«В топорных рифмах кроется покой»: зумеры объяснили любовь к песням Кадышевой и Меладзе — она удивляет самих артистов

В Яндекс Музыке у Надежды Кадышевой около 3 миллионов прослушиваний ежемесячно Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

К зумерам постоянно возникают вопросы: что они выводят в тренды, какие создают модные тенденции и как хотят менять мир. Даже их музыкальные предпочтения порой не находят понимания у людей других поколений: в тренды молодежь выводит Катю Лель, Надежду Кадышеву и Валерия Меладзе, пик популярности которых пришелся на время до рождения зумеров. Наша коллега из NGS.RU Елизавета Шаталова попыталась разобраться, почему среди молодежи так популярен тренд на старую музыку.

«Не могу к этому привыкнуть»

Валерий Меладзе в трендах уже несколько лет и сдавать позиций не собирается Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В своем новом фильме-концерте «Валерий Меладзе в Royal Albert Hall» певец рассказал, что публика у него сильно помолодела: молодежь удивляет даже охранников на концертах и сотрудников в залах.

«Я до сих пор не могу к этому привыкнуть, к тому, что происходит с нами сейчас. У нас очень сильно помолодели зрители, огромный диссонанс между теми, кто находится в зале, и теми, кто находится на сцене. Это очень заметно по лицам секьюрити и работников залов, — заметил Валерий Меладзе. — Многие охранники не знают меня, не знают нашей музыки, а потом приходят после концерта с вот такими глазами: „Это сейчас что было? Какой-то взрослый мужчина стоит на сцене, полный зал молодых девушек и парней — и они слушают ваши песни!"»

Видео с Валерием Меладзе набирают миллионы просмотров Источник: lenarassanova / af_kate / alexandraplo / «ТикТок»

У певца 3,5 миллиона прослушиваний в «Яндекс Музыке», а видео с его концертов регулярно становятся популярными в «ТикТоке». Причем Валерий Меладзе в трендах почти постоянно. Во время пандемии все танцевали под «Иностранца», потом была «Салют, Вера» и так далее.

При этом пользователи «ТикТока» признают, что десять лет назад слушать Меладзе было, мягко говоря, немодно.

«Мне 35 лет. И в мои 25 лет Меладзе был кринжем — не помню, как это тогда называлось. Забавно, что история сделала такую спираль», — написала Наталья.

Многие в комментариях по-доброму называют 60-летнего артиста «дедом» и просят «дожить до того, как я накоплю на концерт».

«Кто-то сделал с ней мем»

У Надежды Кадышевой яркие образы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

66-летняя Надежда Кадышева почти не отстает от Валерия Меладзе по числу прослушиваний: в Яндекс Музыке у исполнительницы около 3 миллионов слушаний ежемесячно. У Надежды Бабкиной, которая исполняет музыку в похожем стиле, но не «залетела» в «ТикТоке», в месяц чуть больше 600 тысяч прослушиваний. При этом популярность Кадышевой продолжает расти: в ноябре 2024 года у нее было чуть больше миллиона прослушиваний в месяц, а феномен обсуждали уже тогда.

«Молодежь я очень люблю, это наше будущее. Они будут строить новое время. Если они так относятся к своему, родному, к звукам родным — это дает огромный заряд», — говорит Надежда Кадышева в одном популярном ролике в «ТикТоке», который опубликовал oll152.

На концертах собираются представители разных поколений Источник: anastasia.kareva / «ТикТок»

Ее концерт в Новосибирске запланирован только на конец сентября, но половина билетов уже раскуплена. Причем цена на них немаленькая — от 4000 рублей. Билеты на концерт скупают очень активно, несмотря на стоимость, а особо преданные поклонники активно готовят специальные костюмы и кокошники.

Привлекает молодежь и образ самой Надежды Кадышевой: в социальных сетях отмечают ее платья, костюмы ее подтанцовки. Все это развивается на фоне затянувшегося тренда slavic girl, возвращение в моду новых современных кокошников.

Популярность песен прошлого среди зумеров началась не с Надежды Кадышевой и не ей, скорее всего, закончится. Странным трендам удивлялись еще два года назад, когда в чарты ворвалась песня Кати Лель. Тогда она даже «улетела» в иностранные соцсети.

У самих слушателей мнения, почему песни Кадышевой сегодня так популярны, расходятся.

«Кто-то сделал с ней мем в „ТикТоке“, это завирусилось — и погнали. Будет следующий мем», — считает студент Максим.

Но есть и другое мнение: за всей этой любовью к старой музыке скрыто желание послушать что-то родное и простое.

«Мы устали от постоянно меняющейся картинки, бешеной гонки за самым стильным, самым крутым, самым быстрым и так далее. И на фоне этого уже есть усталость от минимализма, тренда на бежевое. Хочется чего-то родного, привычного — без выпендрежа и пафоса. Возможно, глупого и неказистого, старого, некачественного, но простого и понятного, — высказалась 25-летняя Алина. — И именно в некачественных аудиозаписях, в топорных рифмах и кроется покой».

Сложно судить, насколько на самом деле Надежда Кадышева и другие звезды прошлого сейчас популярны. Если смотреть на чарт «Яндекса», то никто из старых артистов, кроме бессменного «Короля и Шута», в топ-100 не входит.

В топ-10 только современные авторы Источник: Яндекс Музыка

Чарт Яндекса еще и опровергает идею, что современная музыка не такая душевная, а больше про «клубы, грудь и алкоголь». На первом месте уже долгое время «Кухни» группы «Бонд с кнопкой»: трек про ностальгию, безопасное пространство и «бережные и нежные хрущевки, хранилище надежд для потомков». До этого долго из чарта не выходил трек Жени Трофимова «Поезда» — про нежную любовь, расставания и дорогу. Так что душевные песни у зумеров и миллениалов тоже в чести.

Стоит отметить, что новые поколения не только выводят что-то ностальгическое в тренды, но и создают свое. С этой точки зрения интересен феномен Dead Blonde. Треки певицы часто становятся трендовыми, и под них снимают тысячи видео. При этом образы в песнях — это что-то из 90-х, какими их представляют те, кто никогда в это время не жил: «он подарил мне магнитофон», «разборки в лесополосе», «розовая олимпийка», «я бандитов вечерами чаем угощаю, рэкетиров на пороге иногда встречаю».

«Новое, которое хорошо забытое старое»

Причин популярности среди молодых слушателей у исполнителей прошлого может быть несколько Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Психолог Ирина Курусь считает, что зумеры отличаются от предыдущих поколений — на них слишком повлияла цифровизация общества. И любовь к творчеству, которое создавалось до их рождения, появилась по нескольким причинам.

Во-первых, зумеры стремятся быть в тренде. Видео с Надеждой Кадышевой стали вирусными, поэтому молодые люди идут на ее концерт, чтобы «быть как все». Это работает и со многими исполнителями.

Влияет на популярность и цикличность моды.

«Как и с одеждой, популярной ранее, так и с творчеством — это может быть циклом, когда идет возврат к старому. На протяжении развития общества можно отметить тенденцию возвращения к чему-то новому, которое хорошо забытое старое», — отметила Ирина Курусь.

Зумерам прослушивание старой музыки может подарить ощущение стабильной идентичности. У поколения Z, как объяснила психолог, нет устойчивых ориентиров, в связи с этим возврат к старому может быть попыткой выстроить стабильность и найти внутреннюю опору.

Другое влияющее на популярность старых артистов изменение — это сокращение выступлений западных артистов. Из-за того, что к ним на концерт не попасть, а выбора становится меньше, современные российские слушатели меняют ориентиры.

Психолог Юлия Деревяга отметила, что популярность Валерия Меладзе и Надежды Кадышевой у молодежи может быть интересна с точки зрения психологии. В частности, в ней отражается ностальгия по непережитому прошлому — психологическое явление, которое характерно для поколений, выросших в эпоху цифровизации.

«Молодые люди, не заставшие 1990-е и ранние 2000-е, могут идеализировать ту эпоху через музыку, поскольку она символизирует для них более простые, эмоционально насыщенные времена. Это своего рода проекция неудовлетворенности настоящим, когда современный мир кажется слишком сложным, фрагментированным, а музыка прошлого дает ощущение стабильности и искренности», — рассуждает психолог.

Юлия Деревяга предположила, что Валерий Меладзе и Надежда Кадышева могут быть интересны зумерам текстами песен: в них выделены темы любви, страсти, преданности и тоски — универсальные переживания, которые есть у каждого поколения. И это может быть одной из причин интереса к музыкантам прошлого. Впрочем, при этом не объясняет выделение одних исполнителей на фоне других с теми же смыслами в творчестве.

«Возвращение в детство»

Зумеры — довольно тревожное поколение, которое хочет вернуться в детство Источник: Дарья Пона / 74.RU

Не стоит отметать и влияние семьи на формирование предпочтений молодого поколения.

«Если родители или старшие родственники слушали эту музыку, она может восприниматься как своя даже у нового поколения. Это связано с механизмом идентификации и бессознательным принятием семейных культурных кодов», — пояснила Юлия Деревяга.

Зумеры и миллениалы могут также устать от современной поп-культуры — об этом, в частности, упоминала и сибирячка Алина. Современные музыкальные течения чаще всего строятся на ироничности, автотюнной обработке, а голоса многих артистов из прошлого звучат более живо, их простота и понятность притягивают.

Психолог Татьяна Жеребная в свою очередь заметила, что не все зумеры разделяют подобные вкусы: кто-то относится к ним иронично и может посмеяться. Другие же любят старую музыку совершенно искренне.

«На мой взгляд, зумеры — это поколение, которое больше всех испытывает ежедневную тревогу. Для них возвращение в те годы, к тем исполнителям ассоциируется с какой-то семейной теплотой, со стабильностью, покоем: в том возрасте они были детьми. Те времена не всегда были спокойны и стабильны, но для них возвращение в детство вызывает именно состояние умиротворения», — пояснила Татьяна Жеребная.

Музыка родителей ассоциируется с посиделками с семьей и караоке, при этом она не такая быстрая и клиповая, как многие современные хиты.

Психолог добавила, что душевные песни для некоторых — не просто тренд. Зумерам важно где-то черпать успокоение.

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