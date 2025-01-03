Стали только горячее: 8 секс-символов 90-х, которые и сейчас дадут фору любой модели

В 1990-е в них был влюблен весь мир, но и 30 лет спустя они еще ого-го! Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Они вдохновляли миллионы, задавали тренды и были образцом красоты для целого поколения, а плакаты с их фотографиями украшали стены многих квартир. Спустя десятилетия они продолжают привлекать внимание и удивлять мир своей красотой и молодостью. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят главные секс-символы 90-х.

Источник: Городские медиа

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл — одно из самых громких и узнаваемых имен в мире моды. Ее история успеха началась случайно: в 15 лет девушку заметил агент на улице Лондона, и уже через год она отправилась на свою первую съемку в Париж.

Источник: naomi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дебют оказался настолько удачным, что вскоре Наоми украсила обложку журнала Elle, а за ней последовали Vogue, TIME и десятки других изданий.

Источник: naomi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Наоми стала первой темнокожей моделью, попавшей на обложку французского и британского Vogue, что сделало ее символом перемен в индустрии моды. А съемки в клипах Майкла Джексона и Джорджа Майкла позволили ей укрепить статус не просто модели, но иконы поп-культуры.

Источник: naomi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня Наоми Кэмпбелл 54 года. Она продолжает активно работать: появляется на подиумах, снимается в рекламе, участвует в благотворительных проектах.

Источник: naomi / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Она также пробует себя в кино и сериалах — одна из последних ее ролей была в «Американской истории ужасов» (18+). Наоми вдохновляет поклонников своей уверенностью, доказывая, что возраст не преграда для успеха.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд — одна из самых узнаваемых супермоделей 90-х, чей образ стал синонимом красоты и грации.

Источник: cindycrawford / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Родившись в маленьком городе Де-Калб, штат Иллинойс, Синди не сразу выбрала карьеру в моде. Однако участие в местном конкурсе красоты стало судьбоносным шагом: девушка привлекла внимание фотографов, и вскоре ее карьера начала стремительно развиваться.

Источник: cindycrawford / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Прорывом для Кроуфорд стало появление на обложке журнала Vogue в 1986 году. Это стало началом ее головокружительного успеха. И конечно, она появилась в том самом культовом рекламном ролике Pepsi, который мгновенно сделал ее международной звездой.

Источник: cindycrawford / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня Синди Кроуфорд 58 лет, она активно занимается бизнесом: запустила свою линию антивозрастной косметики Meaningful Beauty, а также финансирует поиски лекарства от лейкемии — болезни, от которой в детстве умер ее младший брат.

Источник: cindycrawford / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроуфорд уже 27 лет счастлива в браке с бизнесменом Рэнди Гербером, а их дети, Кайя и Пресли, пошли по стопам матери и делают успешную карьеру в модельном бизнесе.

Источник: cindycrawford / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон — одна из самых узнаваемых актрис современности, чье имя связано с эпохой телевизионных ситкомов 90-х и голливудских фильмов.

Источник: jenniferaniston / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ее карьера начала стремительно развиваться после роли Рейчел Грин в культовом ситкоме «Друзья» (18+), который стал основой ее популярности и принес актрисе мировое признание.

Источник: jenniferaniston / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вдобавок брак Дженнифер Энистон и Брэда Питта стал одной из самых известных историй любви в Голливуде начала 2000-х годов. Их отношения, полномасштабная свадьба и последующее расставание привлекали внимание поклонников и таблоидов по всему миру, став настоящей сенсацией. По сей день многие фанаты пары не теряют надежду, что бывшие возлюбленные могут сойтись.

Источник: jenniferaniston / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В последние годы Энистон, которой сегодня 55 лет, активно развивает карьеру продюсера. Она стала одним из основателей компании Echo Films, приложила руку ко множеству успешных проектов, в том числе к популярному сериалу «Утреннее шоу» (18+) с Риз Уизерспун, за который получила положительные отзывы и награды.

Источник: jenniferaniston / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дженнифер Энистон постоянно следит за собой, и ее фигуре можно только позавидовать. Один из любимых видов спорта актрисы — йога, которой она занимается уже много лет.

Деми Мур

Деми Мур с юных лет мечтала о карьере в кино. Ее прорыв в Голливуде произошел в 1980-х, но настоящая слава пришла после роли в фильме «Призрак» (18+) 1990 года с Патриком Суэйзи. Фильм стал мировым хитом, а Деми Мур получила номинацию на премию «Золотой глобус» и завоевала признание критиков.

Источник: demimoore / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Личная жизнь Деми Мур также была предметом пристального внимания СМИ. Ее браки с Брюсом Уиллисом (1987–2000) и Эштоном Кутчером (2005–2013) часто становились темами для обсуждений.

Источник: demimoore / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня Деми Мур всё так же активно снимается в кино и посещает мероприятия мирового масштаба. Одна из ее последних работ — роль Элизабет Спаркл в фильме «Субстанция» (18+), который вышел в 2024 году.

Источник: demimoore / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В свои 62 года Деми Мур выглядит потрясающе молодо. Она не раз делилась своими секретами молодости. Во-первых, актриса придерживается здорового питания и ест только натуральные продукты, избегает рафинированного сахара, который может ускорить процессы старения.

Источник: demimoore / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Деми увлекается йогой и пилатесом, уделяя внимание не только физическим нагрузкам, но и психическому здоровью. Кроме того, актриса активно пользуется процедурами по уходу за кожей и регулярно посещает косметолога. Одним из ее любимых методов является использование натуральных масел, таких как кокосовое и оливковое, которые помогают поддерживать кожу увлажненной и упругой.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер — еще одна известная супермодель 90-х, которая сделала карьеру на подиуме и стала иконой моды.

Источник: claudiaschiffer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Немецкая модель быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному внешнему виду — высокому росту (180 см) и золотистым волосам, что стало визитной карточкой ее образа.

Источник: claudiaschiffer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 1989 году она подписала контракт с известным модельным агентством и начала работать с крупными брендами, такими как Chanel, Versace, Dior и Gianni Versace.

Источник: claudiaschiffer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2002 году Клаудия вышла замуж за британского продюсера Мэттью Вона. У пары есть трое детей. На сегодняшний день Шиффер продолжает работать в модной индустрии, хотя уже не так часто появляется на подиумах.

Источник: claudiaschiffer / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В возрасте 54 лет она по-прежнему выглядит невероятно красиво. Секреты красоты супермодели просты: здоровое питание, физическая активность, уход за кожей лица и отсутствие стресса.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон, родившаяся в Южной Африке, прошла долгий путь от девушки из маленького городка до мировой звезды, оставив заметный след в киноиндустрии и моде.

Источник: charlizeafrica / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Мировая слава пришла к Шарлиз Терон после выхода фильма «Адвокат дьявола» (18+) в 1997 году, где она сыграла вместе с Киану Ривзом и Аль Пачино. Ее игра получила высокие оценки критиков, и актриса стала одной из самых востребованных в Голливуде.

Источник: charlizeafrica / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Мировое признание актрисе принесла роль серийной убийцы Эйлин Уорис в фильме «Монстр» (18+) — именно за неё Терон получила свою единственную премию «Оскар». Кроме того, Шарлиз Терон на протяжении 20 лет выступала лицом культового аромата J'adore Dior.

Источник: charlizeafrica / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Актриса активно занимается благотворительностью. Она основала фонд Charlize Theron Africa Outreach Project, который занимается поддержкой молодежи в Южной Африке, помогая им бороться с ВИЧ и СПИДом. Терон также поддерживает права женщин и выступает за равенство в киноиндустрии.

Источник: charlizeafrica / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В свои 49 лет Шарлиз продолжает восхищать публику своей внешностью и фигурой.

Моника Беллуччи

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи покорила миллионы сердец по всему миру своим талантом, женственностью и сексуальностью. А началось всё с того, как в 1988 году она переехала в Милан и подписала контракт с агентством.

Источник: monicabellucciofficiel / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ее модельная карьера быстро пошла в гору: она регулярно появлялась на страницах журналов Elle, Grazia, Vogue и работала с мировыми брендами.

Источник: monicabellucciofficiel / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Международный киноуспех пришел к ней после работы в фильме «Малена» (18+) в 2000-м, где она сыграла одну из самых знаковых ролей своей карьеры.

Источник: monicabellucciofficiel / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В свои 60 лет Моника Беллуччи выглядит потрясающе. Она всегда подчеркивает, что для нее важно быть естественной и принимать себя такой, какая она есть.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун родилась в 1958 году в небольшом городке Мидвилле и с юности мечтала о карьере в кино.

Источник: sharonstone / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Прорыв в карьере Стоун случился с выходом культового фильма «Основной инстинкт» (18+) — роль соблазнительной и загадочной Кэтрин Трамелл принесла ей статус секс-символа.

Источник: sharonstone / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня Шэрон Стоун продолжает сниматься в кино и участвовать в общественной жизни. Она активно занимается благотворительностью, поддерживает научные исследования и права женщин.

Источник: sharonstone / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









