Дочь Леонида Агутина вышла замуж за француза — показываем, как выглядит ее жених

Артист с нетерпением ждет момента, когда станет дедушкой Источник: agutinleonid / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Леонида Агутина этим летом настоящий сезон свадеб. Не успел он отгулять на церемонии своего друга Владимира Преснякова, как появился новый повод кричать «Горько!». Старшая дочь певца, Полина, недавно связала себя узами брака. О событии сообщил отец артиста, Николай Агутин, во время одного из интервью.

— Полина сейчас живет в Англии, она вышла замуж, — между делом поделился экс-солист ВИА «Голубые гитары».

Источник: agutinleonid / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Полина — внебрачная дочь артиста от балерины Марины Воробьевой. 29-летняя наследница с самого детства живет за границей. Она окончила юридический факультет в университете в Ницце, где и познакомилась со своим супругом — французом Жуаном. Сейчас Полина работает в одном из издательств в Великобритании.

Жуан, в отличие от родственников жены, персона не медийная Источник: transgenic_goat / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Специально для молодоженов Леонид Агутин этой весной купил квартиру и уже ждет, когда сможет назвать себя дедушкой.

— Я думаю, теперь, когда у ребят есть своя квартира, когда они будут больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся. Сын у меня молодец, он создает всем условия, чтобы его дети старались жить по-человечески. Так что будем ждать внуков, а там уж как Бог решит, — рассказал в том же интервью Николай Агутин.

Кроме Полины, у Леонида Агутина также есть младшая дочь Елизавета от певицы Анжелики Варум.

Источник: agutinleonid / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она живет в своей квартире в США, занимается музыкой. Не исключено, что скоро певец погуляет на свадьбе и своей младшей дочери, по словам Леонида, Лиза встречается с 24-летним гитаристом Джоном, который не так давно сделал ей предложение.