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Развлечения Купил билет в Ярославской области: костромич рассказал, как выиграл миллион в лотерею

Купил билет в Ярославской области: костромич рассказал, как выиграл миллион в лотерею

Пенсионеру улыбнулась удача, хотя изначально он в нее не сильно верил

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8 комментариев
Костромской пенсионер выиграл миллион, купив билет в Ярославской области | Источник: «Национальная Лотерея»Костромской пенсионер выиграл миллион, купив билет в Ярославской области | Источник: «Национальная Лотерея»

Костромской пенсионер выиграл миллион, купив билет в Ярославской области

Источник:

Пенсионер из Костромской области Александр выиграл миллион рублей в лотерее «Мечталлион». Об этом сообщил организатор розыгрыша — «Национальная Лотерея».

Сам счастливчик живет в Костромской области, но удачный билет он купил в отделении «Почты России» в поселке Некрасовское Ярославской области.

— Мечта о крупном выигрыше не покидала мужчину с 1980-х годов — времен, когда на заводах бригадами играли в «Лотерею ДОСААФ СССР». Однако победитель рассказал, что покупает лотерейные билеты не ради выигрыша, а для интереса и удовольствия от самого процесса, — рассказали в пресс-службе «Национальной Лотереи».

По словам Александра, билеты он покупает не часто, выбирает их наугад, иногда даже не глядя.

— При покупке придерживается лишь одного принципа — пусть жена меньше знает, — уточнили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Но о выигрыше он семье уже сообщил. Сейчас пенсионер гадает, как так получилось, что именно ему улыбнулась удача. Ведь он был уверен, что деньги можно получить только трудом.

Свой выигрыш Александр решил пустить на финансовую помоoь двум дочкам. По его словам, они работают на хороших должностях и ничего у него не просят. Но сам мужчина уверен, что детей при возможности нужно обязательно поддерживать, даже если они со всем справляются сами.

Напомним, корреспондент 76.RU поделилась своим опытом покупки лотерейных билетов.

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Лотерея Выигрыш Миллион
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Комментарии
8
Гость
1 час
Продажи падают , рекламу везде запустили , народ умнеет милорд .
Гость
1 час
Лохотрон никак не уймется
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