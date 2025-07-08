Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами

На Netflix вышел весь третий сезон сериала «Игра в кальмара» — каким он получился? Разбор от кинокритика Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон Хёк / Siren Pictures Inc., Netflix (3-й сезон, 2025 год)

На Netflix вышли все эпизоды третьего сезона «Игры в кальмара» (18+), самого просматриваемого шоу стриминг-сервиса. Это финал: история главного героя, как и самих игр (по крайней мере, на территории Южной Кореи) подошли к концу. Разбираемся, чем удивляет заключительный сезон и как авторы дарят героям и зрителям надежду.

Внимание: текст содержит подробные спойлеры третьего сезона сериала.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон Хёк / Siren Pictures Inc., Netflix (3-й сезон, 2025 год)

Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) пережил страшное: его друг Пак Чон Бэ (Ли Со Хван) погиб во время восстания, которое провалилось. После этого герой чувствует себя опустошенным, он больше не верит, что можно что-то изменить. Но назад дороги нет, а впереди — три новых испытания, которые окажутся не менее жуткими и сложными, чем всё, что было до этого.

Первая игра — прятки. Но это не детская забава, а жестокая схватка, где участникам впервые дают оружие и заставляют их убивать друг друга. Потом — скакалка. Нужно пройти по шаткому мосту над бездной, и это похоже на тот самый адский квест со стеклянными плитами из первого сезона, только еще страшнее. А в конце — финальный раунд. Герои оказываются на огромных платформах и начинают голосовать, кого сбросить вниз. Правило простое: выжить должен только один. Победителю достанется весь призовой фонд.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон Хёк / Siren Pictures Inc., Netflix (3-й сезон, 2025 год)

Если первый сезон сериала Хван Дон Хёка оказался феноменальным успехом, а второй разочаровал большую часть зрителей, то третий держится где-то посередине. Одних он, несомненно, порадует смелыми решениями и неоднозначной концовкой с открытым финалом, а других, всё по тем же причинам, сильно огорчит — об этом уже говорят отзывы на агрегаторах. Первые два сезона «Игры в кальмара» были жестокими, мрачными и полными отчаяния, но в заключительном происходит небольшой сдвиг: здесь мир показывают скорее через призму человечности и доброты.

После неудавшегося восстания всех бастовавших, кроме Сон Ки Хуна, убивают. Главный герой впадает в депрессию и бросает ряды оппозиции, становясь безмолвным участником действа. Фокус смещается с Сон Ки Хуна на других персонажей: на загадочного Фронтмена игры (Ли Бён Хон), что в прошлом сезоне прикидывался одним из игроков, на игрока 246, которого пытается освободить охранница Кан Но Ыль (Пак Кю Ён), на Ким Чжун Эи (Чо Ю Ри) под номером 222, которая во время испытания рожает ребенка, и на детектива Хван Чжун Хо (Ви Ха Джун), что весь сезон ищет остров, где проводятся игры.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон Хёк / Siren Pictures Inc., Netflix (3-й сезон, 2025 год)

К сожалению, нам так и не поведали, кем был Фронтмен до всех этих игр. Информации дали немного, но главное стало ясно: Хван Ин Хо когда-то участвовал в этом кошмаре из-за больной жены, которая ждала ребенка. Он выиграл, но после этого его жизнь превратилась в ад. Если организатор игр стал настоящим монстром, то Ки Хун до последнего пытался ему сопротивляться.

Девочка, которая родилась прямо посреди этого безумия, стала главным символом финального сезона. Ее появление на свет прямо во время игр — это и чудо, и жест отчаяния, и момент, когда каждый должен был выбрать сторону. Она чиста, у нее нет грехов, она не гонится за деньгами, — в отличие от взрослых, которые уже готовы на всё. Почти все игроки видят в ней только проблему: они боятся, что не получат денег из-за нее. Даже родной отец готов убить девочку.

Но для Ки Хуна, который просыпается ближе к финальным эпизодам и снова захватывает кресло протагониста, этот ребенок как луч света. Она для него — символ невинности. И если сначала главный герой хотел остановить игры, то теперь его цель проще, гораздо локальнее — спасти хотя бы одну маленькую жизнь.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон Хёк / Siren Pictures Inc., Netflix (3-й сезон, 2025 год)

В сериале всё построено на жестоком правиле: если думаешь о других — проиграешь, если хочешь выжить — будь эгоистом. Ки Хун по натуре добрый и эмпатичный, но в первом сезоне он часто забывал об этом: мужчину гнали страх смерти и желание разбогатеть. Ведь из-за жадности и долгов он и попал в эту кровавую игру. Всё меняется, когда герой встречает ребенка. В этот момент его злость сменяется чем-то вроде христианского всепрощения. Он больше не хочет играть по волчьим законам и делает то, что никак не вяжется с этой жестокой системой: помогает другому, ничего не требуя взамен.

Первый и второй сезоны демонстрировали, что в жестоком мире «Игры», где людей лишают всего человеческого, счастливого конца ждать не стоит. Но третий всё меняет. Постановщик Хван Дон Хёк не хочет, чтобы зрители оставались с чувством безнадежности. Вместо этого режиссер оставляет нам маленькую, но яркую искру веры: даже если система давит человека, он всё равно может дать ей отпор — и в конечном счете оказаться сильнее этой машины разрушения.

Уже смотрели третий сезон «Игры в кальмара»? Да Нет, потом посмотрю Не будут смотреть

Кирилл Титов