Попробуйте решить 11 заданий из «Географического диктанта»: спорим, вы и с половиной не справитесь

Разного рода диктанты в России стали ужасно популярны. Нам то и дело хочется проверить свои знания в самых разных направлениях. Совсем скоро, например, можно будет принять участие в «Географическом диктанте» — знатоки долгот, широт, стран и материков сядут за парты 16 и 17 ноября. И для тех, кто хочет подготовиться к нему еще лучше (или просто давно мечтал проверить свои познания в географии), у нас есть 11 заданий от Русского географического общества. Сможете с ними справиться?
Этот великий географ XIX века решил пройти путем Марко Поло и исследовать загадочное озеро Лобнор в Восточном Тянь-Шане, описанное в старинных китайских источниках. По некоторым данным, там он надеялся найти дикого верблюда, но вместо него описал единственную в мире дикую лошадь. Назовите этого исследователя.
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский
Семен Иванович Дежнев
Николай Михайлович Пржевальский
Сергей Михайлович Прокудин-Горский
На гербе Карелии он изображен стоящим на двух лапах. На гербе Пермского края — опирающимся на все четыре. У хабаровчан показан сидящим, а у новгородцев их и вовсе двое, смотрящих друг на друга. Самый же известный представитель красуется на гербе Ярославской области. О каком животном идет речь?
Барс
Волк
Грифон
Медведь
«Направление к рыночной площади» — так переводится название горной вершины, расположенной на территории самой многонациональной республики Российской Федерации. Еще эта вершина славится тем, что находится около самой южной точки России. Выберите ее название из списка:
Сарай-Бату
Базардюзю
Барбадильо-дель-Меркадо
Гора Народная
В киноповести Василия Ивановича Белова «Целуются зори» этот феномен описывается так: «Едва успеет погаснуть вечерняя заря, как на севере, чуть правее того места, где она только что потухла, родится дальний, еле уловимый отблеск утра». Как называется это природное явление?
Северное сияние
Полярная ночь
Белая ночь
Мираж
Какие населенные пункты отмечены на карте?
Города, изображенные на действующих банкнотах
Города-миллионники
Города, имеющие морские порты
Города, являющиеся столицами федеральных округов
В момент открытия водоема вода в нем имела ярко-изумрудный окрас, из-за чего исследователи решили наречь его Зеленым озером. Однако впоследствии было принято решение назвать его в честь ученого, который, рискуя жизнью, первым спустился по 200-метровым отвесным стенам кратера к кромке этого водного объекта. Вода озера содержит плавиковую кислоту, испарения которой чрезвычайно токсичны. О каком озере России, расположенном на Камчатке, идет речь?
Троицкое озеро
Озеро Селигер
Телецкое озеро
Курильское озеро
В Россию этот злак был завезен еще во времена Ивана Грозного и вошел в оборот под названием «сарацинское пшено». В настоящее время лидерами по его производству являются Краснодарский край, Республика Дагестан и Ростовская область. Что это за злак?
Гречиха
Кукуруза
Рис
Бамбук
Во время Великой Отечественной войны на хребте Мустатунтури находился единственный участок фронта, где немецко-фашистские войска были остановлены в самом начале войны — в июне 1941 года, а затем до самого окончания боевых действий так и не сумели продвинуться вглубь территории нашей страны. Старый пограничный знак А-36 стал символом стойкости и мужества советских воинов. В каком субъекте Российской Федерации расположен этот хребет?
Краснодарский край
Мурманская область
Республика Алтай
Московская область
На Геопортале РГО опубликован российский атлас 1800 года, разделяющий империю на 41 губернию. Картуши этого атласа создавались так, чтобы отразить самые яркие природные особенности губерний и показать развитые там промыслы. К какой губернии относится картуш на иллюстрации?
Оренбургской
Нижегородской
Астраханской
Новороссийской
Перед вами фрагмент важнейшего торгового пути эпохи бронзового века. Он берет свое начало на территории современного Казахстана, а его нижняя ветвь проходит там, где сейчас находятся Челябинская, Самарская, Саратовская и Ростовская области, и идет дальше на Запад. А что по нему перевозили?
Порох
Дерево
Папирус
Оловянную руду или олово
Детеныша какого млекопитающего, живущего среди морских льдов в арктических широтах России, по мере его взросления в народе сначала именуют зеленцом, затем хохлушей и серкой?
Детеныш тюленя
Детеныш белого медведя
Детеныш верблюда
Детеныш пингвина