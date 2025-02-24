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Еда инструкция Как у бабушки дома. Показываем рецепт вкусных блинчиков с начинкой на Масленицу

Как у бабушки дома. Показываем рецепт вкусных блинчиков с начинкой на Масленицу

Простая инструкция в коротком видео

1 561
1 комментарий
Источник:

В понедельник, 24 февраля, стартовала масленичная неделя. Этот праздник — повод до отвала наесться блинами с всевозможными начинками и угощениями. Кто-то любит классические варианты: со сметаной, сгущенкой или вареньем. А многие не против попробовать что-то новое. Итак, в списке ингредиентов:

  • творог — 400 г;

  • сыр — 200 г;

  • лук зеленый — 100 г;

  • соль;

  • яйцо — 3 шт.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • молоко — 350 мл;

  • мука — 160 г;

  • вода (кипяток) — 350 мл;

  • растительное масло — 3 ст. л.

Подробную инструкцию смотрите в коротком видео выше.

А вы с чем любите есть блины на Масленицу?

Со сметаной или маслом
С вареньем или сгущенкой
С мясом
С рыбой
Как угодно. По-всякому вкусно!
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Комментарии
1
Инженер1
24 февраля, 17:43
Начинка блинов - яйца масло и сахар!
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