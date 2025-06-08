«Нужно быть очень самоуверенной». Флейтистка из России попала в Болливуд и стала солисткой индийской рок-группы

Флейта сопровождает Анну повсюду Источник: Анна Борисова

26-летняя Анна Борисова из Челябинска влюбилась в незнакомую культуру из-за случайного трека, переехала в Индию и живет на две страны. Она играет на флейте, выступает на многомиллионную аудиторию и параллельно воспитывает сына. «Похоже на сказку!» — скажете вы. А вот и нет. Настоящая история из Болливуда — в материале 74.RU

Источник: Doordarshan National / Waves.com

«Очень красивая песня»

Анна начала ходить в музыкальную школу с десяти лет и сразу выбрала редкий профиль — флейту:

— Мне предложили разные инструменты, сыграли на фортепиано, трубе, гитаре, барабанах и на блокфлейте, свирели. Мне она понравилась больше всех, решила: хочу играть на дудочке. И всё.

Вскоре к занятиям добавился вокал, девочка начала участвовать в конкурсах, выступала и даже записала сборник своих песен, который после того, как выпустилась из музыкальной школы, подарила любимым педагогам. По специальности «флейта» Анна поступила в колледж искусств и тогда случайно заинтересовалась индийской музыкой.

— Я сидела во «ВКонтакте» и увидела название «Очень красивая песня на индийском языке». Включила и начала плакать, сразу появилось желание попробовать это спеть. Потом уже нашла записи этого певца, Ариджита Сингха, он очень известен в Индии. И я «заболела» Индией, мама вспоминает, что я всё завешала плакатами, постерами, когда у нас проходили всякие выставки-ярмарки, скупала индийские наряды, — рассказывает Анна.

В Индии свою страсть к традиционной одежде Анна реализовала сполна Источник: Анна Борисова

Анна начала записывать каверы на индийские песни, выкладывать их в соцсети, обзавелась подписчиками из-за рубежа, но в какой-то момент перегорела.

— Еще с 2019 года я начала работать педагогом и временно ушла в преподавание совсем. Старалась работать не в одном каком-то месте, а в разных, чтобы развивать себя, — объясняет она.

В 2021 году у Анны родился сын, об отце которого героиня вспоминать не любит. Мальчик уже делает первые творческие успехи:

— Он очень хорошо стал рассказывать стихи, мы заняли в садике первое место, а в следующем году заявим его на региональный фестиваль, — гордо сообщает молодая мама.

«Перед каждым эпизодом мы призывали Лакшми»

На шоу индийского канала Doordarshan National под названием Battle of Bands International Анну пригласили старые знакомые: еще в 2019 году она проходила отбор для передачи Dil Hai Hindustani. Тогда она специально ездила в Москву на кастинг, но не прошла дальше. Признается, что даже рада:

— Это был мой первый опыт, я не была такой уверенной в себе, какой потом себя показала, — утверждает она.

Тем не менее один из организаторов сохранил контакты Анны и в начале 2025 года позвал ее в новую программу. Главная загвоздка была в том, чтобы быстро собрать бенд: одиночных участников на шоу не ждали.

— Я написала своему другу Кришне, с которым мы уже семь лет были подписаны друг на друга в соцсетях. Он певец. Рассказала, что пришло приглашение от канала Doordarshan, что шоу невероятного масштаба… Конечно, он был только за и стал солистом. Помог мне с барабанщиком, гитаристом. Так получилось, что у нас сложилась группа Raga Rebels из четырех человек — три мальчика и я, — улыбается Анна. — Понимаете, чтобы создать бенд, потом выступать перед такими гуру, там очень сильное жюри… Надо быть очень самоуверенным, чтобы на это пойти.

Кажется, уверенности в себе квартету хватает Источник: Анна Борисова

Чтобы попасть на шоу, группа должна была пройти отбор по видео. Но из-за напряженного графика долго не удавалось собраться и записать ролик.

— Я понимала, что есть только один день записать и отправить это видео, а я как раз чувствовала себя плохо, словила сильную диарею, температура 40, — рассказывает Анна. — Приехала на студию, мне, конечно, говорят: «Ну ты что, может быть, не сегодня?» А если не сегодня, то всё, до свидания, Battle of the Bands. И я сказала: «Нет, давайте записываться, давайте делать».

Группа создала больше десятка дублей, ролик отправили менеджеру и через несколько дней узнали, что прошли кастинг. На всякий случай команда шоу связалась с музыкантами, попросила спеть вместе живьем, и только после этого Raga Rebels официально попали на шоу.

— Я, честно, не ожидала, потому что по всей стране выбрали 12 бендов, были участники из Лондона, Непала, Шри-Ланки, Маврикия, — рассказывает Анна. — Мы поняли, что времени расслабляться не будет. За месяц мы сделали восемь разноплановых номеров, на подготовку каждой песни давали всего по два дня, это очень мало.

Песни группа исполняла на хинди, а в композиции добавили элементы раги — сложного лада, на котором основывается традиционная индуистская музыка. В финал музыкантам попасть не удалось, но по итогам трех эпизодов шоу выступление Raga Rebels признали лучшим. Многие члены жюри оценили навык Анны переключаться от пения к игре на флейте и обратно — технически это непросто.

Источник: Doordarshan National / Waves.com

— Я вообще от себя не ожидала такого взлета, не думала, что так могу. Индия — это сакральная страна, — уверяет она. — Там у меня всё время было такое состояние… Я выхожу на сцену, и у меня ноль сомнений в том, что я делаю. Никакой неловкости. Ощущение, что ты растворяешься в музыке, людях, публике. Ощущение абсолютного доверия.

Анна считает, что ей очень помогал традиционный местный ритуал: перед каждым выступлением участники Battle of Bands совершали обряд пуджи.

— Мы обращаемся к богу Ганеше, богине Лакшми, все хлопают, вот так это происходит. После этого ритуала, выходя на сцену, ты не чувствуешь себя в бою, на состязании. Всё напряжение уходит, будто ты дома.

Члены жюри охотно общались с участниками Источник: Анна Борисова

Нарушить равновесие не могли даже своеобразные и внезапные шутки ведущих: в первом эпизоде, когда показывали визитку группы, Анне заклеили рот и только на сцене скотч сняли.

— Сказали, будешь говорить без остановки, — без тени негатива вспоминает Анна. — В другой раз надо было перед камерой есть пани-пури (индийский стритфуд, рисовые шарики с начинкой. — Прим. ред.), в третий — сказать что-то на хинди. То есть это и актерская тренировка была.

Хотя Raga Rebels не победили, группу заметили менеджеры, и Анна рассчитывает работать с ними дальше. Впрочем, выступления перед публикой не предел ее мечтаний.

— Я бы хотела сама писать музыку, продвигать какой-то интересный жанр, может быть фолк с индийскими и российскими мотивами, что-то межнациональное. Мне важно совершенствоваться, создавать новое.

«Новый год в Индии — это очень скучно»

А впервые Анна оказалась в Индии два года назад, когда ей пришло предложение выступать с сольными номерами на флейте. Сезон, когда музыканты в этой стране особенно востребованы, начинается с праздника Дивали.

Дивали («фестиваль огней») — главный индийский и индуистский праздник, знаменующий победу добра над злом. Празднование занимает целую неделю в конце октября — начале ноября.

А вот западный Новый год в Индии почти не празднуют, и в это время Анна особенно сильно скучала по родным.

— Как только Новый год, приходила тоска, я начинала слушать русскую музыку, «Никого не будет в доме» и так далее… Новый год в Индии — это очень скучно, особенно в Дели, ты не увидишь там, чтобы пальма была украшена мишурой. Да и в другое время тоскую по России, как без этого? Корнями я здесь.

Анна уже дважды проводила почти по полгода вдали от дома. Возвращалась только весной. Сын ждет Анну в Челябинске. Впервые надолго расстаться с мамой мальчику пришлось еще до двух лет. Решиться оставить ребенка с бабушкой и дедушкой было сложно, но родители поддержали Анну.

— У мамы вообще нет сомнений, что я иду тем путем, который должен быть. Но это, на самом деле, тяжелое решение. Я понимаю, что пропускаю, как мой ребенок растет, это непростой для меня момент. Я не вижу многие моменты лично, поэтому прошу отправлять мне видео, фото, мы каждый день общаемся онлайн. Я всё время чувствую, что мой ребенок получает всё нужное.

При этом Анна признается, что никогда не хотела бы жить в Индии постоянно. Дома проще заниматься здоровьем, да и климат получше.

— В Индии хорошо зимовать, но к концу весны там уже страшная жара, потом в июне начинается сезон дождей, целыми днями льет и льет, люди не выходят из дома, — рассказывает она.

Анна добавляет, что в России вообще много хорошего.

— У нас в Челябинске классный театр оперы и балета. Я всегда начинаю по нему скучать в поездках, правда! Здорово, что есть доступ и к природе, — говорит она. — Мы с сыном любим гулять в лесу недалеко от дома. И я не понимаю, когда деревья вырубают и строят магазины. Их же везде полно, неужели нельзя перейти дорогу? Я мечтала бы, наверное, развивать у нас индийскую музыку: создавать центры музыкальной культуры или учредить конкурс. Пока в России это направление развито мало.

«Спрашивают, почему в России все грустные»

А еще за рубежом Анна начала больше ценить привычные вещи, например электричество, чистую воду из-под крана, любимые блюда.

— Рис бирьяни я люблю. Но есть каждый день рис — очень скучно, — смеется Анна. — В Индии я тоже стараюсь показывать русские традиции, то есть для гостей могу пожарить блины, сварить борщ, друзьям очень нравится этот суп. Только селедку под шубой тяжело там сделать.

Хотя дома Анне сразу хочется навернуть котлет с гречкой, в Индии она легко обходится растительной пищей.

— Я не вегетарианка, хотя в Индии, если человек занимается йогой, то он не ест мяса вообще. Я с тех пор, как туда езжу, ем только курицу, не свинину, и не говядину, конечно. Коровы в Индии — это нечто, они такие ласковые. Корова просто подходит и кладет свою головушку тебе на плечо, ты ее гладишь… После этого — нет, я ее мясо есть не смогу.

В свободное время Анне удалось много путешествовать по Индии, она с интересом посещала храмы и прониклась местной духовностью.

Индийские святыни стали для флейтистки родными Источник: Анна Борисова

Анна любит места, где почти нет туристов Источник: Анна Борисова

— В 2023 году я искупалась в реке Ганг. Мне говорили, что она очищает карму, и я реально это почувствовала. Всю ночь у меня была сильная температура, я не понимала, ведь приехала в Ришикеш здоровая, что это, что-то я подхватила? Нет. Я проснулась здоровой и ощутила, что во мне была какая-то чистка, — утверждает Анна. — В Индию стоит приехать просто ради того, чтобы понять эту сакральность, и многие действительно этого хотят, я вижу немало русских в аэропорту Дели, даже делегации, педагогов с детьми.

Как ни странно, язык хинди Анна никогда не учила. Знать тонкости грамматики, чтобы петь, не обязательно. Она начинала с того, что просто заучивала тексты по транслитерациям, выложенным в Сети.

— Я много слушаю оригинал, повторяю, и получается, — объясняет Анна. — Формируется опыт для правильного произношения, индийцы все слова, знаете, делают языком к нёбу, у нас совсем не так.

По тому же принципу Анна может исполнять песни и на панджаби — этот язык распространен в северо-восточной части Индии и Пакистане. А вот поддерживать беседу на хинди куда сложнее.

— Я знаю базовые вещи, но для полноценного диалога, конечно, нужно пожить долгое время в Индии. Основной язык общения — английский. Причем все думают, что я специально ходила на курсы, но нет, я практиковалась с гугл-переводчиком, ну и произношение тоже, конечно, до сих пор практикую.

Анне доводится попрактиковать и другие языки.

— У меня есть подруга, которая живет в Колумбии, она учила меня испанским словам. Я теперь иногда про себя говорю: chica caliente. Это значит — «горячая девушка», — смеется Анна.

У Анны и любимый индийский город под стать ее характеру — Мумбаи. Там кипучая культурная жизнь, Болливуд, яркие краски и побережье океана. А столичный Дели — деловой, и поэтому кажется скучным.