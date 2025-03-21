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Развлечения фоторепортаж Стадион разразился овациями: ярославцы устроили аншлаг на ледовом шоу Этери Тутберидзе. Фото

Стадион разразился овациями: ярославцы устроили аншлаг на ледовом шоу Этери Тутберидзе. Фото

Показываем кадры с выступления фигуристов

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Как прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе в Ярославле

Источник:

20 марта в Ярославле в «Арене-2000» прошло ледовое шоу команды Этери Тутберидзе (0+). Тысячи горожан выстроились в очереди при входе на стадион.

Этери Тутберидзе — тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

На ярославской ледовой арене свое мастерство продемонстрировали спортсмены, которые уже блеснули на мировых и российских чемпионатах, а так же на олимпийских играх: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка России Софья Акатьева, чемпионка мира и европы Елизавета Туктамышева и другие. Два часа фигуристы показывали сложные элементы и танцы.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал на ледовом шоу Этери Тутберидзе, где заснял мастерство ее учеников.

Спортсмены под музыку исполняли трюки и танцы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСпортсмены под музыку исполняли трюки и танцы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Спортсмены под музыку исполняли трюки и танцы

Источник:
Некоторые выступали дуэтом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые выступали дуэтом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые выступали дуэтом

Источник:
Зрители любовались не только катанием, но и световым шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители любовались не только катанием, но и световым шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители любовались не только катанием, но и световым шоу

Источник:
Невероятный элемент | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНевероятный элемент | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Невероятный элемент

Источник:
В шоу были отсылки на массовую культуру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ шоу были отсылки на массовую культуру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В шоу были отсылки на массовую культуру

Источник:
В шоу было много эмоциональных моментов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ шоу было много эмоциональных моментов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В шоу было много эмоциональных моментов

Источник:
Фигуристы выступали словно в театре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФигуристы выступали словно в театре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фигуристы выступали словно в театре

Источник:
На льду было много прыжков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа льду было много прыжков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На льду было много прыжков

Источник:
Разнообразие выступлений впечатляло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазнообразие выступлений впечатляло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разнообразие выступлений впечатляло

Источник:
Романтика на льду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРомантика на льду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Романтика на льду

Источник:
Зрители поддержали выступление фонариками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители поддержали выступление фонариками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители поддержали выступление фонариками

Источник:
Алина Загитова выступала последней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлина Загитова выступала последней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Алина Загитова выступала последней

Источник:
Зрители были рады шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители были рады шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители были рады шоу

Источник:
Многие улыбались на протяжении всего выступления | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие улыбались на протяжении всего выступления | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие улыбались на протяжении всего выступления

Источник:
В самом конце шоу вышла Этери Тутберидзе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ самом конце шоу вышла Этери Тутберидзе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В самом конце шоу вышла Этери Тутберидзе

Источник:
Вместе со спортсменами они поклонились зрителям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВместе со спортсменами они поклонились зрителям | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместе со спортсменами они поклонились зрителям

Источник:
ПО ТЕМЕ
Фигурное катание Этери Тутберидзе Фигурист Ледовое шоу Олимпийская чемпионка
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