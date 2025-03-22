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Развлечения Выигрываем миллион? эксперимент Охота за миллионом рублей: итоги пятой недели лотерейного эксперимента

Охота за миллионом рублей: итоги пятой недели лотерейного эксперимента

Сколько денег удалось выиграть за это время

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18 комментариев
Сколько денег можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько денег можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько денег можно выиграть в лотерею

Источник:

Пошла пятая неделя лотерейного эксперимента редакции 76.RU. Каждые семь дней мы покупаем билеты от «Столото» и «Национальной» лотереи, чтобы проверить, сколько денег нам удастся выиграть. Цель — проверить, удастся ли сорвать крупный куш.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

Первый билет от «Столото» лотереи «Все или ничего» мы купили за 150 рублей на сайте. Суть розыгрыша — отметить 12 чисел. Суперприз — больше 10 миллионов рублей. Выиграть его можно, не угадав ни одного числа, или угадав все. Наша интуиция подвела — мы остались без награды.

Билет лотереи «Цветные шары» от «Национальной лотереи» стоил 100 рублей. Суть такова: случайным образом выпадает 35 чисел из 48. Выигрыш можно получить, если выбранные вами 6 чисел выпали во время розыгрыша. Чем раньше они выпадают — тем выше выигрыш. А если все выбранные числа выпадут на шестом ходу, можно получить суперприз. В нашем тираже он составлял 50 миллионов рублей.

Но, выиграть суперприз было не суждено. Да и вообще, выиграть хоть что-то. На этой неделе в сумме потратили 250 рублей, а выигрыш оказался нулевым.

Итог за пять недель: выиграно — 200 рублей, потрачено — 1200. В минусе ровно на тысячу.

Ранее мы публиковали итоги новогоднего эксперимента с лотерейными билетами.

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Лотерейные билеты Эксперимент Национальная лотерея Столото Выигрыш
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Комментарии
18
Гость
3 часа
я читал пару раз что наивные украли билеты на миллионы рублей и НИЧЕГО НЕ ВЫИГРАЛИ, ни рубля Выигрыши есть только по ТВ, у владельца Sаркисяна и крыши
Гость
2 часа
Купите трех томник Кудрявцева.. И Прочитайте раздел - Теория игр и закончите с этим маразмом..
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