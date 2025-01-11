Голливудские звезды стали бездомными, а Николай Василенко начал войну с алкоголем: главные новости звезд

Василенко никогда не пробовал лавандовый раф Источник: Николай Василенко / Telegram











Николай «лавандовый раф» Василенко рассказал, почему бросил алкогольный бизнес и стал вдохновлять людей на добро, а Джуд Лоу решился на роль Владимира Путина. Мировые звезды льют слезы возле сгоревших особняков, а Юра Борисов покоряет новые кинопремии.

Джуд Лоу сыграет Путина в кино

Джуд Лоу сыграет молодого президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник». Это картина французского режиссера Оливье Ассайаса.

— Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: «о, Боже, что я сказал?» — рассказал Джуд Лоу изданию Deadline.

Фильм станет экранизацией книги «Кремлевский волшебник», вышедшей в 2022 году, ее автор — Джулиано да Эмполи. Bloomberg внес ее в список лучших книг того года.

Действие книги происходит в 1990-х годах. Главный герой — вымышленный политтехнолог Вадим Баранов. Зарубежные СМИ предполагают, что прототипом стал экс-помощник президента Владислав Сурков. Книгу, кстати, он не оценил. Политик упрекнул автора в том, что фамилии известных в нашей стране и в мире людей «просто приклеены» к авторским размышлениям.

У Венсана Касселя родился сын

У 58-летнего актера Венсана Касселя родился ребенок от 28-летней модели Нары Баптисты. Радостной новостью он поделился в соцсетях.

— Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Каэтано. Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак на свете, — написал Касселя.

У актера есть еще три дочери. Дева и Леони родились в браке с актрисой Моникой Белуччи, а Амазони в отношениях с моделью Тиной Кунаки.

Николай «лавандовый раф» Василенко рассказал о жизни до блога

Блогер и бизнесмен Николай Василенко, которого в соцсетях прозвали Лавандовым рафом, амбассадором добра в России дал интервью. В нем он рассказал о бизнесе, жизни и как отнесся к тому, что стал человеком-мемом.

— Сразу появилось много хейта. Появилось желание опять стать закрытым. Зачем мне быть каким-то там лавандовым рафом? Я до сих пор этот раф так и не попробовал, — сказал Василенко в интервью Александру Соколовскому. Обиды прошли, когда поклонники объяснили, что его контент приносит им радость и вдохновение.

Бизнес Василенко сделал на алкоголе. Однако позже решил избавиться от прибыльного бизнеса.

— В какой-то момент я понял, уже имея большую компанию, что алкоголь — это зло. У меня был какой-то психологический опыт из детства, мне не нравились выпившие люди и, когда я стал большим бизнесменом, начал глушить дешевый алкоголь не только по причине низкой доходности, а в том числе, потому что чем дешевле алкоголь, тем больше он оскотинивает общество. Алкоголь не должен быть доступен, — считает Василенко.

Сейчас он владеет рестораном «Онегин Дача» в Ростове-на-Дону, а в качестве хобби ведет блог.

Принц Уильям трогательно поздравил супругу с днем рождения

Принцесса Уэльская 9 января отметила день рождения. Кейт Миддлтон исполнилось 43 года. Ее супруг принц Уильям опубликовал трогательный пост в соцсетях с поздравлением.

— Самой невероятной жене и маме. Сила, которую ты проявила за последний год, была поразительной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя, — написал Уильям на официальной странице семьи в соцсетях.

Прошедший год был настоящим испытанием для Кейт. Принцессе пришлось столкнуться со страшным диагнозом — онкологией. Ей пришлось отказаться от королевских обязанностей и заняться лечением. Для Миддлтон всё закончилось хорошо и она поборола болезнь.

Юра Борисов претендует на новую награду

Российский актер Юра Борисов стал номинантом ежегодной премии актерской гильдии США SAG Awards за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» (18+) следует из заявления на сайте организации. Церемония вручения наград состоится 23 февраля.

Российский актер Юра Борисов сейчас мелькает на всех красных ковровых дорожках. Ему была присуждена премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса — эту награду актер разделил с Кираном Калкином. Он также был номинирован на «Золотой глобус», но статуэтка ему не досталась.

Звезды лишились особняков в Лос-Анджелесе

Мощные пожары бушуют уже несколько дней в Лос-Анджелесе. Огонь добрался до элитных особняков, которые принадлежат звездам.

Своих домов уже лишились Пэрис Хилтон, Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Адам Броуди, Энтони Хопкинс, Спенсер Пратт, Хайди Монтэг, Джеймс Вудс и другие.

В Лос-Анджелесе горят дома знаменитостей Источник: Городские медиа

Пэрис Хилтон отправилась к руинам своего сгоревшего дома в Калифорнии и показала, что осталось от особняка.

— Этот дом был не просто местом для жизни, он был местом, где мы мечтали, смеялись и создавали самые прекрасные воспоминания как семья. Это было место, где маленькие ручки моего сына Феникса творили, где любовь и жизнь заполнили каждый уголок. Увидеть, как это превращается в пепел, это ужасно, не передать словами, — поделилась Хилтон.

Ситуация остается опасной. Многим знаменитостям также пришлось покинуть особняки. Пожар может добраться до жилья Ферджи, Бена Аффлека, Тайры Бэнкс, Рианны, Менди Мур, Леонардо Ди Каприо, Стивена Спилберга.

Некоторые российские звезды тоже владеют недвижимостью в Лос-Анджелесе. Они рассказали о том, что происходит.

Сейчас местные власти оценивают ущерб в 57 миллиардов долларов, с каждым часом эта цифра растет. Из Лос-Анджелеса пришлось эвакуироваться уже более 30 тысячам человек, известно о пяти погибших.

Тигран Кеосаян впал в кому

Другая печальная новость поступила уже из России. Режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом рассказала его жена журналистка Маргарита Симоньян.

— До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.