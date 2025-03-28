В погоне за тремя миллионами: голосуем за главную офисную красавицу в Ярославле

В Ярославле 5 апреля пройдет кастинг на международный конкурс красоты «Мисс Офис — 2025», на котором красотки борются за три миллиона рублей. На него могли заявиться жительницы региона, работающие в местных компаниях, или ведущие собственный бизнес. Возрастное ограничение — от 20 до 35 лет.
Предлагаем вам выбрать свою фаворитку. Кто из девушек, на ваш взгляд, больше достоин участвовать в конкурсе?
Мы обязательно напишем новость о победительнице интернет-голосования. Но, важно уточнить — на результат кастинга оно не повлияет. Отдать свои голоса можно до 17:00 4 апреля.
Голосуем за «Мисс Офис — 2025»!
Анастасии Афонасьевой 25 лет. Она старший специалист по поддержке обучения персонала в ПАО «Группа Ренессанс Страхование». В свободное время она играет в баскетбол, катается на сноуборде и занимается фитнесом. О конкурсе девушка узнала из новостей.
Кристине Боковой 28 лет. Она работает руководителем отдела логистики в «ООО Ярославская транспортно-логистическая компания». В свободное время Кристина увлекается верховой ездой, ходит в спортзал и изучает английский.
О конкурсе ей стало известно из рекламы во «Вконтакте».
Алёна Данилова из Ярославля работает администратором в ООО «Вега-авто». Ей 34 года. Алёна помогает приютам для животных и выгуливает собак.
О конкурсе Алёна узнала в интернете.
У Анастасии Ермеевой из Ярославля свой бизнес, она оформила ИП. Девушке 24 года, она занимается пением, танцами, любит читать книги и иногда снимает видео.
Анастасия прочитала статью о прошлогодней победительнице и решила сама принять участие.
Ольге Лобачевой 35 лет. Она — фотограф, оформлена как индивидуальный предприниматель.
Ольга на досуге занимается спортом, о конкурсе узнала из новостей в телеграм-канале.
22-летняя Виктория Никифорова работает заведующей информационным отделом в редакции районной газеты «Гаврилов-Ямский Вестник».
В свободное от работы время она занимается вокалом. О конкурсе девушка узнала во «Вконтакте».
Татьяне Носковой из Ярославля 27 лет. Она — ведущий специалист в «Райффайзенбанке».
В свободное время занимается спортом, о конкурсе рассказала подруга.
32-летняя Анастасия Романова живет в Рыбинске и работает бахгалтером в ОАО «Волжанин».
Анна Сачкова живет в Ярославле. Ей 28 лет.
Она работает арт-менеджером в Гастромаркете «Фудпарк».
Виктория Спиридонова живет в Рыбинске. Ей 26 лет, девушка работает инспектором в межрайонной ИФНС по Ярославской области.
В свободное время Виктория ходит на фотосессии. О конкурсе она узнала во «Вконтакте».
За кого голосуете?