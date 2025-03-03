«Они нас разыгрывают?»: как звезды радовались и удивлялись итогам «Оскара»-2025 — посмотрите на их эмоции

Источник: Городские медиа

Картина «Анора» (18+) Шона Бэйкера стала триумфатором 97-й премии «Оскар». Фильм выиграл в пяти номинациях за оригинальный монтаж, сценарий, режиссуру, главную женскую роль и лучший фильм. Ведущие премии удивлялись, не разыгрывают ли их, а актеры и создатели картины не скрывали радости.

Как это было — смотрите в видео выше.

Естественно, что большинство россиян следило за премией, чтобы узнать, кто же возьмет статуэтку за мужскую роль второго плана, на которою был номинирован актер Юра Борисов. Но тут, как предсказывали до «Оскара», россиянина обошел Киран Калкин — он получил статуэтку за роль в картине «Настоящая боль» (18+).