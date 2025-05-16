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Развлечения Актер Александр Петров показал милые фото с женой

Актер Александр Петров показал милые фото с женой

Телезвезда с супругой сходили на футбольный матч

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Александр Петров выложил семейные кадры с женой | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров выложил семейные кадры с женой | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров выложил семейные кадры с женой

Источник:

actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров показал милые фото с женой. Телезвезда с любимой 15 мая посетили футбольный матч (6+) «Спартака» с «Ростовом».

«Вперед, Спартак!», — написал у себя в телеграм-канале телезвезда.

После игры Александр Петров с супругой, 23-летней Викторией Антоновой, задержались на трибунах, чтобы пофотографироваться на поле. Для пары сделали именные футболки с датой их рождения. Не оставили без внимания и новорожденного сына телезвезды.

Александр Петров с женой посетили футбольный матч «Спартака»

Источник:

Саша Петров / Telegram

Но Петров был увлечен не только созданием контента. Между делом он нашел новую идею для реализации в кино.

«Круто! Дети (несколько человек) после матча „Спартак“ — „Ростов“ „заряжают“, а трибуны им отвечают! Спартак — народная команда! Классная была бы сцена в кино! Возьму на заметку», — поделился актер у себя в соцсетях.

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Напомним, переславский актер внезапно для всех женился в сентябре 2023 года. По его рассказам, с будущей женой он познакомился случайно, благодаря ее маме. В феврале телезвезда купил дом мечты. А в начале апреля у Петрова родился первенец.

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