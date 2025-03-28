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Развлечения «Мисс Офис» голосование В погоне за тремя миллионами: голосуем за главную офисную красавицу в Ярославле

В погоне за тремя миллионами: голосуем за главную офисную красавицу в Ярославле

Разглядываем фотографии участниц

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29 комментариев
Девушки из Ярославля борются за участие в конкурсе | Источник: организаторы конкурсаДевушки из Ярославля борются за участие в конкурсе | Источник: организаторы конкурса

Девушки из Ярославля борются за участие в конкурсе

Источник:

организаторы конкурса

В Ярославле 5 апреля пройдет кастинг на международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2025», на котором красотки борются за три миллиона рублей. На него могли заявиться жительницы региона, работающие в местных компаниях, или ведущие собственный бизнес. Возрастное ограничение — от 20 до 35 лет.

Предлагаем вам выбрать свою фаворитку. Кто из девушек, на ваш взгляд, больше достоин участвовать в конкурсе?

Мы обязательно напишем новость о победительнице интернет-голосования. Но, важно уточнить — на результат кастинга оно не повлияет. Отдать свои голоса можно до 17:00 4 апреля.

Голосуем за «Мисс Офис — 2025»!

Анастасия Афонасьева работает в «Ренессанс Страховании» | Источник: организаторы конкурсаАнастасия Афонасьева работает в «Ренессанс Страховании» | Источник: организаторы конкурса

Анастасия Афонасьева работает в «Ренессанс Страховании»

Источник:

организаторы конкурса

Анастасии Афонасьевой 25 лет. Она старший специалист по поддержке обучения персонала в ПАО «Группа Ренессанс Страхование». В свободное время она играет в баскетбол, катается на сноуборде и занимается фитнесом. О конкурсе девушка узнала из новостей.

Кристина увлекается верховой ездой | Источник: организаторы конкурсаКристина увлекается верховой ездой | Источник: организаторы конкурса

Кристина увлекается верховой ездой

Источник:

организаторы конкурса

Кристине Боковой 28 лет. Она работает руководителем отдела логистики в «ООО Ярославская транспортно-логистическая компания». В свободное время Кристина увлекается верховой ездой, ходит в спортзал и изучает английский.

О конкурсе ей стало известно из рекламы во «Вконтакте».

Алёна Данилова выгуливает собак на досуге | Источник: организаторы конкурсаАлёна Данилова выгуливает собак на досуге | Источник: организаторы конкурса

Алёна Данилова выгуливает собак на досуге

Источник:

организаторы конкурса

Алёна Данилова из Ярославля работает администратором в ООО «Вега-авто». Ей 34 года. Алёна помогает приютам для животных и выгуливает собак.

О конкурсе Алёна узнала в интернете.

У Анастасии свой бизнес | Источник: организаторы конкурсаУ Анастасии свой бизнес | Источник: организаторы конкурса

У Анастасии свой бизнес

Источник:

организаторы конкурса

У Анастасии Ермеевой из Ярославля свой бизнес, она оформила ИП. Девушке 24 года, она занимается пением, танцами, любит читать книги и иногда снимает видео.

Анастасия прочитала статью о прошлогодней победительнице и решила сама принять участие.

Ольга занимается фотографией | Источник: организаторы конкурсаОльга занимается фотографией | Источник: организаторы конкурса

Ольга занимается фотографией

Источник:

организаторы конкурса

Ольге Лобачевой 35 лет. Она — фотограф, оформлена как индивидуальный предприниматель.

Ольга на досуге занимается спортом, о конкурсе узнала из новостей в телеграм-канале.

Виктория узнала о конкурсе в социальных сетях | Источник: организаторы конкурсаВиктория узнала о конкурсе в социальных сетях | Источник: организаторы конкурса

Виктория узнала о конкурсе в социальных сетях

Источник:

организаторы конкурса

22-летняя Виктория Никифорова работает заведующей информационным отделом в редакции районной газеты «Гаврилов-Ямский Вестник».

В свободное от работы время она занимается вокалом. О конкурсе девушка узнала во «Вконтакте».

Татьяна работает в банке | Источник: организаторы конкурсаТатьяна работает в банке | Источник: организаторы конкурса

Татьяна работает в банке

Источник:

организаторы конкурса

Татьяне Носковой из Ярославля 27 лет. Она — ведущий специалист в «Райффайзенбанке».

В свободное время занимается спортом, о конкурсе рассказала подруга.

Анастасия Романова из Рыбинска | Источник: организаторы конкурсаАнастасия Романова из Рыбинска | Источник: организаторы конкурса

Анастасия Романова из Рыбинска

Источник:

организаторы конкурса

32-летняя Анастасия Романова живет в Рыбинске и работает бахгалтером в ОАО «Волжанин».

Анне 28 лет | Источник: организаторы конкурсаАнне 28 лет | Источник: организаторы конкурса

Анне 28 лет

Источник:

организаторы конкурса

Анна Сачкова живет в Ярославле. Ей 28 лет.

Она работает арт-менеджером в Гастромаркете «Фудпарк».

Виктория любит фотографироваться | Источник: организаторы конкурсаВиктория любит фотографироваться | Источник: организаторы конкурса

Виктория любит фотографироваться

Источник:

организаторы конкурса

Виктория Спиридонова живет в Рыбинске. Ей 26 лет, девушка работает инспектором в межрайонной ИФНС по Ярославской области.

В свободное время Виктория ходит на фотосессии. О конкурсе она узнала во «Вконтакте».

За кого голосуете?

Опрос завершится 04.04.2025
Всего проголосовало: 140
Анастасия Афонасьева
Кристина Бокова
Алёна Данилова
Анастасия Ермеева
Ольга Лобачева
Виктория Никифорова
Татьяна Носова
Анастасия Романова
Анна Сачкова
Виктория Спиридонова
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Комментарии
29
Гость
1 час
Не в моих правилах судить о внешности, но это тот случай, когда все... Без шансов😪
Гость
2 часа
Все не айс, ни одной красивой
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