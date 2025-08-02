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Развлечения С голым торсом на коне: актер Роман Курцын показал горячие кадры со съемочной площадки. Видео

С голым торсом на коне: актер Роман Курцын показал горячие кадры со съемочной площадки. Видео

Звезда российского кино рассказал о новых проектах

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1 комментарий
Роман Курцын выложил новые кадры со съемочной площадки | Источник: Роман Курцын / Vk.comРоман Курцын выложил новые кадры со съемочной площадки | Источник: Роман Курцын / Vk.com

Роман Курцын выложил новые кадры со съемочной площадки

Источник:

Роман Курцын / Vk.com

Актер Роман Курцын анонсировал съемки в трех новых проектах. Кадрами со съемочных площадок звезда российского кино поделился на своей странице во «Вконтакте». Речь идет о продолжении фильма «Царевна-лягушка», хоккейной семейной комедии «Дополнительное время» и проекте «Родительский дом».

40-летний Роман Курцын родом из Костромы, однако в последние годы живет в Ярославле. Окончил Ярославский театральный институт. Актер снимается в кино и сериалах с 23 лет. В его фильмографии более 100 проектов. Многим зрителям он известен по ролям в сериале «Корабль» (18+), фильмах «Крым» (16+) и «Огонь» (6+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+). В последние годы Роман выступает как продюсер и режиссер. Мы рассказывали про его дебютный проект «Лихо».

Что известно о новых фильмах

Уже несколько месяцев Роман Курцын участвует в съемках художественного фильма «Родительский дом». Среди локаций проекта — настоящая деревня. В одной из сцен Роман появится на белом коне с оголенным торсом. Закулисье съемочного процесса он показал своим подписчикам.

В центре сюжета — стюардесса Даша, которая приезжает в родную деревню, чтобы продать дом бабушки, однако на малой родине ее ждут забавные курьезы. Фильм снимают в жанре мелодрамы. В проекте Роман принимает участие не только как актер, но и как креативный продюсер.

Кроме того, Роман также анонсировал продолжение съемок второй части сказки «Царевна-Лягушка 2», где он играл Лягуша. В фильме также снимаются Никита Кологривый и Валентина Ляпина, Ян Цапник.

Роман Курцын примет участие в съемках продолжения сказки «Царевна-Лягушка 2» | Источник: Роман Курцын / Vk.com, кинокомпания «Наше кино», «Царевна-Лягушка 2», реж. Александр АмировРоман Курцын примет участие в съемках продолжения сказки «Царевна-Лягушка 2» | Источник: Роман Курцын / Vk.com, кинокомпания «Наше кино», «Царевна-Лягушка 2», реж. Александр Амиров

Роман Курцын примет участие в съемках продолжения сказки «Царевна-Лягушка 2»

Источник:

Роман Курцын / Vk.com, кинокомпания «Наше кино», «Царевна-Лягушка 2», реж. Александр Амиров

И третий фильм, в котором будет задействован Роман — это семейное кино про спорт «Дополнительное время».

«Фильм рассказывает о сводных братьях, которые постоянно ссорятся, но неожиданно оказываются в прошлом. Там они знакомятся с юным Вадимом Шипачевым и помогают ему поверить в себя и выбрать путь большого спорта», — указано в описании картины.

Главные роли в картине исполнят Анна Хилькевич, Роман Курцын, Дмитрий Певцов и другие. Интересно, что в фильме самих себя сыграют хоккеисты Вадим Шипачев и Александр Овечкин.

Роман Курцын снимается в одном фильме с Александром Овечкиным | Источник: Роман Курцын / Vk.com, кинокомпания «Наше кино»Роман Курцын снимается в одном фильме с Александром Овечкиным | Источник: Роман Курцын / Vk.com, кинокомпания «Наше кино»

Роман Курцын снимается в одном фильме с Александром Овечкиным

Источник:

Роман Курцын / Vk.com, кинокомпания «Наше кино»

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Роман Курцын Съемки фильма Кино
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Комментарии
1
Гость
23 минуты
хорош…….
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