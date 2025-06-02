Всего два знака зодиака окажутся самыми удачливыми: гороскоп на июнь от Ольги Якубовской

Пока одни собирают чемоданы в отпуск, другие решили усердно потрудиться летом, чтобы как следует выдохнуть осенью. Но чем бы вы ни занимались, у Вселенной на каждого есть свои планы. Какие именно — могут рассказать только астрологи. Поэтому мы обратились к Ольге Якубовской, чтобы она посмотрела, чего ожидать представителям разных знаков зодиака в июне, кому не стоит принимать скоропалительных решений, а кто станет главным везунчиком первого месяца лета.
Овен
Овнов в июне ждет непростой период. Это время, когда начинается переоценка возможностей и ценностей.
Вы можете ощущать, что будто не дотягиваете, постоянно кажется, что могли бы лучше, и в целом чаще будете недовольны своими результатами.
Зато если есть желание и необходимость, то июнь — отличный период для Овнов, которые хотят похудеть и прийти в форму. Это отличное время для правильных диет, налаживания режима и распорядка дня.
Нужно включать в рацион витамины, так как иммунитет может быть ослаблен.
Овнам в июне нужно всё четко планировать, ставить себе новые цели и задачи и уверенно двигаться в сторону их достижения.
Телец
Для Тельцов июнь — отличный месяц для того, чтобы заглянуть в дальние закоулки своего сознания и начать психологическую работу над собой. Если у вас были мысли попробовать какие-либо эзотерические или психологические практики, июнь — идеальный для этого месяц. Добавьте медитации и дыхательные техники в свою жизнь.
Постарайтесь научиться получать удовольствие от уединения, погружения в свои мысли, находясь с самим собой.
Июнь для Тельцов — прекрасный период, чтобы рассмотреть и выявить все слабые места, проанализировать ошибки и больше их не допускать.
Близнецы
Близнецы в июне прочувствуют в полной мере, что значит «друзья познаются в беде».
Будут происходить ситуации, при которых обычные приятели отсеиваются, но настоящие проверенные временем друзья останутся рядом. Так что привычный круг общения может претерпеть изменения.
Если Близнецам повезет найти друга в июне, то такая дружба может стать крепкой и продлиться долгие годы.
А еще июнь — идеальный момент для составления планов и прописывания целей с их последующим достижением, в этот период мечты перестают быть просто мечтами и обретают очертания цели.
Рак
У Раков начало лета — время для продвижения по карьерной лестнице.
Благодаря усердному труду и упорству можно шагнуть сразу через несколько ступеней наверх.
Упорство и труд в июне будут замечены и вознаграждены.
А вот лень и нежелание трудиться могут привести к прямо противоположному результату, вплоть до потери рабочего места и репутации.
Даже если очень хочется и кто-то предлагает схитрить — знайте, что в этот период особенно не стоит использовать нечестные методы на пути достижения собственных амбициозных целей.
Лев
У Львов в июне есть все шансы стать более авторитетными в глазах других, а также может начаться сотрудничество с иностранными коллегами или партнерами.
Изучение иностранного языка может идти со скрипом, но знания будут особенно глубокими и точно укрепятся и останутся в долгосрочной памяти.
Также можно удачно повысить квалификацию или получить дополнительное образование.
Первый месяц лета для Львов нельзя назвать удачным в плане деловых поездок или отпуска в дальние страны. Зато это хорошее время для получения визы, вида на жительство или гражданства.
Дева
Для Дев июнь — месяц, когда стоит морально подготовиться к сложным ситуациям. В какой-то момент может показаться, что жизнь постоянно испытывает вас на прочность.
Первый месяц лета — неудачный период для получения кредитов или займов, а также инвестирования. А вот возврат долгов очень предпочтителен.
Вам стоит быть крайне осторожным в вопросах законодательства и не нарушать правила, потому что кажущаяся мелочь может обернуться серьезными проблемами.
В июне откажитесь от экстремальных и других ситуаций, где вы можете подвергать себя риску. Даже если вы давно запланировали, например, прыгнуть с парашютом, сейчас неудачное для этого время.
Весы
Весам июнь принесет укрепление разного рода взаимоотношений, повысится уровень доверия к партнеру.
Если в личных отношениях у вас были сложности и недопонимания, и они были на волоске, лучшим решением сейчас будет просто переждать некоторое время: кризис скоро уйдет, и отношения снова наладятся. Пройдя определенные трудности, ваш союз станет только крепче.
С деловыми партнерами отношения также могут становиться крепче, и уверенность в них будет расти.
Если ваша деятельность имеет отношение к выходу в соцсети, то в июне вы можете подвергаться хейту и безосновательной критике со стороны окружающих людей, в связи с чем могут возникать трудности с выступлениями, вы можете чувствовать себя крайне некомфортно. Но помните, что хейт — признак вашей растущей популярности.
Скорпион
Скорпионам в июне стоит направить фокус внимания на вопросы здоровья: есть риск затяжных болезней с осложнениями. Могут обостряться хронические заболевания, и вы можете чувствовать, как ваш иммунитет ослабевает.
Так что первый месяц лета — хорошее время для оздоровительных процедур и очищения организма.
На работе могут появляться новые обязанности, сложные и требующие максимального уровня вашей вовлеченности и ответственности, так что болеть некогда.
Могут возникать неразрешимые вопросы в отношениях с коллегами, конфликты и споры.
Если вы задумываетесь о смене места работы, то это не самый лучший период — лучше немного переждать.
Стрелец
Стрельцов в июне увлекают хобби, связанные с высотой, например скалолазание, скалодром, походы в горы или что-то похожее.
Круг интересов может сокращаться, и вы сфокусируетесь на каком-то одном хобби.
В первый месяц лета достаточно высок риск расстаться с любимым человеком, но если вдруг вам удастся преодолеть этот кризис, отношения могут выйти на качественно новый уровень.
Если ваше сердце свободно, в отношениях вы не состоите, а находитесь в активном поиске, то в июне будет сложновато кого-то найти, даже если вы чувствуете себя одиноко.
Козерог
Козерогам июнь несет вовлеченность в семейные разборки, конфликты, даже если они на первый взгляд совсем его не касаются.
Могут предстоять непростые разговоры с родителями и родственниками, ощущение груза ответственности и долга перед родными добавляет сложных эмоций и переживаний.
В первый месяц лета Козероги больше, чем когда-либо, могут ощущать на себе давление со стороны семьи.
Захочется побыть наедине со своими мыслями, отгородиться от других людей, слушать только свои желания.
Если будут подниматься вопросы, касающиеся недвижимости, то сроки их решения могут затянуться очень надолго. Если вы планируете снимать квартиру, то могут возникать трудности с арендодателем. Если начать ремонт, то конца и края ему не будет видно. А вот уже начавшийся давно ремонт как раз может успешно завершиться в июне.
Водолей
У Водолеев в июне начинается более серьезное отношение к обучению, когда вы фильтруете поступающие знания.
Стоит внимательно перепроверять входящую информацию и не транслировать ее дальше, если у вас нет уверенности в ее достоверности.
Если вам в июне нужно получить какие-то важные документы, справки, сменить паспорт, получить визу и т. д., нужно быть морально готовыми к тому, что этот процесс может значительно затянуться и будет крайне трудоемким. Да и в целом при работе с любой документацией следует относиться к ней предельно серьезно, перепроверять всё, не подписывать документы не глядя, читать мелкий шрифт и сноски со звездочкой. Особенно обратите на такие мелочи внимание, если вы собираетесь покупать дорогостоящую технику или средства передвижения.
Отношения с близкими могут значительно улучшиться, но нужно быть готовыми к тому, что этот круг может существенно сократиться.
Рыбы
У Рыб в июне могут возникать финансовые трудности, сильно ощущается нехватка денежных средств.
Чтобы постараться это минимизировать, нужно четко понимать свои расходы и доходы, начать вести домашнюю бухгалтерию, учитывать траты в специальных приложениях или хотя бы просто в заметках телефона, чтобы легче можно было оптимизировать расходы и не тратиться на ерунду. Так что начинаем вести планер и придерживаемся его.
Несмотря на это, в июне Рыб могут ожидать достаточно крупные и серьезные покупки.
В первый месяц лета очень важно постараться правильно рассчитывать не только материальные ресурсы, но и нематериальные: свои возможности, силы, время.
Следует воздержаться от кредитов и постараться не брать денег в долг.