Тусовочное озеро: туристы заполонили Яровое — им не хватает жилья, а на пляж с концертами приезжают российские звезды

Многие решили поехать в Яровое Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Летний сезон в Яровом недолгий: туристы приезжают поздней весной и уезжают ранней осенью. На это время небольшой алтайский город превращается в яркий и шумный курорт, на который на заработки съезжаются жители ближайших поселков. Корреспонденты NGS.RU пробыли на курорте один день, посмотрели, что там происходит, и поговорили с местными жителями.

«Отпустил его в море купаться — и отдыхаешь»

Утром выстроилась очередь в аквапарк Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Выходные в Яровом особенно жаркие. По улицам ходят толпы туристов в купальниках, кто-то спешит к озеру, кто-то ищет, чем пообедать. Вокруг бесконечный шум: играет музыка, громко говорят прохожие и продавцы, звуком зазывают посетителей аттракционы.

Детей можно сводить в аквапарк Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

К недешевому (от 2100 рублей за вход) аквапарку уже в 10 утра выстроилась огромная очередь — многие запланировали пойти туда заранее.

В очереди в аквапарк стоят как семьи с маленькими детьми, так и компании молодых людей. Вокруг много смеха — сюда явно приехали отдыхать. Периодически разговоры замолкают из-за громкого звука, который издает большой попугай неподалеку — с ним и с обезьянкой в костюме фотографируются туристы.

— Тут для сына только три горки — он хоть и маленького возраста, но высокого роста, — посетовал отец семейства, приехавший на озеро на пару дней. — В прошлом году были в Горном Алтае — вот там природа невероятная. А здесь степь, и дороги не очень.

Для туристов есть и водные развлечения на самом озере Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Кто-то в Яровом в этом году впервые, но многие приезжают из года в год. Пенсионерки едут оздоровиться, молодые люди не видят альтернатив по цене и качеству, туристы–родители утверждают, что это самый удобный отдых с ребенком.

— Отпустил его в море купаться и отдыхаешь — такое мало где есть, — признаётся еще одна туристка.

Разнообразие развлечений для детей на пляжах огромно. Можно даже оставить ребенка на пенной вечеринке или с аниматорами.

Душ и туалет на пляжах платные Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На пляже немало именно тех, кто здесь из-за целебной воды озера Большое Яровое и активно лечится. Например, Виталий приезжает каждый год из Хакасии. У него в регионе тоже есть соленые озера, но именно с такой концентрацией соли водоемов нет. На минувшие выходные он с женой и двумя сыновьями поселился в гостинице «Славгород» и каждый день ездил на озеро.

Многие решили пойти в платный бассейн Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ближе к обеду солнце начинает светить безжалостно, а температура поднялась до +34 градусов. На улицах уже немало явно сильно обгоревших людей, но пляжи не пустеют. Множество туристов выбирают это время, чтобы окунуться в прохладную соленую воду.

На кемпинговом причале № 55 туристы прячут свои автомобили под навесы. Остановиться здесь стоит 850 рублей.

На причале № 55 можно установить палатку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Недалеко от причала № 55 расположено единственное в округе пресное озеро, но все подходы к нему заняты туристами: там устраивают покатушки на плюшке. Говорят, что в этом озерке купаются в основном местные жители.

Если туристы хотят искупаться в пресной воде, то они идут в бассейны на причале. Вход стоит 1200 рублей, и в жаркую субботу отдыхающих было так много, что их головы равномерно распределись по всему бассейну.

По пресному озеру приятно прогуляться на сапе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Территория пляжа разделена на причалы, на каждом — свои развлечения и кафе. Доступ к ним возможен только по картам причала: их предоставляют в обмен на залог в 50 рублей, пополнить их можно на любую сумму и затем расплачиваться за аттракционы или в кафе.

Чтобы пообедать без привязки к причалу, придется уходить подальше от берега. «Беспричальных» туристов здесь немало, и к наливайке в трех минутах ходьбы от пляжа выстроилась внушительная очередь за пивом.

В жару многие поехали на курорт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За столиками в той же наливайке расположились семья, парочка молодых людей и парочка женщин, мужчина. На полу — мусор, будто здесь не убирали неделю, дверь в туалет не закрывается. Мужчина запивает водку пивом и признаётся, что туристов не любит. Он — местный.

— Кто-то их пускает [в свои дома], а я нет. Яровое — болото, — убежденно говорит он. — Раньше рачка, который очищает воду, много было, а потом он исчез.

К вечеру в этом магазине возле пляжа пустые полки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Он перечисляет озера Алтайского края, куда стоит ездить отдыхать и куда ездит он сам: среди них, например, озера в Благовещенском районе. Вскоре его монолог сбивается и уходит в рассуждение о милиции и полиции.

«Июль выдался плохим»

На прилавках можно найти что угодно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Развлечения в Яровом на любой вкус и возраст: детский поезд, где бесконечно играет музыка, VR-очки, комнаты страха, художники, аллея с множеством киосков. В них продают, по ощущениям, одно и то же от витрины к витрине: одежда, шлепки, еда, соль, мыло, веера, игрушки. В этом году рынок захватили лабубу, которые есть там в абсолютно разном виде. Всё это разнообразие уместилось на километре прогулочной аллеи.

Девушка Саша в одном из ларьков торгует украшениями, мылом и мелочью, которую сложно запомнить. Живет девушка в Славгороде.

— Зимой тут делать нечего, развлечений мало, — грустно признаёт она.

Киоски в этом году захватили лабубу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Торговля для нее — летняя подработка: остальные месяцы в году Саша работает в школе учительницей. Летом же она продавец на зарплате — владеет ларьком другой человек, и у каждого ларька здесь — свой владелец.

— В этом году меньше туристов — погода плохая, в дожди никто не ехал. Июль выдался очень плохим, — говорит Саша.

Килограмм помидоров здесь стоит 350 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Недалеко от нее не в киоске, а на небольшом столике занимается торговлей пенсионерка Татьяна. У нее на прилавке выложены яркие красные помидоры, пакетики с совсем маленькой молодой картошкой, огурцы.

Татьяна живет в поселке Селекционное, которое находится в паре километров от Ярового. Она занимается торговлей уже лет пять, помимо овощей в сезон предлагает туристам ягоду. Летом — в Яровом, осенью — на рынке в Славгороде.

— А как жить на пенсию в 14 тысяч? Надо чем-то заниматься, — объясняет она. — Сегодня что-то никто ничего не покупает. Вроде бы и людей много, а проходят мимо. Еще и жара — мозги плавятся.

Место для столика ей обходится в 100 рублей в день. Киоскам торговые точки обходятся дороже.

«Мы наугад приехали»

Туристы отмечают, что на пляжах чисто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ближе к вечеру туристы начинают уходить с пляжа по отелям, квартирам и домикам, уже немного уставшие от жары. Кое-где раздаются семейные споры: «Давай ты не будешь меня позорить», — говорит женщина своему ребенку такую знакомую многим фразу.

Две девушки сидят на скамейке на аллее и просят «раздать» им интернет. Вместе со своими парнями они приехали из казахстанского Павлодара: от него ехать всего 2,5 часа, но туристки застряли на границе и в итоге добирались 4,5.

— Мы не планировали ничего, мы наугад приехали и не забронировали [жилье]. Думали, что здесь решим, а теперь не можем ничего найти, — рассказывают подруги.

В Яровом множество различных фотозон Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Они пытаются кому-то позвонить, но то ли не работает сим-карта, то ли все отключили номера. Девушки звонят в разные гостиницы, но мест нет. Они уже шутят, что придется ехать обратно.

В похожей ситуации оказалась молодая семья с ребенком, которая возле гостиницы «Славгород» пытается придумать, что делать дальше. Семья приехала в Яровое из Красноярска, провела около 15 часов в дороге: выехали в полночь и добрались к вечеру. Они хотят двинуться дальше — к озеру Ая, но решили сделать остановку. Гостиница оказалась полна туристами.

На причале № 55 купающихся людей поменьше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Тем, кто приехал в Яровое на этих выходных наугад, явно не везет: практически всё забронировано, и даже знаменитых бабушек, которые стоят с надписями «Сдам жилье» на въезде в город, совсем немного. В субботу они пропадают совсем.

Провинциальная Ибица

Есть много развлечений для детей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

К десяти вечера аллея Ярового преображается: музыка становится громче, на променад выходят девушки в модных платьях, на причалах начинают петь караоке. Тусить Яровое будет до утра — в многочисленных барах и клубах на причалах.

Каждое лето к соленому сибирскому озеру приезжают звезды разной величины — совсем как на «настоящих» курортах. На причале № 22 до полуночи выступала Ольга Бузова, на концерт к которой выстроилась огромная очередь. Некоторые в эти выходные приехали в Яровое специально на выступление артистки.

В киосках продают сувениры на память Источник: Александр Ощепков / NGS.RU