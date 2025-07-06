«Ходила на аборты, не советуясь»: личная трагедия Аллы Абдаловой — что стало с первой женой Лещенко

Певица сама поставила крест на своей карьере, а затем совсем скрылась с глаз Источник: Архив Гостелерадио СССР; Александр Ощепков / NGS.RU

Алла Абдалова родилась красивой, но не счастливой. Измены мужа, набирающего бешеную популярность Льва Лещенко, один аборт за другим и болезненный разрыв стали испытанием, с которым красавица с волшебным голосом справиться не смогла. Заливая горе алкоголем, певица сама поставила крест на своей карьере, а затем совсем скрылась с глаз.

Красавица с волшебным голосом

Во время учебы в ГИТИСе у Аллы Абдаловой не было недостатка в кавалерах. Пленительные серые глаза, стройная фигура и утонченность — по первой красавице института сходили с ума и мечтали добиться хотя бы малейшего внимания.

В 1964 году она познакомилась с еще тогда студентом Львом Лещенко. Он учился на два курса младше. Обаятельный студент пленил сердце красавицы, которая к тому времени уже состоялась как певица. Эффектная блондинка купалась в славе, но у Лещенко хватило смелости пригласить ее на ужин. Так и закрутилось.

Cвадьба Абдаловой и Лещенко длилась два дня — гуляли с размахом, шиком, удовольствием. После молодые переехали в квартиру родителей мужа. Оба были заняты карьерой, у обоих были блестящие перспективы, жизнь обещала быть яркой и счастливой.

Головокружительная карьера и череда абортов

Артисты вместе исполнили такие хиты, как «Старый клен», «Обещание», «Песня о Москве Источник: Советские песни. Гостелерадиофонд / YouTube

Алла не смогла устроиться в Большой театр и начала работать в Театре оперетты вместе со своим супругом. На эстраде они начали появляться дуэтом. Артистка подстраивалась под Лещенко, чтобы на ее фоне его тембр звучал эффектнее.

Именно Абдалова порекомендовала Лещенко Давиду Тухманову, который сочинил песню «День Победы» и искал для нее идеального исполнителя. Лев Валерианович сначала хотел отказаться от этого предложения, но жена уговорила. После исполнения «Дня Победы» Лев Лещенко проснулся знаменитым. Его карьера не то что пошла, а полетела в гору.

Но вот отношения пары начали давать трещину. Творческая ревность, гастроли, недопонимания — всё копилось как снежный ком. Алла не могла выдерживать скандалы, которые стали происходить всё чаще.

Измена и разрыв

Лев Лещенко так и не стал отцом Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

В 2020 году Алла Абдалова пришла на программу «Секрет на миллион» (16+) и рассказала, что сделала четыре аборта.

— Я ему говорила, а он хотел укрепиться в театре, в профессии. Просто я ему говорила, а он как-то так — не тем голова занята была. Да и потом я сама тоже не хотела, — сказала печально артистка и добавила, что в абортах виновата только она. — Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: «Ты меня любишь? Если да, то рожу». Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке.

Второй раз она также спросила у мужа, что ей делать, но, так и не получив внятного ответа, избавилась от беременности. В следующие разы решение принимала уже сама.

— Я мужу и рассказывать не стала, что у нас родился бы сын. Потом уже ходила на аборты, не советуясь. Однажды мне врач после операции сказала: «Алла, у тебя могли бы быть два отличных мальчика. Близнецы, — вспоминала позже артистка.

Сочинские гастроли поставили точку в истории брака двух ярких артистов. Там Лев Лещенко познакомился с Ириной Багудиной, и роман закрутился настолько быстро и бурно, что слухи о нем быстро достигли Аллы. Она встретила мужа двумя собранными чемоданами, которые выставила за дверь со словами прощания.

Одна любовь на всю жизнь

В программе артистка призналась, что до сих пор любит Лещенко Источник: «Секрет на миллион» / НТВ

Брак Аллы Абдаловой с Лещенко продлился десять лет. После развода женщина купила три бутылки водки и заперлась дома.

— Не раздеваясь, села, открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берет, — рассказывала Абдалова. — Бутылку выпила, поставила ее вниз. За вторую принялась — ничего не берет. Никуда не выходила, на звонки не отвечала.

С изменщиком вести переговоры Алла не хотела, утопая в горе, в 35 лет она перестала выходить на сцену. Отчаяние, одиночество, алкоголизм. Абдалова скрылась от посторонних глаз в деревне у родственников, окончательно поставив крест на своей карьере. Там она попыталась построить отношения с другим мужчиной, но алкоголь всё разрушил, и союз с первым встречным продлился всего три месяца.

Абдаловой удалось со временем покончить с алкоголизмом, но она так и осталась одна, превратившись в затворницу. Женщине остались лишь сожаления и воспоминания о былой славе.