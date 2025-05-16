Актер Александр Петров показал милые фото с женой

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров показал милые фото с женой. Телезвезда с любимой 15 мая посетили футбольный матч (6+) «Спартака» с «Ростовом».
«Вперед, Спартак!», — написал у себя в телеграм-канале телезвезда.
После игры Александр Петров с супругой, 23-летней Викторией Антоновой, задержались на трибунах, чтобы пофотографироваться на поле. Для пары сделали именные футболки с датой их рождения. Не оставили без внимания и новорожденного сына телезвезды.
Но Петров был увлечен не только созданием контента. Между делом он нашел новую идею для реализации в кино.
«Круто! Дети (несколько человек) после матча „Спартак“ — „Ростов“ „заряжают“, а трибуны им отвечают! Спартак — народная команда! Классная была бы сцена в кино! Возьму на заметку», — поделился актер у себя в соцсетях.
Напомним, переславский актер внезапно для всех женился в сентябре 2023 года. По его рассказам, с будущей женой он познакомился случайно, благодаря ее маме. В феврале телезвезда купил дом мечты. А в начале апреля у Петрова родился первенец.