время медитации;

составить карту желаний.

Что нельзя делать в новолуние

Августовское новолуние проходит в напряженном аспекте Девы с Ураном, а это значит — лучше семь раз отмерить, прежде чем резать. Старайтесь избегать конфликтов и не поддаваться на провокации. Если чувствуете, что нужно что-то резко изменить в жизни, то хорошенько подумайте, действительно ли это необходимо. Пусть ваши решения будут взвешенными, а не продиктованы сиюминутными эмоциями.

Прогноз для всех знаков зодиака

Новолуние в Деве — время навести порядок в жизни, мыслях и чувствах. Астропсихолог Яна Пустовалова расшифровала тайные знаки звезд и рассказала, что в этот период ждать представителю каждого знака зодиака.

Овен

В это полнолуние обратите особенное внимание на здоровье: пересмотрите привычки, режим дня и найдите комфортные способы заботы о себе. Также наведите порядок в повседневных делах, чтобы высвободить больше времени для отдыха и хобби.

Телец

Новолуние в Деве активирует сферу творчества и вопросы, связанные с детьми. Доверяйте интуиции, именно она подскажет верные решения. Сейчас лучше не строить планы, строго привязанные к датам, а слушать внутренний голос и доверять интуиции.

Близнецы

В центре внимания в это время окажутся семья и недвижимость. Устройте семейный ужин с близкими, чтобы укрепить отношения или урегулировать недопонимания. Августовское полнолуние — хороший момент, чтобы задуматься о покупке или продаже жилья, а также о благоустройстве дома.

Рак

Для вас наступает благоприятное время, чтобы обновить свой круг общения. Отпустите тех, с кем ваши пути разошлись, и уделите внимание тем людям, кто вам действительно близок. Кстати, будет полезно избавиться и от старой, дышащей на ладан техники, вместе с ней уйдет застоявшаяся негативная энергия.

Лев

Сейчас для вас на первый план выходит финансовая тема. В конце августа возможны крупные траты или появится непреодолимое желание накопить побольше денег. Помните: если вы будете распоряжаться средствами бездумно, это отразится и на вашем здоровье. А грамотные, продуманные шаги, наоборот, укрепят ваше финансовое состояние и улучшат самочувствие.

Дева

Новолуние в вашем знаке потребует от вас активных действий, например выйти из привычной тени. Пора заявить о себе, показать миру свои таланты и продемонстрировать ваши глубокие знания. Это касается и профессиональной сферы, и эрудиции. Подумайте о том, чтобы записаться на курсы по ораторскому искусству или публичным выступлениям, это станет вашей сильной стороной в будущем.

Весы

Августовское новолуние для вас — это время работы с внутренними страхами и теневой стороной личности. Справляться в одиночку будет непросто, поэтому найдите наставника или психолога, который поможет пройти этот путь осознанно. Такой подход принесет хороший результат и изменит вашу жизнь к лучшему.

Скорпион

Пришло время заявить о себе и выйти на публику. Используйте шанс стать более заметным, делитесь своими идеями, выходите в медийное пространство. Не обращайте внимания на критику, ведь вы способны покорить аудиторию своими знаниями, уверенностью и харизмой.

Стрелец

Новолуние в Деве затрагивает сферу социального статуса и общественного положения. Не стоит бояться перемен, они приведут к карьерному и личностному росту, а еще обозначат новые перспективы. Сейчас для вас очень важно проявить готовность меняться и увидеть новые возможности.

Козерог

Новолуние в конце августа идеально подходит для того, чтобы пойти на курсы повышения квалификации или получить престижное образование. А если обучение не входит в ваши планы, то задумайтесь о путешествии за границу. Звезды обещают: новые знания и впечатления окажутся одинаково полезны для вас.

Водолей

Новолуние в Деве открывает перед вами новые горизонты, но путь к ним будет пролегать через кризисные ситуации. Не стоит бояться испытаний, именно они помогут вам изменить свою жизнь к лучшему и перейти на новую карьерную ступень. Благодаря сложностям, которые подкинет вам жизнь в конце этого лета, вы станете сильнее и мудрее.

Рыбы