Стадион разразился овациями: ярославцы устроили аншлаг на ледовом шоу Этери Тутберидзе. Фото

20 марта в Ярославле в «Арене-2000» прошло ледовое шоу команды Этери Тутберидзе (0+). Тысячи горожан выстроились в очереди при входе на стадион.

На ярославской ледовой арене свое мастерство продемонстрировали спортсмены, которые уже блеснули на мировых и российских чемпионатах, а так же на олимпийских играх: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка России Софья Акатьева, чемпионка мира и европы Елизавета Туктамышева и другие. Два часа фигуристы показывали сложные элементы и танцы.