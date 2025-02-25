Как благодаря одной песне аккордеонист прославился на всю страну — история музыканта AKBOYSа

Рассказываем историю сибиряка, который гордо носит титул «Чемпион России по аккордеону» Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Павел Егоров — автор и исполнитель собственных песен, выступал на шоу Андрея Малахова и носит гордое звание чемпиона России по аккордеону. Нашим коллегам из 72.RU он рассказал о том, как начинался его проект и какой путь ему пришлось пройти. Ниже — история аккордеониста из Тюмени, песни которого вы наверняка слышали.

Рассказываем историю Павла Егорова в одном видео Источник: Александра Тонку / Городские медиа

Школа: первый аккордеон

— Во-первых, я ходил на разные мероприятия, мне нравилась там атмосфера, — рассказывает Егоров. — Во-вторых, нравился визуальный вид инструментов, и аккордеона в частности. Я хотел петь так же, как артисты на сцене, мне это нравилось. Лет с трех помню, что если играла какая-то музыка, то я мог ее повторить нота в ноту.

Музыкальный путь Павла начался как раз с пения. Ребенком он стал ходить на концерты, сам разучивал песни, занимался в ДК «Строитель». Мама Егорова увлекалась фольклором коренных народов Севера. И начинающему певцу предложили исполнить песни еще и на языке хантов. Зрителям он запомнился не только ими, но и композициями на родном наречии.

Так выглядит ДК «Строитель» в Тюмени. Раньше это была классная площадка для молодых талантов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Позже он начал заниматься в музыкальной школе по классу аккордеона. Причем пришел он туда случайно.

— Мы с мамой приехали на остановку к ДК «Строитель». Шли домой мимо музыкальной школы. Мама предложила зайти. Подошли к вахтеру, она нас отвела к преподавателю по аккордеону, — рассказывает Павел.

Учитель тут же провела несколько тестов для будущего музыканта. Нужно было прохлопать ритм, пропеть несколько мелодий. Сделать это было легко. Учитель согласилась взять ребенка на обучение несмотря на то, что мест уже не было.

— Она сказала, что такой ребенок должен учиться, — вспоминает музыкант.

Тогда же у Павла появился и первый аккордеон. Это был обычный инструмент, который подходит для начала обучения, на нем практически невозможно играть какую-то сложную музыку.

— Это был 1999 год. Папа у меня был на инвалидности, жили мы небогато. Интернета тогда не было. И в газете мы нашли объявление о продаже аккордеона. Поехали, посмотрели, он оказался практически новым. Купили, так у меня появился свой первый инструмент, — рассказывает музыкант.

Играл на улице

Спустя некоторое время талантливого исполнителя пригласили обучаться в школу-интернат для одаренных детей Севера, которая находится в Ханты-Мансийске. После одного из выступлений к нему подошли две женщины, которые уговорили его перебраться в другой регион.

— Я подумал: а как я туда поеду? Вроде живу в Тюмени, здесь родители, друзья, школа моя. Пришел, поговорил с мамой и папой о том, что поступило такое предложение, и поехал, — говорит музыкант.

В Ханты-Мансийске он отучился до девятого класса. Условия для игры на аккордеоне там были шикарными: инструмент выдавали в самой школе, с ним можно было заниматься по половине дня, совершенствуя свои навыки. После Павел вернулся в Тюмень и поступил в колледж искусств.

— Встал вопрос: нужен хороший инструмент. Придумал, что пойду играть на улицу, старый, который мне покупали в музшколе, еще остался. Пошел к ТЦ «Гудвин» летом и стал выступать там. Помню, что людям понравилось, они останавливались, пели, танцевали вместе со мной. Приезжали с телевидения, в том числе и из других городов, брали интервью, — вспоминает музыкант.

За лето музыкант смог накопить необходимую сумму для покупки хорошего аккордеона, на котором можно было играть сложную музыку.

Сейчас у Павла дорогой аккордеон. На первый пришлось зарабатывать с помощью музыки Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Ночные клубы, AKBOYS

— Когда я вернулся в Тюмень, выступал на улице, то я понял, что мне нравится выступать для людей и им моя музыка тоже нравится, — рассказывает Павел.

Получая образование, он занимался несколькими музыкальными проектами. Один из них — каверы на песни российских и зарубежных групп. Его музыку ставили в ночных клубах.

— В нулевые это было свежим и интересным. Я занимался популяризацией аккордеона среди людей. Если помните, то в 90-е он потерял актуальность. Никто не пел под него всей семьей, как это было в деревнях, да даже просто за семейным столом. На первый план в те годы вышла как раз электронная музыка. Я ее и соединил со своим инструментом, — вспоминает Егоров.

Чуть позже музыкант решил, что нужно создавать свои авторские песни. Поначалу они не были востребованы у слушателей, но позже пришлись по вкусу людям. Он выкладывал их в социальных сетях, и к нему в друзья стали добавляться слушатели со всей страны, и даже из-за рубежа. Егорова стали узнавать как артиста и приглашать на выступления в другие регионы страны.

После создания собственной группы молодых артистов стали приглашать на разные мероприятия Источник: Павел Егоров / Vk.com











В колледже же родилась идея создать свою собственную группу. Егоров учился на третьем курсе, уже выступал сольно. Как-то в учебном заведении не хватило аудиторий, пришлось заниматься в коридоре.

— Там я и увидел только что поступившего в колледж парня. Он сел напротив меня и стал играть. Услышал, что у него неплохая техника, звучит неплохо, видно: талантливый человек. Рассказал, что меня позвали на концерт, и предложил ему выступить вдвоем. Он подумал, а через час вернулся с ответом, мол, давай позанимаемся. Показал ему, что будем играть, позанимались, порепетировали. Получился достойный номер, — рассказывает Павел.

Музыканты подготовили два произведения. Выступать им предстояло во Дворце культуры «Строитель».

— Там был полный зал людей. Вышли и сыграли. Зал аплодировал очень долго. Не соврать бы — мы на бис выходили раз пять. Мне кажется, в то время аккордеон немного позабылся, а люди, видимо, соскучились по этому инструменту. В тот момент я твердо понял, что нужно заниматься, нужно делать программу и выступать, — говорит музыкант.

О группе неоднократно снимали репортажи Источник: Павел Егоров / Vk.com











Для коллектива необходимо было название. Версий было много, но они не нравились музыкантам.

— Я пришел поговорить с отцом по поводу названия. Он говорит: «Вот смотри, есть аккордеон, оттуда можно взять „ак“, а вас двое — то есть boys, парни. Получается AKBOYS», — вспоминает Павел.

Он поделился этим названием со своим товарищем на следующий день, как только пришел на учебу. И оно закрепилось.



Передача у Андрея Малахова, чемпионат России по аккордеону

Со своими песнями Павел Егоров объездил почти всю страну. Когда группа распалась, он стал выступать сольно, но оставил за собой название AKBOYS. Его стали приглашать на выступления и в телепередачи. Одной из них стал проект «Песни от всей души» (12+), который ведет Андрей Малахов.

— В редакцию программы, как я понял, писали мои слушатели. Со мной связался редактор, попросил приехать исключительно с авторской песней. Мне там очень понравилось, классная атмосфера. Я там говорил от души, не заморачиваясь, спел композицию «Деревенька», написанную в соавторстве с московской поэтессой Натальей Геут, — рассказывает Павел Егоров.

Со своей авторской песней он выступал и с симфоническим оркестром МВД России. Концерт был в Москве, и, по словам Егорова, на подготовку к нему почти не было времени.

— Это было сложно и волнительно. Огромнейший зал на несколько тысяч человек, он был полный. Я такого никогда еще не проходил. За спиной оркестр. Репетиций у нас с ними не было, только саундчек, на котором выставили звук моего инструмента и оркестра. Я вышел на сцену — нужно было полагаться только на свой профессионализм. Я смог, справился, — рассказывает Егоров.

Есть у Павла и почетный титул чемпиона России по аккордеону. Такой конкурс проводится в Москве на базе института имени Гнесиных. На него съезжаются лучшие музыканты не только нашей страны — Белоруссии, Китая и других стран.

В планах у Егорова отправиться на гастроли и дописать первый альбом Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Павел участвовал там в категории «Шоу». И взял первое место.

— Все соперники были крепкие, подготовленные. После моего выступления люди в зале попросили меня исполнить еще одно произведение, хотя по правилам у каждого исполнителя оно должно быть одно. О том, что я победил, мне сообщили только на следующий день, попросив исполнить свои песни на гала-концерте, — рассказывает Егоров.

В будущем у музыканта большие творческие планы. Совсем скоро выйдет его очередная песня, он готовится выпустить первый сольный альбом, а потом и второй. И новые концерты, и выступления.

— Я до сих пор использую свой творческий псевдоним AKBOYS, хоть много времени прошло. Для меня важно, что мой отец придумал это название, — говорит Павел.

Он рассказал, как создаются некоторые треки.

— Летом я попал в больницу. Я видел, как стараются врачи, как они нам помогают. Они очень хорошо меня вылечили, сняли воспаление, дали рекомендации. Я понял, что просто обязан написать песню и поддержать медработников, — рассказывает музыкант.

Так и родилась песня «Слава врачам».

— Я просто выложил ее у себя на странице. Через минут 20–30 мне уже поступило сообщение от депздрава. Они посмотрели клип, послушали песню и сказали, что на седьмом небе от счастья. Потом начали делать репост больницы, поликлиники. После этого песня ушла в медицину по всей России. Сейчас там уже под 600 тысяч просмотров и 13–14 тысяч лайков. И я получаю сообщения от медиков со всей страны со словами благодарности. А я как пациент от имени всех жителей выразил благодарность. И это важно для них, — рассказывает Павел.

Песня, которую Павел Егоров написал про врачей. Вы уже слышали ее? Источник: Павел Егоров