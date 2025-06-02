Всего два знака зодиака окажутся самыми удачливыми: гороскоп на июнь от Ольги Якубовской

Овнов в июне ждет непростой период. Это время, когда начинается переоценка возможностей и ценностей.

Вы можете ощущать, что будто не дотягиваете, постоянно кажется, что могли бы лучше, и в целом чаще будете недовольны своими результатами.

Зато если есть желание и необходимость, то июнь — отличный период для Овнов, которые хотят похудеть и прийти в форму. Это отличное время для правильных диет, налаживания режима и распорядка дня.

Нужно включать в рацион витамины, так как иммунитет может быть ослаблен.

Овнам в июне нужно всё четко планировать, ставить себе новые цели и задачи и уверенно двигаться в сторону их достижения.