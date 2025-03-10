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Развлечения обзор Коридор затмений в марте 2025 года: кому он принесет беды, а кому — успех

Коридор затмений в марте 2025 года: кому он принесет беды, а кому — успех

Что стоит сделать в этот период, чтобы добиться высот

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1 комментарий
Коридор затмений откроется 14 марта с лунного затмения в Деве | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоридор затмений откроется 14 марта с лунного затмения в Деве | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридор затмений откроется 14 марта с лунного затмения в Деве

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Март в целом удивительный в астрологическом плане месяц. Начался он с ретроградной Венеры, скоро ее сменит ретроградный Меркурий, ну еще со дня на день откроется коридор затмений — он будет открыт с 14 по 29 марта. Мы спросили у астрологов, чем это всё для нас может обернуться.

Коридор затмений происходит дважды в год (весной и осенью) и всегда приносит нерешенные задачи из прошлого, напоминая нам о том, что требует внимания. Те задачи, что встанут перед нами в марте, придется так или иначе решать, а насколько успешно мы с ними справились, узнаем через полгода.

— Важно внимательно наблюдать за происходящим, фиксировать события и делать выводы, ведь осенью нас ждет своеобразный экзамен: удалось ли справиться с этими уроками или они вернутся в усиленном виде, — объясняет астролог Наталья Шалимова.

Откроется коридор затмений 14 марта с лунного затмения в Деве. Оно затронет сферы повседневной рутины, здоровья, обслуживания, религии. В этот период рекомендуется обратить внимание на порядок в доме, жизни и своих мыслях. Но излишняя придирчивость к себе и близким может привести к конфликтам и нервным срывам.

— Люди могут ощущать необходимость навести порядок не только в доме, но и в голове, избавиться от хаоса и ненужных привязанностей. Могут усилиться тревожность, желание контроля и перфекционизм, — отмечает астролог Ольга Шпекан.

Во время солнечного затмения 29 марта может потянуть на решительные и даже опрометчивые действия, однако любые крайности могут иметь неблагоприятные последствия.

— Это затмение несет в себе мощную энергию инициативы, новых начинаний и борьбы за лидерство. Однако важно учитывать, что любые начинания, запущенные в период затмения, могут развиваться непредсказуемо и требовать серьезных корректировок в будущем, — обращает внимание астропсихолог Александра Курникова.

— В конце марта возникнут вопросы личной идентичности: кто я, чего хочу на самом деле, почему не занимаюсь тем, что люблю? В этом месяце будет сильное желание принимать резкие решения, рубить с плеча, действовать импульсивно. Однако торопиться не стоит — важно осознать причины своих порывов и выбирать путь осмысленно, — добавляет Наталья Шалимова.

Во время коридора затмений астрологи советуют заняться внутренней работой: анализировать свои цели, убеждения и ценности, управлять стрессом. Лучше избегать новых начинаний и завершить старые проекты. Во второй половине марта также важно избегать резких конфликтов, уделить внимание физическому и эмоциональному здоровью.

Также в марте стоит обращать внимание на людей, которые появляются в жизни. Это период переосмысления отношений, и он может стать точкой распада для союзов, созданных по ошибке. Хотя в глобальном смысле, говорят астрологи, ошибок не бывает — каждые отношения чему-то учат, но если их задачи выполнены, приходит время двигаться дальше.

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Комментарии
1
Гость
10 марта, 07:44
Успех донам, беды нам - всё по плану
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