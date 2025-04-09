Актер Александр Петров показал своего сына и назвал жену богиней: видео

Александр Петров объявил о пополнении в семье Источник: Городские медиа

Звезда фильма «Лед» (6+) и сериала «Полицейский с Рублевки» (16+) 36-летний Александр Петров впервые стал отцом. Первенец появился на свет 6 апреля. Правда, первые дни новость держали в секрете.

«Добро пожаловать на нашу планету, Фёдор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — написал актер 9 апреля в соцсетях (орфография и пунктуация автора. — Прим. ред.).

Кстати, беременность жены Александра Виктории держали в секрете до декабря 2024 года. О будущем прибавлении в семье пара объявила совместным фото из отпуска. Подробности смотрите в нашем видео выше .

Александр Петров родился в Переславле-Залесском Ярославской области в семье медсестры и электрика. После школы поступил в местный институт, но еще на первом курсе отчислился и подался в Москву. Александр поступил в московский РАТИ-ГИТИС, попав в группу с Александром Палем («Горько!» (16+)) и Александром Молочниковым («Чемпионы» (6+)). Актер знаменит своими ролями в сериалах «Обнимая небо» (18+) и «Звоните ДиКаприо!» (18+), а также в фильмах «Гоголь» (16+), «Т-34» (12+) и «Текст» (18+).

Александр Петров рассказал, как назвал сына Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С прибавлением в семье ярославского актера поздравляла даже актриса из Мексики Барбара де Рехиль. Накануне Петров проявил свои отцовские навыки на экране — в комедии «Василий» (16+), которая не так давно отгремела в кинотеатрах. Александру пришлось взять под опеку четверых детей.

Что известно о жене Саши Петрова

Напомним, российская кинозвезда объявил о новом романе феерично, опубликовав фото из ЗАГСа Барвихи 15 сентября 2023 года. Он женился на незнакомке внезапно для своих фанатов и друзей после длительных отношений с актрисой Стасей Милославской. Его избранницей стала 22-летняя Виктория Антонова — девушка не из киноиндустрии.

Спустя полтора года после свадьбы у Саши и Вики появился первенец Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Александр Петров поделился радостной новостью: 6 апреля 2025 года он стал папой Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мы дома о чем-то разговаривали. Я говорю: „Давай выходи за меня замуж. Кольца пока нет“. На следующий день мы поехали в ЗАГС. Не было ни одной мысли сомнения ни у меня, ни у нее. На следующий день после ЗАГСа я позвонил маме. Сказал: „Я женился“. А они с Викой тогда еще не были знакомы. Мама такая: „Сыночек, я тебя поздравляю!“ Это та ситуация, когда у тебя нет ни малейшего сомнения в том, что ты делаешь. Потому что ты четко понимаешь, что это твоя любимая женщина, твой соратник, твой друг», — рассказывал ранее в интервью Александр Петров.

Как рассказывал сам актер, они познакомились в одном из кафе на Патриках благодаря маме Виктории. А предложение Саша сделал веткой в Подмосковье. После свадьбы актер не стал скрывать избранницу: он много рассказывает о супруге в интервью, публикует совместные фото и посвящает ей стихи.

От свадьбы пара отказываться не стала. Торжество закатили спустя пару месяцев после росписи, среди гостей были король шоу-бизнеса Филипп Киркоров, актер Сергей Бурунов, шоумен Игорь Верник и другие звездные гости. Накануне праздника Вика устроила девичник в купальниках, подруги сделали ей сюрприз — принесли торт с изображением Серкана Болата (героя турецкого сериала «Постучись в мою дверь» (18+). — Прим. ред.).

Где сейчас актер

За полтора года совместной жизни Александр и Виктория много путешествовали, они вместе побывали в Турции, Италии, а также на Мальдивах и в родном для актера Переславле-Залесском.

Актер опубликовал семейные фото в социальных сетях Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Накануне появления первенца Александр Петров купил свой первый дом. Он выбрал коттедж в подмосковном поселке с небольшим участком. Как он признавался в соцсетях, этот вариант оказался домом его мечты.

До переезда он озаботился продажей своего московского пентхауса, где жил с Милославской. За двушку площадью 131 квадратный метр актер просил 57 миллионов рублей.

Саша Петров обосновался в коттедже в Московской области Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)