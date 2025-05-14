Хайди Клум бросила вызов Каннам: самые обсуждаемые появления звезд на открытии фестиваля в 2025 году

51-летняя Хайди Клум продемонстрировала безупречную фигуру и параллельно нарушила правила фестиваля Источник: ТАСС











Во Франции стартовал 78-й Каннский кинофестиваль. В этом году звезды решили не увлекаться яркими нарядами. Организаторы ввели дресс-код на красную дорожку: запретили «голые» платья, длинные шлейфы и объемные воротники. Это сделано, чтобы избежать столпотворения на дорожке и не отвлекать внимание от конкурсных фильмов. Однако не все знаменитости были готовы принять эти правила.

Дресс-код особенно расстроил моделей, которые в предыдущие годы блистали в откровенных образах. Белла Хадид, известная своей любовью к «голым» платьям, надела наряд с большим разрезом на ноге, но на этом остановилась. Чтобы усилить впечатление, она решила выделиться другим способом — перекрасилась в блондинку.

Источник: ТАСС











Ирина Шейк, в отличие от своих коллег, играть с огнем не стала и выбрала элегантный наряд от Армани. Пышно, эффектно, но при этом без пошлости — модель претендует на звание королевы Канн в 2025 году.

Источник: ТАСС











Звезда сериала «Изобретая Анну» (18+) появилась на публике в очень необычном образе. Ее закрытое платье от Gucci издалека выглядит так, будто на актриса пришла обнаженной и лишь набросила легкую вуаль, но при ближайшем рассмотрении наряд полностью соответствует дресс-коду. Интересно, выбрала ли Джулия Гарнер такой образ специально или просто не успела найти что-то более подходящее после объявления о дресс-коде?

Источник: ТАСС











Ева Лонгория, как всегда, неотразима и удивляет не своими нарядами, а тем, как молодо она выглядит. По словам актрисы, она никогда не делала пластические операции, а весь секрет ее красоты в массаже и уходе за собой. В отличие от других звезд, Лонгория отказывалась от яркого макияжа на ковровых дорожках, и естественность добавила еще несколько очков к ее образу.

Источник: ТАСС











Один из сюрпризов организаторов фестиваля — появление на красной ковровой дорожке мэтра голливудского кино — Квентина Тарантино. Режиссер уже давно не выходит в свет, а на Каннском фестивале последний раз был аж в 2019 году.

Открыть сезон Тарантино пришел со своей молодой женой Даниэллой Пик. Пара вместе уже больше 16 лет, но, судя по нежным объятиям и поцелуям, кажется, что всего несколько месяцев.

Источник: ТАСС











Звание самого необычного платья по праву достается Холли Берри. Актриса планировала надеть совсем другой (судя по всему, более вызывающий) наряд, но после запрета на «голые» платья резко поменяла планы. Чем вдохновлялась Берри при выборе нового аутфита? Возможно, это был образ Битлджуса, или актриса пересмотрела «Теорию большого взрыва» (18+) и оделась как Шелдон Купер в косплее эффекта Доплера?

Источник: ТАСС











Председатель Каннского фестиваля Жюльет Бинош проявила себя как истинная француженка. Ее молочный костюм Симона Порта Жакмюса выгодно выделялся на фоне черных платьев и смокингов. Актриса не стала отказываться от шлейфа. Она стилизовала его под объемный капюшон, который сделал ее похожей на греческую богиню и покровительницу всех искусств.

Источник: ТАСС











Главное событие церемонии открытия — вручение золотой пальмовой ветви Роберту Де Ниро. 81-летний актер получил награду из рук Леонардо Ди Каприо за развитие кинематографа. На ковровой дорожке актер не задерживался долго, да и в выборе образа придерживался классики. Всё внимание публики Де Ниро привлек уже на сцене, когда произнес длинную речь с критикой в сторону Америки и современного общества.

На сцену открытия Каннского фестиваля также поднялась приглашенная звезда — французская певица Милен Фармер. Для всех появление звезды было новостью, потому что на ковровой дорожке ее не было. Артистка остается верна своему образу рыжеволосой роковой красотки, которая будто застыла во времени. Фармер выступила в консервативном черном шелковом платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру.

Источник: ТАСС











Во время своего выступления певица презентовала свой новый трек и почтила память режиссера Дэвида Линча, который умер в январе 2025 года.