Миллионерши из трущоб: 5 звезд «Дома-2», которые выбились в люди, — чего им это стоило

Эти девушки пришла на «Дом-2» простушками, но настоящий успех ждал их после проекта Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Реалити-шоу «Дом-2» (16+) вызывает противоречивые чувства: одни смотрят и любят, вторых передергивает при одном только упоминании, третьи сохраняют нейтралитет. Но как бы мы ни относились к телестройке, совершенно точно можно сказать, что она подарила миру шоу-бизнеса и интернета немало ярких персонажей. Тут и светские львицы, и актрисы, и певицы, и блогеры. Самая яркая звезда, безусловно, Ольга Бузова, но она далеко не единственная — рассказываем, кто еще пробился из грязи в князи.

Источник: Городские медиа

Нелли Ермолаева

О Нелли Ермолаевой мир узнал в 2009 году — именно тогда она пришла на проект «Дом-2». Девушка отличилась высокой любвеобильностью, пыталась строить отношения с несколькими участниками, а за одного из них, ловеласа Никиту Кузнецова, даже вышла замуж. И не где-нибудь, а в Вероне. Впрочем, сказка продлилась недолго — супруги быстро развелись. Кузнецов вернулся на проект, а Ермолаева сосредоточилась на музыкальной карьере.

Нелли Ермолаеву в свое время называли одной из самых любвеобильных участниц телестройки Источник: ermolaevanelly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нелли начала интересоваться музыкой еще на телестройке, вступив в коллектив «Истринские ведьмы» — девчачья группа образовалась на «Доме-2» и продолжила существовать за пределами проекта. Покинув реалити, Нелли Ермолаева реализовала свои намерения стать полноценной певицей. Девушка начала выпускать собственные треки. В 2019 году у нее вышла песня «Фары», сначала Нелли презентовала ее в интернете, а после выступила с ней в Кремле.

Нелли построила успешную карьеру за пределами «Дома-2» Источник: ermolaevanelly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полноценный альбом Нелли не выпустила, но целый ряд ее одиночных синглов можно найти на любой площадке. Вполне возможно, что вы слышали ее незатейливые песенки — «Юзаю абьюзера», «Звезда» или «Круче тот, кто сверху». Сегодня Нелли не только певица, но и телеведущая — кстати, на время декрета Ольги Орловой Нелли вела проект «Дом-2». Ермолаева успешно построила несколько бизнесов (салон красоты, караоке-клуб), а также реализовала себя как дизайнер одежды, ее бренд называется Mollis By Nelly Ermolaeva.

Правда в любви Нелли по-прежнему не везет. После неудачи с Никитой Кузнецовым, она попробовала обрести счастье в лице ресторатора Кирилла Андреева, а спустя полтора года родила в Майами сына. К сожалению, полноценной крепкой семьи снова не получилось — пара рассталась. Сейчас Нелли снова замужем: ее супруг коуч Алексей Смагажевский, правда в этих отношениях не всё гладко: Нелли и Алексей то сходятся, то расходятся.

Алена Ашмарина

Алена с дочками Источник: ashmy.world / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Богатство этой девушки — семья. После проекта «Дом-2» Алена Ашмарина отлично реализовалась как мама — у нее четыре дочери, все от разных мужей. Первая — от экс-супруга Германа Ашмарина, вторая — от участника проекта Ильи Григоренко. Двойняшек Алена родила от бизнес-тренера Жан-Поля Чуркина.

Вернемся к «Дому-2». На проект Алена пришла в 2014 году и моментально привлекла внимание парней. Высокая, стройная и харизматичная девушка очаровала сначала Александра Богозова, потом она флиртовала с Егором Халявиным, а после переключилась на пришедшего на проект Илью Григоренко.

Алена установила мировой рекорд за самую длинную косу из наращенных волос Источник: ashmy.world / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отношения с Ильей развивались бурно, с надрывом — в лучших традициях шоу. Экранная любовь перетекла в реальную, в 2018 году у Алены и Ильи родилась дочь. Правда отношения не заладились, пара рассталась, так и не сыграв свадьбу.

Сейчас Алена Ашмарина многодетная мама, владелица бизнеса, успешный стилист по волосам — в салон к Алене приходит Ольга Бузова. Личная жизнь так и не сложилась, но она сумела наладить общение с бывшими бойфрендами. В 2024 году Алена впервые за долгое время заглянула на шоу «Дом-2». На лобном месте знаменитость поделилась мыслью о том, что для крепких отношений ей нужен «осознанный и самодостаточный мужчина».

Ирина Пинчук

Ирина Пинчук стала популярной благодаря участию в проекте «Дом-2: остров любви» Источник: pinchuk_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ирина Пинчук — блогер с многомиллионной аудиторией. Подписчиков девушка привлекает открытостью и ненаигранностью: эти качества также принесли ей популярность на проекте «Дом-2». Несмотря на скандалы, которые Ирина периодически устраивала, она никогда не играла на камеру: все ее порывы шли от сердца.

В 2016 году Ирина Пинчук пришла на проект «Дом-2: остров любви». В компании 12 девушек она полетела на Сейшелы, чтобы побороться за сердце заядлых холостяков Ивана Барзикова и Александра Задойнова. Девушка с миловидными чертами лица и обворожительной улыбкой сразу стала фавориткой обоих женихов.

Пинчук сумела заполучить Ивана — молодые люди дошли до финала и получили миллион на свадьбу. После острова они вернулись на поляну «Дома-2», но их отношения разладились. Ирина ушла с проекта, но вернулась в 2018 году. Личная жизнь Пинчук на телестройке была запутанной, пока она снова не ушла и не вышла замуж за Арая Чобаняна.

Ирина с мужем Араем и двумя сыновьями Источник: pinchuk_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В браке с Араем Пинчук родила двоих детей. Их жизнь была (и всё еще) похожа на красивую сказку или роскошный турецкий сериал. Пинчук постоянно делится лайф-контентом и откровенничает с подписчиками: недавно вместе с ними она проживала и скандал с мужем — пара едва не развелась, но сумела сохранить отношения. Дело в том, что Ирина нашла в телефоне мужа переписки с другими девушками. Он сказал, что переписки — фейк.

Ирина Пинчук продолжает активно развивать свой блог, у нее два бренда одежды, иногда она публикует чеки: согласно им, в месяц доход Пинчук может достигать 6 миллионов рублей. У себя в блоге экс-участница «Дома-2» то и дело демонстрирует дорогие бренды, автомобили и роскошную жизнь.

Дарья Пынзарь

У Дарьи Пынзарь была цель — разбогатеть, и она ее успешно достигла Источник: darya_pinzar86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Миловидную блондинку Дарью Пынзарь по праву можно назвать самой цепкой и целеустремленной, ведь она буквально выгрызла себе дорогу в люди. Дарья выросла в неблагополучной семье — ее отец пил и мог поднять на девочку руку. Однажды мама Дарьи забрала детей и тайно сбежала от мужа-тирана. Жизнь при этом не наладилась: мама Дарьи заболела раком. Победить болезнь не удалось, сестры остались одни и выживали как могли. Вполне объяснимо, что главным приоритетом Дарьи Пынзарь стали деньги, которых у нее никогда не было. На третьем курсе университета она отправилась на кастинг «Дом-2» (ведь участникам обещали достойный заработок) и успешно прошла его.

Семья Пынзарь — пример того, что найти любовь на «Доме-2» всё-таки можно Источник: darya_pinzar86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На проекте Дарья пользовалась популярностью, но сближаться с кем-то из поклонников не торопилась. Сердце девушки растопил спортсмен Сергей Пынзарь, но в искренность его чувств не верили ни коллеги по телестройке, ни зрители. Причина тому — публичные выяснения отношений. Позже Дарья призналась, что об этом их с Сергеем просили продюсеры. На самом же деле между ними царила гармония. В 2010 году Дарья и Сергей поженились, медовый месяц они провели на Кубе. Спустя три года они решили обвенчаться. После свадьбы и венчания пара оставалась на проекте и продолжала транслировать свою личную жизнь до 2015 года.

Дарья сохранила дружеские отношения с Ксенией Бородиной Источник: darya_pinzar86 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вне проекта у семьи Пынзарь всё сложилось отлично: Дарья создала свой бренд одежды, а Сергей занялся строительством. Оба ведут блоги и, судя по всему, неплохо зарабатывают на этом. Периодически они участвуют в коммерческих съемках и снимаются для телепроектов. В мае 2025-го супруги отметили 15-ю годовщину совместной жизни. Дарья и Сергей воспитывают двоих детей и живут в Турции. Если верить их словам, то за годы их отношения не угасли, между ними по сей день любовь и гармония.

Катя Жужа

Катя Сюсюренко, она же Жужа, сделала себе имя благодаря природной харизме и бойкому пробивному характеру Источник: katyajuja555 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Катю Жужу (настоящая фамилия Сюсюренко) сегодня называют светской дивой и телеведущей, в запрещенной соцсети у нее более 2 миллионов подписчиков. Громкое имя она себе сделала благодаря скандалам, в которые попадала, впервые заявив о себе на широкую аудиторию участием в «Доме-2».

На стройплощадку она пришла в 2011 году и была рядовой участницей. Пыталась строить отношения с Алексеем Самсоновым, потом с Евгением Кузиным и, наконец, с Олегом Майами. О них писали в СМИ и следили за развитием отношений. Вместе они ушли с проекта и жили в квартире у Кати — тогда на Олега высыпался шквал осуждений. Говорят, ему просто была нужна столичная прописка. Отношения Жужи и Майами почти дошли до свадьбы, но в итоге закончились ничем. После расставания с Олегом Катя вернулась на проект.

Катя Маркелова с семьей Источник: katyajuja555 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Необъяснимо, но факт — интерес к Кате от зрителей возрос еще сильнее. Вроде бы девушка не делала ничего особенного, но одно ее появление приковывало взгляды. В поле зрения прессы она попала из-за романа с Олегом Винником, потерявшим семью в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. На самом же деле их связь была пиаром, они даже разыграли фейковую свадьбу, чтобы привлечь к себе внимание.

В итоге Катя всё равно удачно вышла замуж за Артема Маркелова, гонщика «Формулы-1», он же сын миллиардера Валерия Маркелова, совладельца компании, которая выполняет львиную долю заказов РЖД. От Артема Катя родила двоих детей (у Кати есть дочь от первого брака — она родила девочку в 20 лет).

Свадьба с Артемом была в Лас-Вегаса, в России влюбленные тоже узаконили свои отношения. Для того чтобы окончательно забыть о скандальном прошлом, Катя сменила фамилию на Маркелову, сейчас воспитывает с мужем четверых детей и живет преимущественно в Дубае. В начале 2025 года пара отметила 5-летие свадьбы, обвенчавшись в ОАЭ.﻿ Катя активно ведет блог, делится живым легким контентом. Девушка шикарно выглядит — почти не красится и то и дело демонстрирует идеальную фигуру.