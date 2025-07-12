В приложении выгоднее? Жительница Ярославля купила лотерейные билеты и не прогадала

Жительница Ярославля поделилась итогами лотерейного эксперимента Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даже не верится, но стартовала уже семнадцатая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. Мы покупаем билеты от «Столото» и «Национальной лотереи» разными способами, чтобы проверить, получится ли выиграть крупную сумму. Но пока только проигрываем .

И так, в этот раз в приложении «Национальной лотереи» приобрели билет «Мечталлион экспресс». Числа не выбирали, опираясь на удачный опыт предыдущей недели. И тактика вновь не подвела! Сразу после розыгрыша получили СМС о выигрыше в 132 рубля, не миллионы, конечно, но после покупки билета за 100 рублей остались в плюсе.

«Столото» порадовало меньше. В розыгрыше «Топ-3» сами выбрали три числа в надежде, что именно они выпадут в выигрышной комбинации. Увы, одна цифра не совпала, а потому мы остались в минусе на 90 рублей после покупки билета.

По итогам семнадцатой недели мы потратили 190 рублей, а выиграли 132. Ушли в небольшой минус на 58 рублей.

А вот за все время эксперимента минус значительно более ощутимый. Редакция 76.RU потратила на билеты 4970 рублей. А выиграть удалось 1020 рублей. Итог — минус 3950 рублей.