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Развлечения «Я не из тех стариков, которые просто плывут по течению»: стильный дедушка стал звездой соцсетей — видео

«Я не из тех стариков, которые просто плывут по течению»: стильный дедушка стал звездой соцсетей — видео

Виктор набирает миллионы просмотров и показывает молодежи, как носить их вещи

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Источник:

Городские медиа

Он подскажет, какой выбрать бомбер и как подобрать к образу кроссовки. Дедушка Виктор — так представляется в соцсетях 84-летний пенсионер. Его аккаунт появился в Сети в середине апреля, а у роликов уже миллионы просмотров и тысячи лайков.

Пенсионер из Москвы позиционирует себя как художника и модель, составляет образы из «Пинтереста» и показывает молодежи, как сочетать и носить модные вещи. Интриги добавляет то, что Виктор с удовольствием общается с подписчиками, делится кадрами с модельных съемок, но ничего не рассказывает о своем прошлом и личной жизни. Говорит только, что родился в ХМАО, и шутит, что с детства любил головные уборы.

«Знаете, война же была, когда я родился. Были одни валенки на всех. Шарфом тебя замотают в какой-то полушубок. Сейчас, когда я вижу, что столько одежды, столько интересной одежды, что можно наконец-то прилично одеться», — обращается Виктор к подписчикам.

Фоловеры стильного дедушку с серебряной окладистой бородой поддерживают, желают ему здоровья. Он, в свою очередь, призывает всех заботиться о себе, говорит, что в любом возрасте стиль и уход за собой определяют отношение к жизни.

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Елена Вахрушева
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