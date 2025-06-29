Известный российский шоумен случайно попал на «свадьбу века» к Джеффу Безосу. Вы сильно удивитесь, узнав, как ему это удалось

Александр просто гулял по Венеции Источник: Александр Цариков-Якубов

Известный в Екатеринбурге шоумен, теле- и радиоведущий, креативный директор бара Александр Цариков-Якубов попал на свадьбу к миллиардеру и основателю Amazon Джеффу Безосу. Мероприятие называют »свадьбой века» — там собрались супер-знаменитости: начиная от королевы Иордании Рании и заканчивая Ким Кардашьян. Торжество проходит в Венеции и длится целых три дня — с 26 по 29 июня. E1.RU узнал у Саши, как ему удалось проникнуть на торжество.

Кадры со свадьбы: невеста идет вместе с Ким Кардашьян Источник: Александр Цариков-Якубов

История о том, как Александр оказался на свадьбе, невероятна. Все благодаря… костюму! Публикуем рассказ от первого лица.

Вышла забавная история. В конце зимы я увидел видео с Джудом Лоу, и мне жутко понравился его льняной костюм. Я написал знакомому портному — Соне Мурашовой, спросил, можем ли мы сшить такой. К весне костюм был готов. Я обкатал его на закрытии регаты в Турции в мае, там со мной на улицах фотографировались незнакомые люди. В Стамбуле и Риме он тоже имел успех и попал на фотографии к незнакомым женщинам и мужчинам.

Мы вечером гуляли вечером по набережной в Венеции напротив Сан-Джорджо-Маджоре, там стояли журналисты и писали стенд-апы, они начали нас с подругой снимать. Когда мы дошли до одного из пирсов, там как раз парковалась стильная лодка, и ее капитан стал активно нас звать. Я решил, может, знакомый — мы подошли. Шкипер пригласил на лодку и настойчиво называл меня Джудом. Отчалили. И где-то на середине дороги он связался с кем-то по рации и, видимо, ему сообщили, что Джуд не является гостем. Капитан извинился и вернул нас назад.