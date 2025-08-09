Антонов тратит миллионы на голубей, а сын Децла отвергает творческое наследие: звездные новости недели

Песни отца в своем стиле Антоний отказывается перепевать из-за душевной травмы от потери Источник: архив НГС

Певец Юрий Антонов увлекся странным хобби, на которое тратит миллионы в месяц. Звезды шоу-бизнеса грезят о работе в команде певицы Татьяны Булановой после резонанса с ее подтанцовкой. Балерина Анастасия Волочкова снова столкнулась с волной хейта по поводу своих ног. Shaman и Лепс спели в километровой пробке на Крымском мосту. Рэпер Тимати стал многодетным отцом, сын Децла отказывается перепевать его песни, а юмориста Максима Галкина* сбила машина.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Странное хобби Юрия Антонова

Эстрадный певец увлекся разведением птиц. Дома у звезды целый птичий оазис, а на корм для пернатых он тратит миллион рублей в месяц.

Друг Антонова рассказал нашим коллегам из Starhit.ru, что певец сильно переживает, если кто-нибудь из любимых пернатых захворает. Недавно у звезды заболел петух, и тот отказывался верить в возможную смерть любимца.

«Петух у него недавно заболел. Юрий Михайлович весь изнервничался, птицу отвезли в одну клинику, вторую, третью. Петушок уже в возрасте, здоровье подкосилось… Антонов не хотел это принимать, повторял: „Я не верю, что он умрет!“ Вот такой человек», — поделился друг Антонова.

Также он рассказал, что у певца дома не только петухи, но и куры, гуси, утки, фазаны и даже павлины. Не обделяет вниманием Антонов и голубей из своего поселка, они часто прилетают к нему за кормом. При этом на корм звезда тратит немалые суммы в месяц.

«Знаете, это, на мой взгляд, дорогое удовольствие. Он тратит миллион рублей в месяц только на корм для всех своих животных», — поделился друг певца Владимир Ильичев.

Юрий Антонов увлекся разведением птиц Источник: Starhit.ru / Telegram

Подтанцовка Татьяны Булановой неожиданно создала тренд

Певица Татьяна Буланова выступила 30 июля в московских «Лужниках» на фестивале «Москва-2030». Вместе с ней на сцене выступили танцоры Дмитрий, Максим и Алена. И всё бы ничего, но один из зрителей обратил внимание на движение танцоров и даже заснял концерт на видео. Немного позже оно стало вирусным, а сам танец прозвали «энергосберегающим».

Танец на концерте Булановой назвали «энергосберегающим» Источник: Starhit.ru / Telegram

Теперь он стал трендом и его пытаются повторить звезды шоу-бизнеса. Даже Ксения Собчак в стороне не осталась и попросилась в группу на подтанцовку к Булановой.

«Все хотят на подтанцовку к Булановой! Таня, выбери меня! Спите теперь с этой песней и танцами!» — написала Ксения Собчак.

Собчак тоже решила попасть в команду к Булановой Источник: Ксения Собчак / Telegram

Кажется, у теледивы все шансы: интернет помнит, как она в юном возрасте осмелилась спеть «Старшую сестру» на телевидении.

Кроме того, в группе подтанцовки Сергея Лазарева репетируют постановки к его новому шоу, а некоторые танцоры уже грезят о работе в команде Татьяны Булановой.

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, тоже решила попытать счастье и записала видео, где повторяет движения за танцорами Булановой.

«Когда не прошла пробы у Андреасяна и пошла на пробы к Булановой», — шутит в своих соцсетях актриса.

Лиза Моряк не отстает от трендов и записала видео, где повторяет танец с концерта Булановой Источник: moryakliza / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позже всю правду резонансного танца раскрыл ведущий и по совместительству танцор Булановой Дмитрий Берегуля. Он воспользовался своим звездным часом и снял пародию на свой же танец. Берегуля пошутил, что эти движения помогают заснуть.

Танцор Булановой показал мастер-класс нашумевшего танца Источник: Дмитрий Берегуля / TikTok

Но если многие из звезд шоу-бизнеса хайповали и шутили, то балерина Анастасия Волочкова обрушилась с волной критики на танцоров Булановой. В разговоре с «Абзацем» она назвала увиденное «полным антипрофессионализмом с ее стороны».

«Уровень какого-то TikTok. Неужели Буланова, которая имеет свой статус, опустилась до того, чтобы позволить на сцене вот это? То, что я увидела, — полная дичь», — заявила артистка.

Волочкова устроила наглый перформанс в самолете

Волна критики Волочковой по поводу балета Булановой вернулась к ней почти сразу же. Что это, бумеранг, карма или просто стечение обстоятельств? Остается только гадать.

Дело в том, что знаменитая балерина вновь стала жертвой скандала во время полета в Санкт-Петербург. На рейсе Волочкова закинула ноги на спинку чужого кресла, а после приземления пыталась догнать автобус.

Одну из пассажирок возмутило поведение балерины, и она сняла видео, которое потом выложила в соцсети. Так ноги Волочковой быстро разлетелись по Сети, а люди принялись бурно обсуждать перформанс балерины.

Волочкова объяснила, почему закинула ноги на соседнее кресло в самолете Источник: Starhit.ru / Telegram

Нашим коллегам из «Фонтанки» удалось получить комментарий у Волочковой. Она объяснила, почему ей пришлось положить ноги на соседнее кресло.

«Люди обсуждают абсолютно всё, что происходит со мной, поскольку многие живут не своей жизнью, а моей. Вы знаете, я не то что закинула ноги на соседнее кресло, а мои ноги, я хочу вам сказать, длинные, это ноги прима-балерины всея Руси, которые имеют особенное значение для отечественного искусства, я скажу вот так, нескромно», — отметила балерина.

По словам артистки, она летела в Петербург, чтобы навестить своих родителей. Волочкова отметила, что ее директор специально купил ей два места в экономклассе.

«Я народный артист, не имея звания народной артистки. Я народная, потому что меня люди знают и любят. Я летаю экономклассом — с народом. И он специально мне взял два места, чтобы я могла эти ноги не закинуть, а положить на соседнее место», — подчеркнула артистка.

Балерина напомнила, что из каждого взмаха ее ноги люди постоянно делают какое-то событие. Еще она добавила, что даже в более стесненных обстоятельствах не стала бы себя ограничивать и закинула бы ноги на голову впереди сидящего, а он был бы этим счастлив.

Фигуристка Александра Трусова стала мамой

Олимпийская чемпионка Александра Трусова на этой неделе стала мамой и порадовала поклонников прекрасной новостью в своем Telegram-канале.

«Родила!» — написала Трусова.

Замуж фигуристка вышла летом прошлого года за серебряного призера чемпионата России Макара Игнатова. Вся страна следила за их романом, а парочка не скрывала своих чувств и даже позволяла себе поцелуи на льду перед тысячами зрителей.

Вскоре Макар сделал Александре предложение в Санкт-Петербурге на фоне ночного города и развода мостов.

Спортсменка не раз говорила, что стремится к серьезным отношениям и мечтает о большой семье.

«Я с 16 лет начала об этом думать. Хотела бы двоих или троих детей, но первой дочку. А ты что скажешь?» — обращалась она к Макару. Тот отвечал согласием.

У фигуристов родился мальчик. О поле ребенка стало известно в начале апреля. Ради этого они организовали гендер-пати.

Источник: Городские медиа

Тимати стал многодетным отцом

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и его возлюбленная, модель Валентина Иванова, стали родителями. У звезды шоу-бизнеса новый статус: теперь он многодетный отец.

Теперь Тимати официально многодетный отец Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара пока не спешит афишировать счастливое событие, но известно, что у них родилась девочка. Для Тимати это уже третий ребенок. У рэпера есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

В последние дни возлюбленная Тимати активно подводила итоги своей беременности. В социальных сетях она поделилась, что за 9 месяцев набрала всего 9 килограммов. Избежать набора лишних килограммов модели помогли тренировки и правильное питание. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Валентина Иванова последние дни активно публиковала беременные фото в соцсетях Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дибровы делят имущество

Спустя 16 лет брака Полина и Дмитрий Дибровы решили развестись. Адвокат шоумена Александр Добровинский подтвердил эту информацию. Полина Диброва тоже наняла себе адвоката.

Пока Полина и Дмитрий стойко сохраняют маску невозмутимости Источник: polinadibrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой — Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон», — сообщил Александр нашим коллегам из Starhit.ru.

Супруга Диброва отказалась выносить сор из избы и отметила, что их отношения с Дмитрием остаются прекрасными даже после первых новостей о ее измене с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком.

Друзья пары отмечают, что супруги уже успели поговорить о предстоящем разводе и договорились, с кем останутся их трое детей. Дибровы стараются решить вопрос мирно и уже пришли к тому, что дети останутся с мамой.

А вот судьба особняка на Рублевке за 750 миллионов рублей, где всё это время жила Полина, пока неизвестна. Однако друзья утверждают, что Дмитрий не оставит супругу без всего.

«Что касается совместно нажитого имущества, Дима, как благородный мужчина, не обидит женщину, которая посвятила ему столько лет и подарила вторую молодость. Никаких судебных баталий и звездных войн, как хотели бы некоторые, не планируется», — добавляет источник.

Сын Децла не может слушать треки покойного отца

Сын умершего рэпера Децла до сих пор тяжело переживает смерть отца. Наследник нулевых признался, что любые воспоминания о папе для него пока очень болезненны.

Антонию Толмацкому 20 лет. Он учится на втором курсе в МГУ на медиакоммуникациях. Однако любовь к творчеству и музыке Антонию передались по наследству.

Пользователи в соцсетях считают, что Антоний — копия скончавшегося Кирилла Толмацкого. Прямую параллель фанаты провели после его появления на фестивале под псевдонимом Juzeppe Junior.

Сын покойного Децла выступил на фестивале под псевданимом Juzeppe Junior Источник: Mash / Telegram

Однако выступать со своими треками Антоний пока не может: на концерты и корпоративы его не приглашают. Песни отца в своем стиле Антоний отказывается перепевать из-за душевной травмы от потери.

Бабушка Антония рассказала, что внук занимается творчеством с друзьями, а вдохновение черпает из детских воспоминаний, когда проводил время с папой на студии.

Вкладываться финансово в музыку сын Децла пока не готов, потому что не работает и зависит от семьи. Тем не менее бабушка верит, что парня ждет великое будущее — журналистика или музыка, как он выберет сам, передает Mash.

Shaman и Лепс дали бесплатный концерт на Крымском мосту

На этой неделе Крымский мост был парализован километровыми пробками, однако водителям и пассажирам скучать не пришлось. Shaman и Лепс решили разрядить напряженную обстановку и спели прямо на дороге.

Слушатели наслаждались музыкой не выходя из машин, но кто-то все-таки поддержал артистов лично. Вероятно, музыканты возвращались с гастролей — ранее Shaman выступал в Феодосии, Симферополе, Ялте и Севастополе. Лепс — в Ялте.

Shaman и Лепс спели в пробке на Крымском мосту Источник: Газета.Ru / Telegram

Рэпера Гио Пику обокрали в самолете

Рэпер Гио Пика (настоящее имя Георгий Джиоев) сообщил, что на борту самолета, которым он возвращался из Сыктывкара, у него украли 215 тысяч рублей. Всё случилось, пока певец спал. Рэпер рассказал об этом в своих соцсетях.

«Сегодня летел в самолете, спал весь полет, пока я спал, с верхней полки из сумки кто-то украл 2 тысячи долларов и 600 евро. Молодцы! Красиво!» — возмущенно написал исполнитель.

Максим Галкин* попал в ДТП в Латвии

Юморист Максим Галкин* пострадал в ДТП. Во время прогулки в латвийской Юрмале шоумена сбила машина. Такая информация появилась в Telegram-канале Shot.

Артист ехал на велосипеде по Видус-проспекту. Volkswagen, за рулем которого была женщина, влетел в шоумена сбоку. Юморист получил травмы, его руку порезало осколками разбитого стекла.