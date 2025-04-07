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Развлечения «Мисс Офис» Три красавицы из Ярославля вышли в полуфинал международного конкурса: разглядываем их фото

Три красавицы из Ярославля вышли в полуфинал международного конкурса: разглядываем их фото

Члены жюри оценивали таланты участниц кастинга

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21 комментарий
Девушки из Ярославля боролись за место в полуфинале «Мисс Офис» | Источник: Андрей ПахолковДевушки из Ярославля боролись за место в полуфинале «Мисс Офис» | Источник: Андрей Пахолков

Девушки из Ярославля боролись за место в полуфинале «Мисс Офис»

Источник:

Андрей Пахолков

В Ярославле 5 апреля провели кастинг 16-го сезона международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2025». 14 девушек боролись за возможность попасть в полуфинал. Это удалось сделать троим из них.

Участницам конкурса предлагали показать свои таланты. Кто-то смонтировал видео, другие демонстрировали вокальные навыки или умения в живописи. Были и те, кто зацепил жюри горячими танцами.

«В мероприятии участвовали представительницы самых разных профессий из 14 местных компаний — от секретарей до руководителей высшего звена», — уточнили организаторы конкурса.

Сильнее всего жюри, в составе которого был представитель 76.RU, впечатлили три девушки: Анастасия Ермеева, Алена Гундорина и Кристина Бокова.

Слева&nbsp;— Анастасия Ермеева, посередине&nbsp;— Алена Гундорина, справа&nbsp;— Кристина Бокова | Источник: Андрей ПахолковСлева&nbsp;— Анастасия Ермеева, посередине&nbsp;— Алена Гундорина, справа&nbsp;— Кристина Бокова | Источник: Андрей Пахолков

Слева — Анастасия Ермеева, посередине — Алена Гундорина, справа — Кристина Бокова

Источник:

Андрей Пахолков

Анастасия Ермеева предприниматель, занимается продвижением в сфере видеоконтента. Девушке 24 года, у нее два высших образования. Педагог английского и китайского языков, а также теле-, и радиоведущая. В свободное время занимается пением, спортом, любит читать книги.

Анастасия зачитала стихотворение на китайском языке | Источник: Андрей ПахолковАнастасия зачитала стихотворение на китайском языке | Источник: Андрей Пахолков

Анастасия зачитала стихотворение на китайском языке

Источник:

Андрей Пахолков

Алёна Гундорина решила поразить жюри танцем. Многие остались впечатлены талантом девушки. В повседневной жизни она — маркетолог-дизайнер. Оформлена как индивидуальный предприниматель.

Алёна станцевала перед жюри | Источник: Андрей ПахолковАлёна станцевала перед жюри | Источник: Андрей Пахолков

Алёна станцевала перед жюри

Источник:

Андрей Пахолков

Кристина Бокова поделилась, что на досуге любит рисовать и ездить верхом. Ей 28 лет. Кристина работает руководителем отдела логистики в ООО «Ярославская транспортно-логистическая компания».

Свитер для своего образа Кристина связала сама | Источник: Андрей ПахолковСвитер для своего образа Кристина связала сама | Источник: Андрей Пахолков

Свитер для своего образа Кристина связала сама

Источник:

Андрей Пахолков

Теперь судьбу полуфиналисток решит голосование. В финал пропустят только 30 красоток из нескольких регионов. Там звёздное жюри выберет одну победительницу. Она станет обладательницей титула «Мисс Офис — 2025» и получит главный приз — 3 миллиона рублей.

Также ранее на сайте 76.RU мы предлагали читателям выбрать собственную фаворитку из числа ярославских участниц. В лидеры вышла фотограф Ольга Лобачева — она набрала 20% голосов. Во время кастинга в полуфинал Ольга получила памятный диплом от 76.RU.

Ольгу выбрали читатели 76.RU | Источник: Андрей ПахолковОльгу выбрали читатели 76.RU | Источник: Андрей Пахолков

Ольгу выбрали читатели 76.RU

Источник:

Андрей Пахолков

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Конкурс Мисс Офис Соревнование Кастинг Полуфинал Конкурс красоты
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Комментарии
21
Гость
7 апреля, 22:32
а где красота ?
Гость
7 апреля, 19:41
Замуж им надо
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