Охота за миллионом рублей: итоги пятой недели лотерейного эксперимента

Сколько денег можно выиграть в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пошла пятая неделя лотерейного эксперимента редакции 76.RU. Каждые семь дней мы покупаем билеты от «Столото» и «Национальной» лотереи, чтобы проверить, сколько денег нам удастся выиграть. Цель — проверить, удастся ли сорвать крупный куш.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

Первый билет от «Столото» лотереи «Все или ничего» мы купили за 150 рублей на сайте. Суть розыгрыша — отметить 12 чисел. Суперприз — больше 10 миллионов рублей. Выиграть его можно, не угадав ни одного числа, или угадав все. Наша интуиция подвела — мы остались без награды.

Билет лотереи «Цветные шары» от «Национальной лотереи» стоил 100 рублей. Суть такова: случайным образом выпадает 35 чисел из 48. Выигрыш можно получить, если выбранные вами 6 чисел выпали во время розыгрыша. Чем раньше они выпадают — тем выше выигрыш. А если все выбранные числа выпадут на шестом ходу, можно получить суперприз. В нашем тираже он составлял 50 миллионов рублей.

Но, выиграть суперприз было не суждено. Да и вообще, выиграть хоть что-то. На этой неделе в сумме потратили 250 рублей, а выигрыш оказался нулевым.

Итог за пять недель: выиграно — 200 рублей, потрачено — 1200. В минусе ровно на тысячу.