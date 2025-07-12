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Развлечения Выигрываем миллион? Эксперимент В приложении выгоднее? Жительница Ярославля купила лотерейные билеты и не прогадала

В приложении выгоднее? Жительница Ярославля купила лотерейные билеты и не прогадала

Сколько ей удалось выиграть

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7 комментариев
Жительница Ярославля поделилась итогами лотерейного эксперимента | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖительница Ярославля поделилась итогами лотерейного эксперимента | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля поделилась итогами лотерейного эксперимента

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже не верится, но стартовала уже семнадцатая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. Мы покупаем билеты от «Столото» и «Национальной лотереи» разными способами, чтобы проверить, получится ли выиграть крупную сумму. Но пока только проигрываем.

И так, в этот раз в приложении «Национальной лотереи» приобрели билет «Мечталлион экспресс». Числа не выбирали, опираясь на удачный опыт предыдущей недели. И тактика вновь не подвела! Сразу после розыгрыша получили СМС о выигрыше в 132 рубля, не миллионы, конечно, но после покупки билета за 100 рублей остались в плюсе.

«Столото» порадовало меньше. В розыгрыше «Топ-3» сами выбрали три числа в надежде, что именно они выпадут в выигрышной комбинации. Увы, одна цифра не совпала, а потому мы остались в минусе на 90 рублей после покупки билета.

По итогам семнадцатой недели мы потратили 190 рублей, а выиграли 132. Ушли в небольшой минус на 58 рублей.

А вот за все время эксперимента минус значительно более ощутимый. Редакция 76.RU потратила на билеты 4970 рублей. А выиграть удалось 1020 рублей. Итог — минус 3950 рублей.

А вы покупаете лотерейные билеты?

Да, часто
Редко, но бывает
Нет, не трачу на такое деньги
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Специальный корреспондент
Национальная лотерея Столото Билет Выигрыш
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Комментарии
7
Гость
43 минуты
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О, очередная реклама лохотрона подъехала!
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