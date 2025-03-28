В погоне за тремя миллионами: голосуем за главную офисную красавицу в Ярославле

Кристине Боковой 28 лет. Она работает руководителем отдела логистики в «ООО Ярославская транспортно-логистическая компания». В свободное время Кристина увлекается верховой ездой, ходит в спортзал и изучает английский.

О конкурсе ей стало известно из рекламы во «Вконтакте».