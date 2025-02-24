Как у бабушки дома. Показываем рецепт вкусных блинчиков с начинкой на Масленицу

В понедельник, 24 февраля, стартовала масленичная неделя. Этот праздник — повод до отвала наесться блинами с всевозможными начинками и угощениями. Кто-то любит классические варианты: со сметаной, сгущенкой или вареньем. А многие не против попробовать что-то новое. Итак, в списке ингредиентов:
творог — 400 г;
сыр — 200 г;
лук зеленый — 100 г;
соль;
яйцо — 3 шт.;
сахар — 1 ст. л.;
молоко — 350 мл;
мука — 160 г;
вода (кипяток) — 350 мл;
растительное масло — 3 ст. л.
Подробную инструкцию смотрите в коротком видео выше.
А вы с чем любите есть блины на Масленицу?