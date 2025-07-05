Миллионерши из трущоб: 5 звезд «Дома-2», которые выбились в люди, — чего им это стоило

Реалити-шоу «Дом-2» (16+) вызывает противоречивые чувства: одни смотрят и любят, вторых передергивает при одном только упоминании, третьи сохраняют нейтралитет. Но как бы мы ни относились к телестройке, совершенно точно можно сказать, что она подарила миру шоу-бизнеса и интернета немало ярких персонажей. Тут и светские львицы, и актрисы, и певицы, и блогеры. Самая яркая звезда, безусловно, Ольга Бузова, но она далеко не единственная — рассказываем, кто еще пробился из грязи в князи.
Нелли Ермолаева
О Нелли Ермолаевой мир узнал в 2009 году — именно тогда она пришла на проект «Дом-2». Девушка отличилась высокой любвеобильностью, пыталась строить отношения с несколькими участниками, а за одного из них, ловеласа Никиту Кузнецова, даже вышла замуж. И не где-нибудь, а в Вероне. Впрочем, сказка продлилась недолго — супруги быстро развелись. Кузнецов вернулся на проект, а Ермолаева сосредоточилась на музыкальной карьере.
Нелли начала интересоваться музыкой еще на телестройке, вступив в коллектив «Истринские ведьмы» — девчачья группа образовалась на «Доме-2» и продолжила существовать за пределами проекта. Покинув реалити, Нелли Ермолаева реализовала свои намерения стать полноценной певицей. Девушка начала выпускать собственные треки. В 2019 году у нее вышла песня «Фары», сначала Нелли презентовала ее в интернете, а после выступила с ней в Кремле.
Полноценный альбом Нелли не выпустила, но целый ряд ее одиночных синглов можно найти на любой площадке. Вполне возможно, что вы слышали ее незатейливые песенки — «Юзаю абьюзера», «Звезда» или «Круче тот, кто сверху». Сегодня Нелли не только певица, но и телеведущая — кстати, на время декрета Ольги Орловой Нелли вела проект «Дом-2». Ермолаева успешно построила несколько бизнесов (салон красоты, караоке-клуб), а также реализовала себя как дизайнер одежды, ее бренд называется Mollis By Nelly Ermolaeva.
Правда в любви Нелли по-прежнему не везет. После неудачи с Никитой Кузнецовым, она попробовала обрести счастье в лице ресторатора Кирилла Андреева, а спустя полтора года родила в Майами сына. К сожалению, полноценной крепкой семьи снова не получилось — пара рассталась. Сейчас Нелли снова замужем: ее супруг коуч Алексей Смагажевский, правда в этих отношениях не всё гладко: Нелли и Алексей то сходятся, то расходятся.
Алена Ашмарина
Богатство этой девушки — семья. После проекта «Дом-2» Алена Ашмарина отлично реализовалась как мама — у нее четыре дочери, все от разных мужей. Первая — от экс-супруга Германа Ашмарина, вторая — от участника проекта Ильи Григоренко. Двойняшек Алена родила от бизнес-тренера Жан-Поля Чуркина.
Вернемся к «Дому-2». На проект Алена пришла в 2014 году и моментально привлекла внимание парней. Высокая, стройная и харизматичная девушка очаровала сначала Александра Богозова, потом она флиртовала с Егором Халявиным, а после переключилась на пришедшего на проект Илью Григоренко.
Отношения с Ильей развивались бурно, с надрывом — в лучших традициях шоу. Экранная любовь перетекла в реальную, в 2018 году у Алены и Ильи родилась дочь. Правда отношения не заладились, пара рассталась, так и не сыграв свадьбу.
Сейчас Алена Ашмарина многодетная мама, владелица бизнеса, успешный стилист по волосам — в салон к Алене приходит Ольга Бузова. Личная жизнь так и не сложилась, но она сумела наладить общение с бывшими бойфрендами. В 2024 году Алена впервые за долгое время заглянула на шоу «Дом-2». На лобном месте знаменитость поделилась мыслью о том, что для крепких отношений ей нужен «осознанный и самодостаточный мужчина».
Ирина Пинчук
Ирина Пинчук — блогер с многомиллионной аудиторией. Подписчиков девушка привлекает открытостью и ненаигранностью: эти качества также принесли ей популярность на проекте «Дом-2». Несмотря на скандалы, которые Ирина периодически устраивала, она никогда не играла на камеру: все ее порывы шли от сердца.
В 2016 году Ирина Пинчук пришла на проект «Дом-2: остров любви». В компании 12 девушек она полетела на Сейшелы, чтобы побороться за сердце заядлых холостяков Ивана Барзикова и Александра Задойнова. Девушка с миловидными чертами лица и обворожительной улыбкой сразу стала фавориткой обоих женихов.
Пинчук сумела заполучить Ивана — молодые люди дошли до финала и получили миллион на свадьбу. После острова они вернулись на поляну «Дома-2», но их отношения разладились. Ирина ушла с проекта, но вернулась в 2018 году. Личная жизнь Пинчук на телестройке была запутанной, пока она снова не ушла и не вышла замуж за Арая Чобаняна.
В браке с Араем Пинчук родила двоих детей. Их жизнь была (и всё еще) похожа на красивую сказку или роскошный турецкий сериал. Пинчук постоянно делится лайф-контентом и откровенничает с подписчиками: недавно вместе с ними она проживала и скандал с мужем — пара едва не развелась, но сумела сохранить отношения. Дело в том, что Ирина нашла в телефоне мужа переписки с другими девушками. Он сказал, что переписки — фейк.
Ирина Пинчук продолжает активно развивать свой блог, у нее два бренда одежды, иногда она публикует чеки: согласно им, в месяц доход Пинчук может достигать 6 миллионов рублей. У себя в блоге экс-участница «Дома-2» то и дело демонстрирует дорогие бренды, автомобили и роскошную жизнь.
Дарья Пынзарь
Миловидную блондинку Дарью Пынзарь по праву можно назвать самой цепкой и целеустремленной, ведь она буквально выгрызла себе дорогу в люди. Дарья выросла в неблагополучной семье — ее отец пил и мог поднять на девочку руку. Однажды мама Дарьи забрала детей и тайно сбежала от мужа-тирана. Жизнь при этом не наладилась: мама Дарьи заболела раком. Победить болезнь не удалось, сестры остались одни и выживали как могли. Вполне объяснимо, что главным приоритетом Дарьи Пынзарь стали деньги, которых у нее никогда не было. На третьем курсе университета она отправилась на кастинг «Дом-2» (ведь участникам обещали достойный заработок) и успешно прошла его.
На проекте Дарья пользовалась популярностью, но сближаться с кем-то из поклонников не торопилась. Сердце девушки растопил спортсмен Сергей Пынзарь, но в искренность его чувств не верили ни коллеги по телестройке, ни зрители. Причина тому — публичные выяснения отношений. Позже Дарья призналась, что об этом их с Сергеем просили продюсеры. На самом же деле между ними царила гармония. В 2010 году Дарья и Сергей поженились, медовый месяц они провели на Кубе. Спустя три года они решили обвенчаться. После свадьбы и венчания пара оставалась на проекте и продолжала транслировать свою личную жизнь до 2015 года.
Вне проекта у семьи Пынзарь всё сложилось отлично: Дарья создала свой бренд одежды, а Сергей занялся строительством. Оба ведут блоги и, судя по всему, неплохо зарабатывают на этом. Периодически они участвуют в коммерческих съемках и снимаются для телепроектов. В мае 2025-го супруги отметили 15-ю годовщину совместной жизни. Дарья и Сергей воспитывают двоих детей и живут в Турции. Если верить их словам, то за годы их отношения не угасли, между ними по сей день любовь и гармония.
Катя Жужа
Катю Жужу (настоящая фамилия Сюсюренко) сегодня называют светской дивой и телеведущей, в запрещенной соцсети у нее более 2 миллионов подписчиков. Громкое имя она себе сделала благодаря скандалам, в которые попадала, впервые заявив о себе на широкую аудиторию участием в «Доме-2».
На стройплощадку она пришла в 2011 году и была рядовой участницей. Пыталась строить отношения с Алексеем Самсоновым, потом с Евгением Кузиным и, наконец, с Олегом Майами. О них писали в СМИ и следили за развитием отношений. Вместе они ушли с проекта и жили в квартире у Кати — тогда на Олега высыпался шквал осуждений. Говорят, ему просто была нужна столичная прописка. Отношения Жужи и Майами почти дошли до свадьбы, но в итоге закончились ничем. После расставания с Олегом Катя вернулась на проект.
Необъяснимо, но факт — интерес к Кате от зрителей возрос еще сильнее. Вроде бы девушка не делала ничего особенного, но одно ее появление приковывало взгляды. В поле зрения прессы она попала из-за романа с Олегом Винником, потерявшим семью в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. На самом же деле их связь была пиаром, они даже разыграли фейковую свадьбу, чтобы привлечь к себе внимание.
В итоге Катя всё равно удачно вышла замуж за Артема Маркелова, гонщика «Формулы-1», он же сын миллиардера Валерия Маркелова, совладельца компании, которая выполняет львиную долю заказов РЖД. От Артема Катя родила двоих детей (у Кати есть дочь от первого брака — она родила девочку в 20 лет).
Свадьба с Артемом была в Лас-Вегаса, в России влюбленные тоже узаконили свои отношения. Для того чтобы окончательно забыть о скандальном прошлом, Катя сменила фамилию на Маркелову, сейчас воспитывает с мужем четверых детей и живет преимущественно в Дубае. В начале 2025 года пара отметила 5-летие свадьбы, обвенчавшись в ОАЭ. Катя активно ведет блог, делится живым легким контентом. Девушка шикарно выглядит — почти не красится и то и дело демонстрирует идеальную фигуру.
А вы смотрели «Дом-2»?