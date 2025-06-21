«Я не из тех стариков, которые просто плывут по течению»: стильный дедушка стал звездой соцсетей — видео

Источник: Городские медиа

Он подскажет, какой выбрать бомбер и как подобрать к образу кроссовки. Дедушка Виктор — так представляется в соцсетях 84-летний пенсионер. Его аккаунт появился в Сети в середине апреля, а у роликов уже миллионы просмотров и тысячи лайков.

Пенсионер из Москвы позиционирует себя как художника и модель, составляет образы из «Пинтереста» и показывает молодежи, как сочетать и носить модные вещи. Интриги добавляет то, что Виктор с удовольствием общается с подписчиками, делится кадрами с модельных съемок, но ничего не рассказывает о своем прошлом и личной жизни. Говорит только, что родился в ХМАО, и шутит, что с детства любил головные уборы.

«Знаете, война же была, когда я родился. Были одни валенки на всех. Шарфом тебя замотают в какой-то полушубок. Сейчас, когда я вижу, что столько одежды, столько интересной одежды, что можно наконец-то прилично одеться», — обращается Виктор к подписчикам.