Стали только горячее: 8 секс-символов 90-х, которые и сейчас дадут фору любой модели

Они вдохновляли миллионы, задавали тренды и были образцом красоты для целого поколения, а плакаты с их фотографиями украшали стены многих квартир. Спустя десятилетия они продолжают привлекать внимание и удивлять мир своей красотой и молодостью. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят главные секс-символы 90-х.
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл — одно из самых громких и узнаваемых имен в мире моды. Ее история успеха началась случайно: в 15 лет девушку заметил агент на улице Лондона, и уже через год она отправилась на свою первую съемку в Париж.
Дебют оказался настолько удачным, что вскоре Наоми украсила обложку журнала Elle, а за ней последовали Vogue, TIME и десятки других изданий.
Наоми стала первой темнокожей моделью, попавшей на обложку французского и британского Vogue, что сделало ее символом перемен в индустрии моды. А съемки в клипах Майкла Джексона и Джорджа Майкла позволили ей укрепить статус не просто модели, но иконы поп-культуры.
Сегодня Наоми Кэмпбелл 54 года. Она продолжает активно работать: появляется на подиумах, снимается в рекламе, участвует в благотворительных проектах.
Она также пробует себя в кино и сериалах — одна из последних ее ролей была в «Американской истории ужасов» (18+). Наоми вдохновляет поклонников своей уверенностью, доказывая, что возраст не преграда для успеха.
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд — одна из самых узнаваемых супермоделей 90-х, чей образ стал синонимом красоты и грации.
Родившись в маленьком городе Де-Калб, штат Иллинойс, Синди не сразу выбрала карьеру в моде. Однако участие в местном конкурсе красоты стало судьбоносным шагом: девушка привлекла внимание фотографов, и вскоре ее карьера начала стремительно развиваться.
Прорывом для Кроуфорд стало появление на обложке журнала Vogue в 1986 году. Это стало началом ее головокружительного успеха. И конечно, она появилась в том самом культовом рекламном ролике Pepsi, который мгновенно сделал ее международной звездой.
Сегодня Синди Кроуфорд 58 лет, она активно занимается бизнесом: запустила свою линию антивозрастной косметики Meaningful Beauty, а также финансирует поиски лекарства от лейкемии — болезни, от которой в детстве умер ее младший брат.
Кроуфорд уже 27 лет счастлива в браке с бизнесменом Рэнди Гербером, а их дети, Кайя и Пресли, пошли по стопам матери и делают успешную карьеру в модельном бизнесе.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон — одна из самых узнаваемых актрис современности, чье имя связано с эпохой телевизионных ситкомов 90-х и голливудских фильмов.
Ее карьера начала стремительно развиваться после роли Рейчел Грин в культовом ситкоме «Друзья» (18+), который стал основой ее популярности и принес актрисе мировое признание.
Вдобавок брак Дженнифер Энистон и Брэда Питта стал одной из самых известных историй любви в Голливуде начала 2000-х годов. Их отношения, полномасштабная свадьба и последующее расставание привлекали внимание поклонников и таблоидов по всему миру, став настоящей сенсацией. По сей день многие фанаты пары не теряют надежду, что бывшие возлюбленные могут сойтись.
В последние годы Энистон, которой сегодня 55 лет, активно развивает карьеру продюсера. Она стала одним из основателей компании Echo Films, приложила руку ко множеству успешных проектов, в том числе к популярному сериалу «Утреннее шоу» (18+) с Риз Уизерспун, за который получила положительные отзывы и награды.
Дженнифер Энистон постоянно следит за собой, и ее фигуре можно только позавидовать. Один из любимых видов спорта актрисы — йога, которой она занимается уже много лет.
Деми Мур
Деми Мур с юных лет мечтала о карьере в кино. Ее прорыв в Голливуде произошел в 1980-х, но настоящая слава пришла после роли в фильме «Призрак» (18+) 1990 года с Патриком Суэйзи. Фильм стал мировым хитом, а Деми Мур получила номинацию на премию «Золотой глобус» и завоевала признание критиков.
Личная жизнь Деми Мур также была предметом пристального внимания СМИ. Ее браки с Брюсом Уиллисом (1987–2000) и Эштоном Кутчером (2005–2013) часто становились темами для обсуждений.
Сегодня Деми Мур всё так же активно снимается в кино и посещает мероприятия мирового масштаба. Одна из ее последних работ — роль Элизабет Спаркл в фильме «Субстанция» (18+), который вышел в 2024 году.
В свои 62 года Деми Мур выглядит потрясающе молодо. Она не раз делилась своими секретами молодости. Во-первых, актриса придерживается здорового питания и ест только натуральные продукты, избегает рафинированного сахара, который может ускорить процессы старения.
Деми увлекается йогой и пилатесом, уделяя внимание не только физическим нагрузкам, но и психическому здоровью. Кроме того, актриса активно пользуется процедурами по уходу за кожей и регулярно посещает косметолога. Одним из ее любимых методов является использование натуральных масел, таких как кокосовое и оливковое, которые помогают поддерживать кожу увлажненной и упругой.
Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер — еще одна известная супермодель 90-х, которая сделала карьеру на подиуме и стала иконой моды.
Немецкая модель быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному внешнему виду — высокому росту (180 см) и золотистым волосам, что стало визитной карточкой ее образа.
В 1989 году она подписала контракт с известным модельным агентством и начала работать с крупными брендами, такими как Chanel, Versace, Dior и Gianni Versace.
В 2002 году Клаудия вышла замуж за британского продюсера Мэттью Вона. У пары есть трое детей. На сегодняшний день Шиффер продолжает работать в модной индустрии, хотя уже не так часто появляется на подиумах.
В возрасте 54 лет она по-прежнему выглядит невероятно красиво. Секреты красоты супермодели просты: здоровое питание, физическая активность, уход за кожей лица и отсутствие стресса.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон, родившаяся в Южной Африке, прошла долгий путь от девушки из маленького городка до мировой звезды, оставив заметный след в киноиндустрии и моде.
Мировая слава пришла к Шарлиз Терон после выхода фильма «Адвокат дьявола» (18+) в 1997 году, где она сыграла вместе с Киану Ривзом и Аль Пачино. Ее игра получила высокие оценки критиков, и актриса стала одной из самых востребованных в Голливуде.
Мировое признание актрисе принесла роль серийной убийцы Эйлин Уорис в фильме «Монстр» (18+) — именно за неё Терон получила свою единственную премию «Оскар». Кроме того, Шарлиз Терон на протяжении 20 лет выступала лицом культового аромата J'adore Dior.
Актриса активно занимается благотворительностью. Она основала фонд Charlize Theron Africa Outreach Project, который занимается поддержкой молодежи в Южной Африке, помогая им бороться с ВИЧ и СПИДом. Терон также поддерживает права женщин и выступает за равенство в киноиндустрии.
В свои 49 лет Шарлиз продолжает восхищать публику своей внешностью и фигурой.
Моника Беллуччи
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи покорила миллионы сердец по всему миру своим талантом, женственностью и сексуальностью. А началось всё с того, как в 1988 году она переехала в Милан и подписала контракт с агентством.
Ее модельная карьера быстро пошла в гору: она регулярно появлялась на страницах журналов Elle, Grazia, Vogue и работала с мировыми брендами.
Международный киноуспех пришел к ней после работы в фильме «Малена» (18+) в 2000-м, где она сыграла одну из самых знаковых ролей своей карьеры.
В свои 60 лет Моника Беллуччи выглядит потрясающе. Она всегда подчеркивает, что для нее важно быть естественной и принимать себя такой, какая она есть.
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун родилась в 1958 году в небольшом городке Мидвилле и с юности мечтала о карьере в кино.
Прорыв в карьере Стоун случился с выходом культового фильма «Основной инстинкт» (18+) — роль соблазнительной и загадочной Кэтрин Трамелл принесла ей статус секс-символа.
Сегодня Шэрон Стоун продолжает сниматься в кино и участвовать в общественной жизни. Она активно занимается благотворительностью, поддерживает научные исследования и права женщин.
В свои 66 лет Стоун сохраняет потрясающий внешний вид и вдохновляет многих своим примером силы, уверенности и жизнелюбия.