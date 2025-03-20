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Культура В Ярославле толпа собралась около «Арены-2000»: причина

В Ярославле толпа собралась около «Арены-2000»: причина

Фото и видео с места

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3 комментария
Народ стягивается к «Арене-2000» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНарод стягивается к «Арене-2000» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Народ стягивается к «Арене-2000» в Ярославле

Источник:

В Ярославле вечером 20 марта у «Арены-2000» собрался народ. Люди шли в учреждение, хотя хоккейных матчей на этот день не запланировано.

Оказалось, что в 19 часов на ярославском льду началось шоу команды Этери Тутберидзе (0+). Фигуристы гастролируют с туром по стране.

— Приглашаем вас окунуться в мир красоты, грации и спортивных достижений вместе с командой легендарного тренера Этери Тутберидзе! В программе шоу — выступления действующих спортсменов, а также показательные номера в исполнении звезд мирового уровня. Зрителей ожидают захватывающие дух элементы, сложнейшие прыжки и оригинальные хореографические решения, — говорится в описании ледового спектакля.

В Ярославле проходит ледовое шоу Этери Тутберидзе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле проходит ледовое шоу Этери Тутберидзе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Пришли зрители разных возрастов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПришли зрители разных возрастов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России.

В составе участников заявлены звезды фигурного катания — Алина Загитова, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Елизавета Туктамышева, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и другие.

Обстановка у «Арены-2000» перед началом спектакля

Источник:

Судя по данным сервисов по продаже билетов, цена на посещение шоу колебалась от 1000 до 4000 рублей. Но как минимум половина билетов оказались не проданы.

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Комментарии
3
Гость
7 часов
Раньше было фигурное катание, а теперь шоу. Интерес потерян.
Гость
8 часов
Стадный инстинкт.
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