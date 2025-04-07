Три красавицы из Ярославля вышли в полуфинал международного конкурса: разглядываем их фото

Девушки из Ярославля боролись за место в полуфинале «Мисс Офис» Источник: Андрей Пахолков











В Ярославле 5 апреля провели кастинг 16-го сезона международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2025». 14 девушек боролись за возможность попасть в полуфинал. Это удалось сделать троим из них.

Участницам конкурса предлагали показать свои таланты. Кто-то смонтировал видео, другие демонстрировали вокальные навыки или умения в живописи. Были и те, кто зацепил жюри горячими танцами.

«В мероприятии участвовали представительницы самых разных профессий из 14 местных компаний — от секретарей до руководителей высшего звена», — уточнили организаторы конкурса.

Сильнее всего жюри, в составе которого был представитель 76.RU, впечатлили три девушки: Анастасия Ермеева, Алена Гундорина и Кристина Бокова.

Слева — Анастасия Ермеева, посередине — Алена Гундорина, справа — Кристина Бокова Источник: Андрей Пахолков

Анастасия Ермеева предприниматель, занимается продвижением в сфере видеоконтента. Девушке 24 года, у нее два высших образования. Педагог английского и китайского языков, а также теле-, и радиоведущая. В свободное время занимается пением, спортом, любит читать книги.

Анастасия зачитала стихотворение на китайском языке Источник: Андрей Пахолков











Алёна Гундорина решила поразить жюри танцем. Многие остались впечатлены талантом девушки. В повседневной жизни она — маркетолог-дизайнер. Оформлена как индивидуальный предприниматель.

Алёна станцевала перед жюри Источник: Андрей Пахолков











Кристина Бокова поделилась, что на досуге любит рисовать и ездить верхом. Ей 28 лет. Кристина работает руководителем отдела логистики в ООО «Ярославская транспортно-логистическая компания».

Свитер для своего образа Кристина связала сама Источник: Андрей Пахолков

Теперь судьбу полуфиналисток решит голосование. В финал пропустят только 30 красоток из нескольких регионов. Там звёздное жюри выберет одну победительницу. Она станет обладательницей титула «Мисс Офис — 2025» и получит главный приз — 3 миллиона рублей.

Также ранее на сайте 76.RU мы предлагали читателям выбрать собственную фаворитку из числа ярославских участниц. В лидеры вышла фотограф Ольга Лобачева — она набрала 20% голосов. Во время кастинга в полуфинал Ольга получила памятный диплом от 76.RU.