Скупаем ради миллиона: итоги лотерейного эксперимента на этой неделе

Удалось ли ярославне выиграть в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мы продолжаем лотерейный эксперимент. Каждую неделю редакция покупает два билета от «Столото» и «Национальной лотереи». Цель — проверить, удастся ли сорвать крупный куш. И сравнить, сколько денег будет потрачено, а сколько выиграно.

В прошлый раз нам удалось поймать небольшой улов. А что же будет на этой неделе?

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

От «Национальной лотереи» в этот раз купили билет розыгрыша «4х4» в приложении. Суперприз составляет от 5 миллионов рублей. Суть проста: на каждом билете указаны 16 не повторяющихся чисел от 1 до 80. Нужно выбрать любой понравившийся билет и ждать розыгрыша, чтобы узнать, была ли комбинация выигрышной.

Наша комбинация выигрышной не была. 100 рублей потрачено впустую.

Переходим к «Столото». Там, тоже в приложении, приобрели билет «Забава от Русского лото». Там нужно отметить 12 чисел. Минимальный суперприз — 5 миллионов рублей. Его можно выиграть, угадав все числа, либо ни одного.

Суперприз нам не достался, но 100 рублей получили. Эта сумма равняется стоимости билета.

За первые четыре недели эксперимента выиграно: 200 рублей, потрачено 950. В минусе на 750 рублей.