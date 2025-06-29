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Развлечения Известный российский шоумен случайно попал на «свадьбу века» к Джеффу Безосу. Вы сильно удивитесь, узнав, как ему это удалось

Известный российский шоумен случайно попал на «свадьбу века» к Джеффу Безосу. Вы сильно удивитесь, узнав, как ему это удалось

Александра Царикова-Якубова позвали на торжество прямо с улицы

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Александр просто гулял по Венеции | Источник: Александр Цариков-ЯкубовАлександр просто гулял по Венеции | Источник: Александр Цариков-Якубов

Александр просто гулял по Венеции

Источник:

Александр Цариков-Якубов

Известный в Екатеринбурге шоумен, теле- и радиоведущий, креативный директор бара Александр Цариков-Якубов попал на свадьбу к миллиардеру и основателю Amazon Джеффу Безосу. Мероприятие называют »свадьбой века» — там собрались супер-знаменитости: начиная от королевы Иордании Рании и заканчивая Ким Кардашьян. Торжество проходит в Венеции и длится целых три дня — с 26 по 29 июня. E1.RU узнал у Саши, как ему удалось проникнуть на торжество.

Кадры со свадьбы: невеста идет вместе с Ким Кардашьян

Источник:

Александр Цариков-Якубов

История о том, как Александр оказался на свадьбе, невероятна. Все благодаря… костюму! Публикуем рассказ от первого лица.

Вышла забавная история. В конце зимы я увидел видео с Джудом Лоу, и мне жутко понравился его льняной костюм. Я написал знакомому портному — Соне Мурашовой, спросил, можем ли мы сшить такой. К весне костюм был готов. Я обкатал его на закрытии регаты в Турции в мае, там со мной на улицах фотографировались незнакомые люди. В Стамбуле и Риме он тоже имел успех и попал на фотографии к незнакомым женщинам и мужчинам.

Тот самый костюм Джуда Лоу | Источник: whoopsee.it / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Тот самый костюм Джуда Лоу | Источник: whoopsee.it / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: whoopsee.it / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: whoopsee.it / instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мы вечером гуляли вечером по набережной в Венеции напротив Сан-Джорджо-Маджоре, там стояли журналисты и писали стенд-апы, они начали нас с подругой снимать. Когда мы дошли до одного из пирсов, там как раз парковалась стильная лодка, и ее капитан стал активно нас звать. Я решил, может, знакомый — мы подошли. Шкипер пригласил на лодку и настойчиво называл меня Джудом. Отчалили. И где-то на середине дороги он связался с кем-то по рации и, видимо, ему сообщили, что Джуд не является гостем. Капитан извинился и вернул нас назад.

Ну что, похож? | Источник: Александр Цариков-ЯкубовНу что, похож? | Источник: Александр Цариков-Якубов
Источник: Александр Цариков-ЯкубовИсточник: Александр Цариков-Якубов

Весь мир обсуждает свадьбу миллиардера Джеффа Безоса с журналисткой Лорен Санчес. Шикарная брюнетка так ловко окрутила основателя интернет-компании Amazon.com, что тот ушел от жены. В 2023 году предприниматель сделал возлюбленной предложение. Увидев 30-каратное кольцо с розовым бриллиантом, Лорен была на седьмом небе от счастья.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Свадьба Венеция Знаменитость Джефф Безос Лорен Санчес Шоумен
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