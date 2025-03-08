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Развлечения О них мечтало целое поколение: за сколько продают сейчас культовые вещи из 90-х

О них мечтало целое поколение: за сколько продают сейчас культовые вещи из 90-х

Обзор товаров и цен на ярославском сайте «Авито»

1 981
2 комментария
Вещи из 90-х годов можно купить и сейчас | Источник: Avito.ruВещи из 90-х годов можно купить и сейчас | Источник: Avito.ru

Вещи из 90-х годов можно купить и сейчас

Источник:

90-е годы стали временем новых идей и перемен. Специалисты «Авито Товары» собрали подборку вещей из 90-х, которые можно найти в Ярославле и которые точно не оставят равнодушными тех, кто родился в СССР. Смотрим, за сколько продают культовые предметы из недавнего прошлого.

Шерстяной ковер

Такой ковер с историей можно купить за 10 тысяч рублей | Источник: Avito.ruТакой ковер с историей можно купить за 10 тысяч рублей | Источник: Avito.ru

Такой ковер с историей можно купить за 10 тысяч рублей

Источник:

Ковер — неотъемлемый предмет интерьера каждого советского дома. Он был символом достатка, и не каждая семья могла себе его позволить. Данный аксессуар выполнял множество функций: услаждал глаз, утеплял и шумоизолировал помещение, а также скрывал недостатки ремонта. Популярность этого предмета интерьера сохранялась и в 90-х. Только в нулевые настенные ковры начали стремительно выходить из моды. Однако их до сих пор можно увидеть в квартирах у старшего поколения. Сегодня старые ковры — это коллекционные лоты. За натуральные шелковые или шерстяные экземпляры с историей, но в хорошем состоянии ценители готовы платить большие деньги.

Например, в Ярославле шерстяной ковер, который пережил периоды СССР и 90-е годы, в размере 348 × 200 см продают за 10 000 рублей.

Sega MegaDrive 4

Ярославцы и сейчас могут купить культовую приставку из 90-х | Источник: Avito.ruЯрославцы и сейчас могут купить культовую приставку из 90-х | Источник: Avito.ru

Ярославцы и сейчас могут купить культовую приставку из 90-х

Источник:

Для многих детей, выросших в 90-е, мечтой были игровые приставки. Например, Sega MegaDrive 4. Приставка впервые вышла на российский рынок в 1998 году. Однако в связи с дефолтом и регулярными кризисами купить консоль своему ребенку могли далеко не все родители. Тем не менее приставка оставила значительный след в истории видеоигр благодаря культовым релизам, таким как Sonic the Hedgehog.

Сейчас в Ярославле такую приставку в рабочем состоянии можно продать и купить за 2000 рублей. Отдельно можно приобрести и игры — «Мортал комбат» за 450 рублей,
«Марио» и «Танчики» — за 500 рублей.

Наручные часы Montana

Культовые часы из 90-х | Источник: Avito.ruКультовые часы из 90-х | Источник: Avito.ru

Культовые часы из 90-х

Источник:
Продают за 1100 рублей | Источник: Avito.ruПродают за 1100 рублей | Источник: Avito.ru

Продают за 1100 рублей

Источник:

Наручные часы Montana стали настоящим культовым аксессуаром для молодежи в 90-е. Эти часы не просто показывали время — они были музыкальными. В памяти гаджета хранилось 16 мелодий. А встроенные будильник и секундомер делали «Монтану» поистине многофункциональной.

Стоимость таких часов в Ярославле сейчас — 1100 рублей.

Пейджер

В 1990-е годы в России был расцвет пейджинговой связи | Источник: Avito.ruВ 1990-е годы в России был расцвет пейджинговой связи | Источник: Avito.ru

В 1990-е годы в России был расцвет пейджинговой связи

Источник:

Изначально пейджеры представляли собой примитивные радиоприемники. Отправитель звонил на номер оператора, после надиктовывал послание и называл номер получателя. Пейджер получателя сканировал заданную радиочастоту, и как только в эфире звучал его номер, устройство сигнализировало владельцу, что нужно позвонить оператору и прослушать текст. Позже появились модели, в которых текст сообщения можно было прочитать на экране.

Сейчас пейджер можно купить за 1075 рублей.

Духи Dzintars

Модницы охотились за такими духами | Источник: Avito.ruМодницы охотились за такими духами | Источник: Avito.ru

Модницы охотились за такими духами

Источник:

Духи марки Dzintars имели бешеную популярность как во времена СССР, так и в 90-е годы. Заполучить такой парфюм было непросто. В советское время люди выстраивались в очередь в надежде приобрести заветный флакон. Духи раскрывались в три стадии. База парфюма основана на иланг-иланге, туберозе, нероли и бергамоте. Аромат может быть как дневным, так и вечерним. Это зависит от количества нанесенного парфюма. Одна капля — и аромат будет ощущаться близко к коже, а три-четыре уже создают шлейф.

Сейчас флакон, купленный в 1992 году, перепродают при наличии родной упаковки за 5000 рублей.

Напомним, мы уже делали подборку вещей из 90-х, которые можно купить в Ярославле на «Авито».

ПО ТЕМЕ
90-е годы Вещи Предметы Товары Часы Пейджер
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Комментарии
2
Гость
3 часа
У часов дисплей перекошен - а это минус 1000, так что цена им - 100 руб. минус КОНСКАЯ комиссия ОВИТО. Итого за батон хлеба продать можно
Гость
32 минуты
Такие часы и сейчас продают, аидел недавно в каком то тц
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