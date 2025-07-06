Показываем дома, где выросли Баста, Дибров, Аллегрова и другие звезды

На этой улице писался рэп-альбом Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В Ростове-на-Дону родились телеведущий Дмитрий Дибров, актер и режиссер Сергей Жигунов, рэперы Баста и Влади* из «Касты», певица Ирина Аллегрова. Они давно уехали из родного города, но иногда приезжают на малую родину. И возможно, вам будет интересно пройтись и посмотреть, где жили все эти известные люди. 161. RU показывает их дома и рассказывает о них.

Дмитрий Дибров

Телеведущий и шоумен родился в семье первого декана филологического факультета Ростовского госуниверситета. Вырос в доме на Журавлева, 122, — в общежитии для сотрудников вуза. Там отцу Диброва отдали целую секцию. Позже родители телеведущего развелись, а он остался с матерью и отчимом.

Дмитрий окончил журфак и уехал покорять столичное телевидение. Его мама Татьяна Валентиновна жила в этом доме до своего ухода в 2019 году, накануне 60-летия сына.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Сергей Жигунов

Один из гардемаринов вырос на Сельмаше, в районе, который исторически связан с заводом «Ростсельмаш». Дом Жигунова на Клубной, 1, находится напротив роддома Областной клинической больницы.

— Это были рабочие окраины. Заводская проходная, полтора километра, и улица упиралась в поселок Орджоникидзе. Еще 15 минут пешком, и ты на Ростовском море. А там уже совсем дикое место, бахчи, сады. Можно было тырить фрукты вволю: там всё росло. Повис животом на заборе, нарвал винограду. Это не такое детство, как у Диброва или Серебренникова в центре города. Мы жили по-другому. Там города не было. Но 5–7 минут пешком, и ты в ДК РСМ, — рассказывал Жигунов в интервью журналу «Нация».

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Баста (Василий Вакуленко)

Рэпер родился в высотке. Дом находится на Мечникова, 81/3, в районе Рабочего Городка. Баста считается одним из самых высокооплачиваемых артистов страны. Известен не только как исполнитель, но и как владелец ростовского футбольного клуба СКА, который он купил осенью 2019 года.

В сентябре 2018 года Баста приезжал в родной город и перед концертами встретился с поклонниками во дворе своего дома.

Тут Баста прожил до 25 лет, затем переехал в Москву.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Влади* из «Касты»

Владислав Лешкевич (Влади)*, участник группы «Каста», жил в трехкомнатной квартире на Семашко, 44. Однако в 2022 году он выставил жилье на продажу. «Каста» сочинила в этой квартире несколько альбомов.

Кстати, все трое участников группы — Хамиль, Змей и Шым — земляки Влади*. Группа публично осудила февральские события 2022 года, затем ее выступления начали отменять. По данным прессы, все четверо уехали за границу.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Ирина Аллегрова

«Шальная императрица» провела в доме на Шаумяна, 13, детство. Она родилась в театральной семье — и в одном из интервью 2020 года признавалась, что до сих пор помнит запах сцены, где работали ее родители.

Аллегрова покинула Ростов, когда ей было почти десять лет, юность провела в Баку, но южная столица навсегда осталась в ее сердце. На гастроли в родной город певица приезжает часто, но была тут лишь однажды в юности, говорила она в одном из интервью.

Кстати, в этом доме жила не только Ирина Аллегрова, но и ученица Фрейда и Юнга, психоаналитик Сабина Шпильрейн. Также писатель Александр Фадеев здесь написал роман «Разгром».

Здание на Шаумяна, 13, построили в 1911 году, это доходный дом Леванидова. Первым его владельцем был племянник Ильи Леванидова — городского главы и владельца кирпичного завода. По версиям краеведов, в доме в разное время жили адъютанты, агенты заводов, врачи и учителя. А с середины 1920-х годов тут располагались редакции газет «Советский Юг» и «Комсомолец».

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

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Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

* Признан иностранным агентом в 2025 году.